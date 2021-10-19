從東京奧運看藝術收藏

因為COVID-19疫情延期一年的2020東京奧運，終於在今年（2021）7月23日開幕，本屆是史上首屆延期舉行的奧運，更是首次幾乎沒有觀眾的奧運。全球只能依賴轉播透過電視、電腦、手機等媒介觀看比賽；如果沒有網路媒介，這次的奧運會舉辦彷彿不存在，這說明「轉播權」對於所有運動賽事的重要。

藍籌畫廊就像職業運動的俱樂部，在商業運作下的明星運動員身價炙手可熱。

奧運會的舉辦是各國運動實力的較量，項目繁多有田徑、舉重、羽毛球、體操、拳擊、射箭、標槍、空手道、水上芭蕾等不勝枚舉；近幾年更增添了職業賽事，如棒球、籃球、高爾夫球等；可以說，奧運會已是人類所有運動賽事綜合體，無所不包。

藝術世界的雙年展、三年展、文件展 就像奧運會

如果把藝術活動看做是奧運會，藝術的多樣性也是無所不包。例如每年世界各個城市舉辦的雙年展、三年展，就如同四年舉辦一次的奧運，是全世界藝術精英聚集一起的較勁場合。只是藝術家在展場裡不需立即分出勝負，也沒有冠軍、亞軍、季軍，更沒有一套進級的標準，藝術更加主觀，更難評斷誰優誰劣。

什麼是好的藝術？如果就奧運賽事標準，它必須在約定的時間內分出勝負；但藝術並非如此，它的好壞有時需等上十年、二十年、或是更長的時間才能得到認證。就是說當下參加展覽的藝術家雖然做出了作品，但它是否能留傳千古或被載入美術史冊，當下是無法立見分曉的，所以藝術的評價更需要「眼光」。

所謂「眼光」，就是你得預知那位藝術家以後會被載入美術史、作品能永垂青史，甚至拍賣場上能見到其作品被交易獲利。而此番對藝術價值的預知能力就不是奧運賽事、裁判官可以立即做出判決的。因為藝術品收藏需要對未來有洞悉的「眼光」，不具備眼光的收藏家，買進的藏品最終也只是一堆垃圾而已！

收藏的歸宿 不外乎美術館、拍賣公司

要評價一個收藏家的眼光與成就，不外乎二條路。一是他的收藏品最終有沒有美術館要、二是他的收藏品最終有沒有拍賣公司願意拍。如果美術館、拍賣公司都搶著要他的藏品，說明他是一個極具眼光的收藏家。當然，有時美術館、拍賣公司對藝術品的需求取捨會有不同，但這並不妨礙收藏家手上藝術品的價值。例如，美術館更願意收藏大型的裝置作品，畢竟這類作品展示更具張力；而拍賣公司因服務對象是一般收藏家，展示空間就是家裡或是更大的別墅，因此更願意徵集所熟悉的明星藝術家架上的作品，這樣更方便收藏家於生活裡展現。

這次東奧各個賽事結束後，我對藝術收藏有了新的領悟

我把收藏分為二個系統

一是類似奧運不同項目甚至冷門的優秀運動員，他們的名字甚至只能在四年一次的奧運會期間才會被討論到；這類運動家就像是遊走於雙年展的藝術家一樣，只能在美術館大展裡見到。

二是類似棒球的美國大聯盟、籃球的美國NBA、足球的歐洲聯賽，這些擁有廣大球迷的職業競賽的運動家，因為經常出賽及媒體關注，成了明星級的運動家；這類運動家就像是被藍籌畫廊代理的明星藝術家，他們的作品更適合收藏家安置在住家生活裡，甚至被拿到拍賣二級市場交易。

這二個收藏系統都是正確的，主要看收藏者的意願與能力。當然，一般收藏家更像是喜歡觀看棒球、籃球、足球職業聯賽的球迷，因為這些聯賽都有商業的運作群眾很容易參與。有藍籌畫廊代理的藝術家更容易在市場上被關注，而藍籌畫廊就像球賽俱樂部聯盟，能讓代理的藝術家成為明星並產生市場價值。而且其作品在商業運作下，未來更有機會在拍賣市場上再次被交易，收藏者可以拿回購藏本金甚至獲利，這也是為何這幾年藍籌畫廊代理的藝術家更能獲得收藏家的青睞，而不是那些只被雙年展、三年展所選定的藝術家。