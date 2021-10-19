在疫情未歇之際 2021年台北藝博揮棒擊出…

2021年的台北國際藝術博覽會，表定時間是10月21日貴賓預展、22-25日正式對社會大眾開放。

但鮮少人知道，藝術產業要跨出這一步之前，確實內心甚為忐忑、也對諸事都有一種難以言述的忖忖不安。畢竟，新冠疫情對於整個環境、對於眾人來講，依舊是生命難以承受之輕，一點點的數據重量，都足以把眾人辛苦準備好的一切，頓時推翻｜歸零｜再等待。

根據主辦方社團法人中華民國畫廊協會的官宣，2021年的ART TAIPEI總計有124個展覽單位，這些來自於不同區域的展覽單位；畫協理事長張逸羣特別強調，之所以是以展覽單位來做計算而不是以傳統「家」數來算，主要是這當中不僅僅只是畫廊；也將幾項特展都含列在參展單位裡面。張逸羣特別向《亞洲藝術新聞》說道，今年的台北藝博除了大家都已經熟悉的畫廊區之外，MIT、原住民藝術，都還是相當受到期待與矚目的特別項目。而為了服務無法來到台灣的畫廊，也還是開闢了線上展區。另外，有個展區也格外有意義，那就是無國界醫生組織今年正好是成立50年，而由馬格蘭攝影通訊社6-7位攝影藝術家所拍攝的無國界醫生主題展，也會是帶有慈善公益性質的特別項目，當然希望也能透過台北藝博為無國界醫生組織做些經費募款。

張逸羣也提到，坦白說，今年的台北藝博一路下來都是相當緊張。緊張的主要關鍵因素，自然還是牽涉到疫情的變數。「但，我覺得；還是必須要卡住畫廊的信心。疫情發生這近二年，畫廊的心理壓力，大家都很明白。能夠讓台北藝博安安順順推出，我想；這對於畫廊或對於關心藝術產業的人，都是一樁希望能夠圓滿的心事」。「我這次感到最開心的一點是，過去參與的國內畫廊最最頂多是在50-60家，今年則有76家！這也就是說；能夠進入的畫廊，今年都加入了」。這裡面自然也有一路走來始終如一的知名畫廊、有初次踏上打擊丘的畫廊，也有10家高品牌卻有段時間未出現在ART TAIPEI的畫廊及未曾出現過在台北藝博的質優年輕畫廊；除了各自呈現合作的藝術家作品之外，同時也在策展人胡朝聖的統籌之下，形聚出一個有策展概念的特別項目。

在疫情依然囂張而不喜於收斂之際，台北藝博更緊密結合台灣藝術產業，企圖拉大一個足以觀視台灣藝術產業多元變化的豐富面貌，將藝術產業的眾多人緊緊團聚在一起，透過藝術傳遞問候、透過藝術締造市場效能，透過藝術宣示產業人孜孜倦倦、認命但不服輸的態度。

ART TAIPEI 凝聚產業實力

展前作品亮點搶先曝光

社團法人中華民國畫廊協會舉辦的ART TAIPEI台北國際藝術博覽會即將在10月22-25日於台北世貿一館盛大展出，ART TAIPEI是每年10月台北的藝術盛會，也是亞太地區國際藝術交流的重要平台。匯集了超過120家展商齊聚台北， ART TAIPEI 2020參展不到百家，卻在疫情時刻造就近年最亮眼成績之一，2021年多家藍籌畫廊加入展會，展商數較去年增加3成，在藝術產業領域造成轟動，觀眾將在現場綜覽全台灣超過90家畫廊所帶來的精彩創作，以及10個國家地區所帶來的藝術作品。

陶華灼藝廊 奧村晃史〈摩羯座〉油彩、畫布 130.3x194cm 2015

陶華灼藝廊展出日本藝術家奧村晃史的作品，他的作品以綿羊、山羊、豬為主體。對他而言，這些動物都是人類在生活中所需要的動物，人類與這些動物在一萬年前就建立了關係，但隨著文明演進，地球上的野生動物雖減少了，他們和人類卻增加了。人們早已遺忘在野外的生活。他們也一樣，變成了和野生時截然不同的面貌，可以說是與人類極為相似的存在。他們作為人類社會的一份子活著，提供我們食物與皮毛、給予我們溫暖的撫慰。所以這些動物的作品，也算是一種人類的肖像。

