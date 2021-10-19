鹽 放在杯裡與湖裡的啟發

生活中，怎會沒有不順的時候呢？就如同怎不會有痛苦的時候呢！問題是，面對如此的錯逆，每個人處置的方式，確實是牽扯著個人的覺知深淺。

一位有智慧的婦人是這樣啟發位年輕人，該如何換個位置去覺知生活中的痛苦。她要年輕人先將一把鹽放入小水杯；並喝喝看味道。年輕人自然覺得難以下嚥。她於是再拿起一碗鹽，讓年輕人將碗裡的鹽丟入湖裡，請年輕人舀一把湖水嚐嚐。婦人問，味道如何？嚐到鹽味嗎？答案，自然是沒有。婦人於是說「把鹽視為生命裡的苦，如果把它放入小水杯，喝起來就是苦的。假若把它放入湖裡，自然是嚐不到。鹽╱痛苦；其實都沒有變，也都是一樣的。可是，乘載痛苦的體量不同，感覺痛的程度自然也有了差別。當你擴大了感官、擴大了世界，痛苦自然就會減輕。千萬不要做小杯子，要想辦法讓自己成為一座湖」。

計較得失、優劣、財富、身分、美醜…，站在計較的心眼位置越久，離快樂的位置也越遠，視野無法拉大你的感知，也就更難減輕你因為計較而心生怨懟與苦楚，同時會阻止你透過付出就能獲得寬廣的心野。

跨入201期的《亞洲藝術新聞》為您呈現北京與高雄兩則因為心態改變、世界也改變、藝術的氣度也整個大改觀的人物專訪。封面故事/閆博，這位藝術家在自己作品市場當紅的時候，頓覺自己不願再依循市場模組，將自己封閉起來，潛心再找出適合自己心性與心念的創作面貌與材質表現。9月北京的【我在】個展，閆博轉身、藝術也翻了身。展覽受到熱烈迴響，更也證驗了8年來的努力，已將自己帶向另一高度。一個人願意跟自己喊暫停，這得具備多大的勇氣與自覺，而喊了暫停；卻更讓自己蓄積攀越再一個高點的力量，那何嘗不也說明不要再做小杯子；而想辦法成為一座大湖的心景。《乃銘會客室》這回來到了高雄，作客的貴賓是高雄市立美術館館長李玉玲。醞釀多時由館內所自製/策劃的【泛‧南‧島藝術祭】國際展，以更深化的人文底蘊再詮釋全球南方精神概念，徹底把高雄所處的海洋城市特質，以海洋是連結而非分隔的心念當作發揮基礎，自南島的既定語系、族裔的框架中鬆脫，具體把文化的差異性與多元化共呈於一個可以連結的文化生命臍帶。李玉玲讓這個展覽不僅僅更精細捏塑出高美館的運營性格，同時也成為目前臺灣官方美術館體規之下，為高美館梳理出旗幟鮮明特色，同時也深化高雄文化南方的核心肌群。

另外，關於7080亞洲當代藝術史名家專輯，這回以42頁的龐大篇幅爬梳高瑀的藝術脈絡。2021 ART TAIPEI將於10月21日開啟，我們為您呈現精粹。新的欄目/走訪工作室，則帶大家到高雄正修科技大學藝文處文物修護中心，一個在南台灣擁有高度專業口碑的藝術文物修護中心，很值得推薦給藝術產業認識。久違的Kayo藝思錄又來了！波士頓伊莎貝拉‧嘉納藝術美術館超級戲劇性故事，您千萬不要錯過。

在工作的一成不變、生活的百無聊賴循環中，人很容易陷入一種瘋狂又辛苦完美模仿他人的迷思；卻真正忘記自己是要追求事物的本質呢？抑或只是活在別人虛應情事的青睞掌聲？

在藝術與人之間，我們閱讀；心的視野也可以無限大。