高雄【象形之外/Imago 】南方 另一種迷人的藝術風貌

展期自10月15日至11月23止、於高雄文化中心至真三館的展覽【象形之外/Imago 】，由林熺俊、鄭勝華兩位教授共同策展，新願藝術展覽執行，邀請沈昌明、林熺俊、阿卜極、洪明爵、陳建大明、蔡獻友、賴新龍等七位資深藝術家，聚焦於象形議題上的繪畫發展與成果，呈現出當代南方藝術另一種細膩的、詩意的、抽象的與精神性的繪畫表現。

此次象形之外座談會與談人員合影(左至右) 藝術家許一男、藝術家洪明爵、國立成功大學創意產業設計研究所副教授陳明惠、亞洲藝術新聞總編輯鄭乃銘、策展人鄭勝華、策展人兼藝術家林熺俊、高雄市文化中心廖小玲處長、中華民國畫廊協會秘書長游文玫、新願藝術執行長王家荺、藝術家陳建大明、藝術家沈昌明、藝術家賴新龍、藝術家阿卜極(詹憲坤)。

象形之外座談會後合影 (左至右) 新願藝術執行長王家荺、中華民國畫廊協會秘書長游文玫、亞洲藝術新聞總編輯鄭乃銘、國立成功大學創意產業設計研究所副教授陳明惠、策展人兼藝術家林熺俊、藝術家洪明爵。

對這些藝術家而言，強調逼真、寫實與對應外在現實的指稱性象形不再是繪畫上主要的考量，而是一個參照，因為他們看見的不再僅僅是一個外在象形，而是融合了主觀精神的內在「心象」，無論是有意識地轉化或改造，或者是無意識意象的捕捉。或許可以這麼說，從古典到現代繪畫的發展是一段從「象形」（Image）到「心象」（Imago）的交錯演進過程，固有之形與表象色彩對現代藝術家而言已達超然與自由之境，無須自我設限與羈絆。

展覽現場

基本上，本展有三個子題︰

1.透過外在環境的形象轉化，包含自然、落葉、城市與個人生命視野，轉化具象之形於自治之造型；2.透過宗教性的轉化、透析或穿越表象之形，進入精神純度的提煉；3.形色自治，在歷經象形、超越形體，自造圖像之後，已是經歷世俗錘鍊，來到了悟自身天命之際，對藝術與生命的內在體悟。

展覽現場

本展所邀請的七位藝術家，受現代藝術的涵養，經歷社會的激烈轉變，他們將年輕時對藝術的熱愛、追求、狂熱與激情昇華為社會責任、公共參與以及藝術實踐，中年之後轉為內在沉潛、宇宙性靈與生命終極的追求。他們的藝術創作生涯皆超過三十、四十年以上，其藝術作品經過長時間的積累與演變，個人生命經過人事變遷與日常世俗的淬鍊，均有各自獨特的體驗與感悟，更使得他們的作品在超越象形之後，更顯得內斂、溫潤、典雅與詩意，表現出一種飽含生命潛沉與藝術淬鍊後的精神性美學，值得細細品味。

策展人兼藝術家林熺俊開幕致詞

觀察高雄藝術近年來的發展，欣見透過許多藝術家的努力，已逐漸凝聚出一些主題與特色，本展希冀在這個基礎上，繼續將高雄藝術不同的風貌介紹給觀眾，展現南方藝術深厚的豐富性，並且作為後續相關藝術議題之開展的契機。