亞洲藝術中心 塩田千春〈State of Being （Doll Furniture）〉 綜合媒材 50x50cm 2020

亞洲藝術中心將在ART TAIPEI 2021推出塩田千春的作品。塩田千春生於大阪，現工作、居住於柏林，她透過紗線結合行為與裝置藝術將觀看者圍繞在她設下的場域之中，塩田的藝術千變萬化，藉由不同的手法體現時間性與律動性，讓觀看者在身體與情感上同時與作品融合。2015年，塩田千春代表日本參加第56屆威尼斯雙年展，近年來，塩田千春已經在世界各地眾多美術館中廣泛展出。

伊日藝術計劃 平子雄一〈Tree Ring 11〉複合媒材 76x34x17cm 2021

伊日藝術計劃推出平子雄一的作品，他的「植物系列」作品的出發點，始於英國留學時的生活經驗。在倫敦當地十分盛行人造庭園的風氣，從公園、博物館、美術館、住家陽台等皆有著經由人工精心整治過的綠地植栽。平子有感於當地都市人對於這些「人造自然環境」的喜愛，與自己出生成長於佈滿林木和山丘「天然自然環境」的日本岡山縣相比，他將這兩個現象融合於作品中，繁盛茂密的樹叢葉片、張狂彎曲的樹幹枝節、五顏六色的花朵線條，充分展現天然自然環境的全貌，而點綴其中的則是精緻的人工造物，如書本、花瓶、盆栽、樂器、木船等物件，畫面像是森林的自然景色細看則又如人工庭院般的造景。平子將「天然」與「人工」兩個元素融於作品內，藉此重新檢視現代都市人與植物關係之間的模糊地帶。

形而上畫廊 金泰浩〈內在韻律2019-8〉 壓克力顏料、畫布 163.5x132cm 2019

形而上畫廊展出藝術家金泰浩多層次的作品，作品的方格像是一個個小小的空間，而在空間中藏著空間。像謎一樣，26層堆疊的顏料，再挖出地表斷層似的彩色韻律，遠看在單純的色彩中藏著菱形的圖案，近觀卻炫麗非常；恰似花園迷宮，在層層堆疊，複雜深邃又繽紛的色彩裡迷失了方向。艷麗的單純，不自覺的吸引觀賞者的腳步向前移動，終至陷入無邊無際的顏色之網。過往的美麗與哀愁，迎面襲來的同時，也將視覺消融成一個個單純的原色。像失軌的唱片，時空頓時斷裂成未知的蟲洞，既看不見開始也尋不著終點，只留下餘音裊裊，在最美麗的深處，一再重複。單色的抽象表現，像修行一樣的創作過程，在空間中發衍空間，顏色中醞釀顏色！26層不同的顏料的堆疊，讓作品呈現半立體的魅惑。

藝術產業是長期的積累 深耕扶植台灣青年藝術創作者

由文化部主辦的MIT新人推薦特區今年邁入第14屆，本屆作品媒材跨越繪畫、裝置、錄像，在各領域展現台灣青年藝術家充沛的創作能量以及世代交替之間嶄新的台灣氣質。原民會近年加強重視原住民的文化經濟面向，以厚植原住民藝術及國際交流為目標，於2020年開始，借鏡文化部長久扶植藝術新人的經驗，與畫廊協會合作辦理「原住民新銳推薦特區」，藉由原住民的文化視野，在ART TAIPEI的國際場域中展現在全球的疫情危機下台灣的藝術風貌以及台灣藝術家創作不懈的「硬實力」。

藝星藝術中心 MIT新人推薦特區 蘇頤涵〈路過人間1〉 油彩、畫布 80x80cm 2021

與藝星藝術中心媒合的MIT新人推薦特區得主蘇頤涵，她的作品中擅長捕捉風景中的光、影、霧氣、水氣與風，這些流動而變幻莫測的因子告訴觀者世界分分秒秒都在變動，隨時都有新的驚喜會發生，就像人生中的每一步都是對不確定未來的探索。系列中大量的冷色調與迷濛氛圍，則營造出一種夢境般的神秘。對她而言，神秘隱含著未知，未知則暗示著無限的可能。她將東方繪畫中的「氣韻」概念融入作品，深入研究具象繪畫中的寫意精神。

ART TAIPEI 2021台北國際藝術博覽會回歸藝術展覽本質，匯集10個國家地區的國內外畫廊，在跨國交通不易的時代下，點滴凝聚台灣藝術實力、精進提昇，同時根植台灣藝術種子，期許透過藝術博覽會形式的展出向國際發聲，使台灣成為國際藝術匯流的焦點場域。