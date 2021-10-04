大稻埕國際藝術節「再現代化」 跨世代新文化運動的發生地

周奕成 Jou Yi-Cheng

文 / 李玥瑱

讓跨世代的人在這裡發聲

成為2020年代的新文化運動發生地

台北大稻埕，這座擁有近150年歷史的街區，當我們來到此地，總不免懷舊地遙想，這裡曾是蔣渭水的台灣文化協會基地，有著人聲鼎沸的永樂座戲院，觥籌交錯的江山樓，也是郭雪湖筆下〈南街殷賑〉的一景。然而，「大稻埕國際藝術節」的發起人周奕成，最早在2011年熟悉了這裡的人文後，便認為；這是台灣最早集現代化精萃的象徵之地。來到現在，他認為這座街區不該只是代表懷舊，反而該提取其橫跨百年的創新精神。因此，他以街區公司與大稻埕國際藝術節兩者為主軸，強調現代化中的創新精神。2011年周奕成創立小藝埕，再到2015年第一屆「大稻埕國際藝術節」的發起，融會現在街區新進駐的各式酒吧、咖啡廳、書店、劇場、工作室等，百年文化的風華與冒險仍然在這裡開枝散葉。《亞洲藝術新聞》專訪周奕成，聽他如何以面向未來的模式，扭轉街區僅止於懷舊的刻版印象，續以這塊文化沃土作為當代文化運動的基地...

團隊將2012至2021十年間，於大稻埕的歷程，收錄出版爲《大稻埕國際藝術節》

大稻埕國際藝術節 重新發起屬於當代的新文化運動

10月登場的2021「大稻埕國際藝術節」已邁入第七個年頭，是一個以1920年代台灣文化運動與以及1920年代世界性的狂騷思潮為背景，強調「創造力」精神作為主幹的藝術節。對於發起「大稻埕國際藝術節」的初衷，周奕成說道：「這是一個非營利的藝術節，大稻埕國際藝術節對我而言，就是搭起一個戲台，讓跨世代的人在這裡發聲。讓這裡成為2020年代的新文化運動發生地。比如創新與現代化，我希望還給大稻埕一個完整的形象，扭轉只有懷舊的刻板印象，我們要憶起這裡代表的是現代化與創新的本質，它是交匯各種文化、政治、西化、音樂、戲劇、商業貿易之地，當時從這裡孵育的每一位企業家的創新精神來到當代，仍踴躍地在這個街區發生，所以希望在當今的社會，繼續延續這股基因，這也呈現出大稻埕國際藝術節的個特質：有豐富精神文明做為文化資產傳承、探索及再生、創業者也是創作者等...我希望這個純民間發起的獨立藝術節回歸節慶的原初精神，以永續經營的文化運動為願景，讓這個藝術節即是文化運動。而街區座落於首都台北的精華之地，因此也容易發散它的文化能量。對於周奕成強調的「再現代化」，他表示：「所謂的再現代化是思想上的再進步，不僅科技工業進程的再現代化。再現代化的思考也包含對於現代化的反思。」

街區公司的社會企業模式 帶動街區經濟與文化發展

然而，作為一個外來者，周奕成是如何成為這個街區的要角人物之一？他談到：「學運時代我參加讀書會，讀到1920年代台灣文化運動的歷史，理解到大稻埕是一個意義豐富的地方。2008年我離開政治工作來到大稻埕。我解釋大稻埕有三個特質，跨世代的創業寶地、台灣文化運動的基地，以及1920年代的時光通道。

當時我在媒體上鼓吹台灣應該成為起業國，也就是鼓勵創業。我擔任微型創業顧問，我雖然有美國商學院的學位，但自己並沒有做生意的經驗，因此我決定自己也要創業。所以便透過最簡單真誠的方式融入，也就是創業進駐這個街區，以經濟作為地基後，文化則在往上增建。所以在歷史街區的振興策略上，我採用「街區公司」的社會企業模式去經營大稻埕的空間，最初我租下目前迪化街區臣氏那棟樓並命名為「小藝埕」，「小」是帶有一種謙卑的心去對應大稻埕的Great Art Yard。此外在這些藝埕裡，我所認為的「藝」是一種技藝，而非指稱Fine Art，我想觸及文化最根本的技藝與手藝，期望把各式各樣的技藝帶回大稻埕。其實我現在做的所有事情，基本上都是我2011年為這個街區的計畫藍圖的延伸，包含大稻埕國際藝術節也是。」

「世紀藝論」講座 現代化之於台灣的改變與衝擊

而這個從10月的第一天到最後一天都有活動的藝術節，今屆分為五大主題活動，包含「明日藝人 Artists Next」、「世紀藝論 Arts Argued」、「全球藝情」、「時空藝陣 Arts Parade」、「街區藝埕 Arts ArtYard」。而今年周奕成特別關注「世紀藝論 Arts Argued」的論壇，他邀請了八位社會思想領袖談「再現代化」講座，他表示：「我們這次有邀請青平台基金會董事長鄭麗君，回顧台灣人對民主人權的百年追求，並展望民主人權在台灣在現代化進程中的意義;此外，我特別在「島嶼歷史」講座中邀請《斯卡羅》原著《傀儡花》作者陳耀昌醫師，借鑑台灣過去族群分立的歷史，探討兼容多元族群的台灣如何再現代化，從講述1860年間的《傀儡花》與以1920年代背景的《島之曦》，兩本文本互文去比較出台灣現代化，在短短五十年的差距，從「前文明」的生活樣態，到開始探討人權平等哲學的改變與衝擊，會有多驚人。另外還有我很推薦的活動是，已常住大稻埕二、三十年的荷蘭人Robin，他將集結大稻埕的居民，以紙箱作為媒材，共創大稻埕居民的生活故事。」

周奕成以他抽離的視角綜觀時空遞進，再萃取讓時代進步的關鍵因子，積極地獻身去活絡它。他不僅能往來快速而龐雜交際的網路世代，也能面對戰前世代的長情與禮數。於他個人，更像重現早期仕紳作為文化智識的一份子，以思考如何為公益民權發聲為意志。周奕成的理念，也疊合他早期追求自由與人權的初衷，然奠立文化與風尚更是深遠而悠長，期待這個結合劃/跨時代群眾的藝術節「不僅是台灣重要的藝術節，也將成為亞洲重要的藝術節」!