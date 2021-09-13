全球當代藝術市場正面臨五個改變

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

雖然全球藝術市場身處疫情困擾，但當代藝術市場卻絲毫不受影響，個人藝術家作品拍賣成交則屢創新高，尤其是新生代藝術家群已成為當代藝術市場的主力；因此，全球當代藝術市場正面臨五個改變。

第一個改變是 /市場受歡迎藝術家有年輕化的趨勢，目前市場主力已進入70後、80後、甚至90後的新生代藝術家群。以今年（2021）各大拍賣公司春拍來說，70後像是西方藝術家艾德里安．格尼（b.1977）的〈收藏家I〉作品，在香港佳士得以6,597.5萬港元成交，刷新藝術家個人作品拍賣成交第二高價記錄。而中國70後藝術家仇曉飛（b.1977）的〈我們知道我們的憂鬱〉作品，在北京中國嘉德以494.5萬人民幣成交，同樣刷新藝術家個人作品拍賣成交記錄。至於80後藝術家西方部分艾芙瑞．辛格（b.1987），在2021香港蘇富比春拍〈無題（立方體）〉，以671萬港元成交刷新記錄；一個月後又在香港佳士得〈現代主義雕像周圍的舞者〉以2,425萬港元，再度破藝術家個人作品拍賣成交記錄。中國80後藝術家陳飛（b.1983）在今年香港佳士得春拍，〈左拳無力〉以721萬港元成交，刷新藝術家個人作品拍賣成交記錄；這件作品在2011年北京翰海，才以25.3萬人民幣成交；轉眼10年間，漲幅近23倍。

第二個改變是 /二代收藏家的出現，其品味愛好正反映在新生代藝術家作品收藏上，他們更願意購藏從畫廊（第一市場），過渡到拍賣（第二市場）的新生代藝術家，尤其是7080藝術家。7080藝術家在拍賣（第二市場）之所以能夠拔得頭籌，是因為在畫廊（第一市場）已累積相當的知名度，讓藏家對藝術家及作品有所認識；再加上藏家世代交替，新起的二代年輕藏家握有家族資源，很容易透過拍賣市場接觸到他們的作品，是他們成就了7080藝術家市場的興起。

第三個改變是 /拍賣公司發現到二代年輕藏家與藝術家之間共鳴與連結。年輕藏家與年輕藝術家所接觸的社群媒體相近，看到的東西也類似，便出現了藏家與藝術家之間共鳴關係，這正是7080藝術家在近期的拍賣產生爆炸性化學作用的緣起。所以各家拍賣公司便積極發崛那些在畫廊（第一市場）展出，卻供不應求的7080藝術家作品。而蘇富比、佳士得、富藝斯；甚至中國內地的嘉德、永樂、開拍等拍賣公司，都把7080打造成一個新的拍賣板塊，甚至成為彼此競爭的角力所在。

第四個改變是 /IG、臉書、微信等自媒體，讓年輕藝術家更容易被世界看到，成為藝術明星。社群自媒體對於70後、80後、甚至90後藝術家起了極為重要的宣傳作用。他們將社群媒體視為曝光的工具，熟練地使用並頻繁地將自己作品和展覽分享給大家。90後藝術家孫一鈿第一次與畫廊合作的機會，便是因為朋友將她工作室的圖片發到 IG上，被朋友工作的畫廊主管看中。國際化與社群媒體的運用，絕對是這群新生代藝術家的優勢，由於新世代藝術家的作品風格，在西方與東方市場都能受到青睞，不再因為地域、風格、語言而有所障礙。

第五個改變是 / 名不見經傳但有想法的小畫廊，已在世界各地紛紛崛起，他們只要能邀約到在IG及社群媒體被關注的明星藝術家，不管畫廊身處世界上哪個角落、多麼名不見經傳，這些畫廊都能被眼尖的藏家透過網路找到，購買他們的作品。也就是說，現在年輕藏家是追著明星藝術家跑，只要哪裡有喜歡的藝術家展覽，都可以查訪到並且透過網絡購買；當然，這也提供了世界各地小畫廊崛起的機會。

以上論述的五個改變，就是目前全球當代藝術市場所面臨的困境與機會。面對疫情、面對社群媒體被廣泛應用、面對收藏及藝術家年輕化的世代交替、面對當代藝術市場的全球化、還有區塊鏈藝術品及市場的崛起。這一切的改變，都將逐漸化為即成的事實；縱使在疫情過後，這一切都會順勢而為的發展下去。

2021年9月號,No.200
2021年9月號,No.200

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