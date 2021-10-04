正修文物修護中心—修復與維護藝術品 放諸國際的新藍海產業

正修文物修護中心 李益成主任

修復與維護藝術品 放諸國際的新藍海產業

文/李玥瑱、劉亭君

圖片提供/正修文物修護中心

位於高雄正修科技大學藝文處的「正修文物修護中心」，正扮演有如產品售後服務部門的角色，將藝術品分門別類送到每位藝術品醫師的修復師手上。然而，修護中心不僅止於前端的修復，後端龐大的系統式維護與管理，更是中心前景可期的方向，也將成為以修護師作為靈魂人物所開展的新藍海產業。本期《亞洲藝術新聞》專訪到高雄「正修修護中心」的創辦者李益成主任。聽他如何以科學研究導入修復，系統化解決倉儲系統、修復師培育等面向。「正修文物修護中心」也是台灣目前在藝術產業的一環裡，最有實力輸出技術與走向國貿的面向，中心的據點橫跨香港、台北、新加坡，目前正籌備北京辦事處。這座龐大的藝術品醫療機器，正在為那些走過世紀風光的藝術品，從離開藝術家手上、幾經流轉後累積的跡痕，他們給與不多不少，最適切的呵護。

亞洲藝術新聞：高雄「正修文物修護中心」於2005年開辦至今，主要的致力方向區分哪些板塊？從開辦至今，什麼是您們最感到突出的特色？

李益成：中心在發展上有幾個面向，最關鍵的一點是「建立台灣自己的修復體制」。原因有兩點：第一是，台灣很多修復師都是在國外學習，但國外的修復方式、藝術家的創作方式或是使用的材料，不見得適合台灣的氣候。因此我們覺得應該要建立台灣自己的一套藝術品修護體系。第二是，從國外進口的修復材料成本往往很高，但基於正修科技大學是理工起家的學校，化學材料分析的設備與師資很多，因此我們修復的材料會自己改良與研發。第二個發展面向則是我們很重視使用科學研究方法導入修復，在2008年我們成立一個針對修復檢測材料分析的「藝術修復保存科學研究室」，也是台灣第一個通過國際TAF認證的研究室，也就是說我們開出的報告是符合國際標準，而研究室的專業團隊也能解決修復師在修復過程中所遇到的問題。結合以上兩點，我們在台灣培育出的修復師就能夠使用更有效率與更低成本的修復材料維護藝術品。

正修科技大學藝文處文物修護中心修護中心修護團隊

亞洲藝術新聞：「正修文物修護中心」目前在亞太/國際上是否曾在技術或學術交流上扮演哪些關鍵角色？除了台灣本土單位，曾受理過哪些國際單位的藏品修復合作？

李益成：2015年第四屆的亞太保存修復研討會（ＡＰＴＣＣＡＲＮ）由正修主辦。當時來了15位國家的修復師如澳洲、印尼、馬來西亞、新加坡等，他們的修復師幾乎都在當地的美術館工作，但他們都很驚訝，台灣怎麼會有如此龐大的修復團隊，也因為那次年會，文化部的文資局了解TAF認證的重要性，因此也去申請成為台灣第二間擁有TAF認證的研究室。因為如此，我們跟文資局的合作有了不一樣的變化，尤其在修復師的培育這塊，台灣立法部門一直在推動修復師證照，從前主觀上要認定修復師修得好壞難度高，因此我們希望從科學的角度切入，讓修復師具備科學檢測能力，並且訂出一個標準方法，讓修復師未來能依循這套方式進行檢測。因此我們從前年開始就協助文資局撰寫標準方法，去年完成紅外線檢測的標準指引，今年則是紫外光及正常光的標準方法，有了標準法的建立，台灣修復證照的雛形就這樣慢慢建構出來了。未來文資局將開辦認證班，再透過受訓以及考試，文資局就可以授予證照。

「正修文物修護中心」的願景就是成為台灣最重要的文物修復中心，再進讓台灣而成為亞洲最重要的修復重鎮。將來國外有東西要修復，就不會只送日本或中國，而是選擇台灣。在這點上，目前新加坡的美術館、國外藏家，還有日本最大的藝術品收藏中心，皆跟我們有合作關係。尤其香港佳士得拍賣公司，每當香港的拍賣季，中心都會派人過去為當季的拍賣作品做維護，已配合將近了8年左右。在目前的據點配置上，香港是我們當初要進入中國的一個跳板，新加坡則是為了東南亞的需求而設立的點，而這幾個據點包含台北，基於便給與安全性，我們也都直接跟倉儲公司合作，好讓我們的修復師得以直接在倉儲恆溫恆濕的空間裡作業，這些都是在國際推廣方面的成就，所以我認為在華人地區的修復圈，目前正修的專業度可以說是第一。

正修科技大學藝文處文物修護中心修護團隊執行修復工作

亞洲藝術新聞：承上題，可否談談正修「藝術典藏管理銀行」的管理方式有別於一般倉儲的特殊性，這種特殊性是否可另外發展出一套藝術品管理的專業系統？

李益成：我們2010年成立的藝術典藏管理銀行，就是保險櫃的概念。為作品提供安全的環境，包含溫度、濕度、空氣、照明的嚴格管理，有別於其他倉儲；我們還會有修復師做固定的檢查，在保存過程中若發現有問題，就可以直接協助藏家處理。此外，當藏家的作品有交流或展示的需求，藏家可授權中心進行處理，因為借展或取件單位會直接來中心提取作品，我們就協助點交。而藏家的新購進作品，我們也會看有沒有地方需要修復，整理完再放入庫。以上的服務，藏家便可以安心的將藏品委託給我們管理。這種管理系統在臺灣是唯一的，因為這套系統的運作核心圍繞著需要靠多年經驗的修復師們才得以運作。也因為如此，藏家覺得作品放在我們這邊很方便又安心。

文物進行X光拍攝進行檢測

亞洲藝術新聞：您們如何培養修復師？修護師作為藝術產業的核心一環，未來是否有面臨供需失衡的可能？

李益成：一個修復師的養成，若是從助理開始被修復師帶著學習，每三年考核一次，在經過至少12年的培養後，才能正式成為一位修復師。在修復師的培育上，我們一直致力於教育推廣的工作，不外乎就是為了讓更多人知道文物或藝術品正確的保存修復觀念，修復過程當中，忠於藝術家的原創是很重要的，不要過度的去修復。我們一直秉持著修復過程越少的介入，就是越好的修復。這10幾年推廣下來，成效有目共睹，所以這一切都必須從基礎教育做起。進行多年的「藝術下鄉」是針對偏鄉學童推廣計畫；此外，從國小、國中、高中、大學、研究所或社區班，都有不同的課程在推廣，去讓大家了解正確的修復，也讓學童知道有修復師這個行業，其實這10幾年下來，有不少修復師與讀修復研究所的學生，都是因為接觸過我們的活動而開始感興趣的。

修復師在未來的需求很大，我們學校在三年前就成立研究所，主要培養專業藝術保存的管理人才。也就是修復師與藏家之間的專業經理人：一個懂修復、懂管理、懂保存的人。他們也要學材料分析及估價，判別作品健康程度的能力，與將作品分門別類的專業，這類研究所，正修科大可說是台灣首創。正修文保研究所畢業的學生，扮演著藏家與修護師間的橋樑，我也深信藏品的「管理與修護」做為藝術產業一環，將是未來藝術產業的新藍海。