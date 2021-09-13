香港蘇富比秋季現代藝術拍賣 大師鉅作重磅預告

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
2021 Estate of Pablo Picasso/ Artists Rights Society (ARS), New York
2021 Estate of Pablo Picasso/ Artists Rights Society (ARS), New York

2021年上半年，蘇富比亞洲區現代藝術拍賣雄取13億港幣，締造歷來現代藝術半年度最高成交額；同年六月公佈將與殿堂級國際導演王家衛譜寫傳奇聯乘，讓全球藏家翹首以待！十月舉槌之香港蘇富比現代藝術拍賣，聚獻東西方現代及戰後尖鋒傑作，由畢加索為第二任妻子賈桂琳創作之甜蜜肖像〈抱膝女子〉、常玉頂尖魅惑鉅獻〈睡美人〉、梵高首幅登臨亞洲拍場之〈靜物：花瓶與菖蘭〉、羅丹極罕博物館級大理石雕塑〈逐夢的拿破侖〉，以及趙無極問鼎巔峰之狂草鉅作〈30.09.65〉領銜，與朱德群、康丁斯基、林風眠、貝爾納．布菲、喬治．馬修、費南度．索培爾、梅忠恕等亞歐巨匠，共創本季拍賣最強陣容！

〈抱膝女子〉是畢加索為他的晚年繆斯及最後一位妻子賈桂琳所創作的精彩肖像。本作誕生之時，畢加索在愛情的呼召下踏上璀璨人生的嶄新階段，觸發前所未見的魄力與創意，畫中強烈的色彩及光線運用，無不反映藝術家此時內心之喜悅。賈桂琳的抱膝姿態，除了是愛人在畫室舒坦愜意的肢體語言，對於畢加索而言，亦另有一番典故；在初遇賈桂琳時，畢翁馬上從其面容聯想到法國浪漫主義殿堂級大師德拉克洛瓦（Delacroix）創於1834年之名作〈閨房中的阿爾及爾女人〉，畫中抱膝而坐的女人擁有地中海典型風韻的長相，與賈桂琳的神情酷似；如此巧合，讓畢加索憐愛地驚嘆：「德拉克洛瓦早已遇見賈桂琳。」賈桂琳的形象首次出現於1954年6月的兩幅作品中；沉澱數月後，畢加索於同年10月再次以賈桂琳為靈感，創作了七幅肖像，當中包括本作及〈坐姿的賈桂琳〉（馬拉加畢加索博物館藏）在內之五幅作品，均以抱膝側像為型，足證藝術家對此一構圖尤感興趣，而創於10月14日之本作在時序上屬最後一幅，堪稱此系列之終極呈現。本作誕生後不久，畢翁即展開十五幅致敬德拉克洛瓦及馬蒂斯（Matisse）筆下宮女題材之〈阿爾及爾女人〉系列，而〈抱膝女子〉即為此系列之構思雛型。本年四月於香港蘇富比春拍呈獻的畢加索〈鬥牛士〉曾創下港幣1億3994萬的藝術家亞洲紀錄，〈抱膝女子〉如今緊接於秋拍登場，讓人拭目以待！

常玉 〈睡美人〉 油畫纖維板 一九五〇年代作 71 x 127 cm HKD 100,000,000 – 150,000,000
常玉 〈睡美人〉 油畫纖維板 一九五〇年代作 71 x 127 cm HKD 100,000,000 – 150,000,000

常玉五〇年代鉅作〈睡美人〉應是其畢生創作中唯一明確以戀人為模特兒的大尺幅油畫；畫面以滿喻暗示性的情色筆觸，雕琢伊人入夢之絕美時刻，同時融合東方「留白」美學與禪宗「空靈」意境，突破性地重塑超現實主義視角。睡美人酣睡中吮含手指，兩腿大開的體態帶有明顯的情慾暗示，身體私密之處卻隱匿於一床雪白隱形的被子，與背景融為一體，模糊現實與夢境的界限。〈睡美人〉不僅見諸兩本常玉全集，還參與了2004年巴黎吉美亞洲藝術博物館舉辦的〈常玉：身體語言〉大展，無論從藝術性、美學高度、學術價值，還是歷史意義的角度而言，在常玉作品之中無出其右。

奧古斯特．羅丹 〈逐夢的拿破侖〉 大理石雕 一九〇四至〇九年作 68 x 60 x 45 cm HKD 70,000,000 – 90,000,000
奧古斯特．羅丹 〈逐夢的拿破侖〉 大理石雕 一九〇四至〇九年作 68 x 60 x 45 cm HKD 70,000,000 – 90,000,000

羅丹對現代雕塑發展舉足輕重，其於1904－1909年創作的大理石雕〈逐夢的拿破崙〉，從主題、媒材到來源，堪稱拍場所見最傳奇的羅丹傑作。拿破崙是法國近現代史上最重要的國家領袖，他的崛起與征戰，不僅徹底改變西方歷史發展，更曾以獅子的沉睡與甦醒，留下中國崛起的驚世寓言。羅丹以半抽象形式為拿破崙披上古羅馬帝國軍服，象徵他如凱撒大帝般無堅不摧，亦寓意其畢生追逐的帝國藍圖，展現豐沛的歷史浪漫主義情懷；〈逐夢的拿破崙〉最早由美國商界巨擘托馬斯．福頓．萊恩直接購藏自藝術家，並於1912至1929年長期借展紐約大都會博物館；1942年，本作輾轉進入新澤西州哈特利．道奇紀念堂，此後八十五年一度塵封於歷史，直至2017年重光於世，再度震撼歐美藝壇，並於同年在費城藝術博物館隆重展出。本作不僅留有1909年與羅丹的珍貴合影，以及逾百年來的出版展覽紀錄，羅丹博物館更保存著本作的石膏初稿，誠為罕貴非凡的藝術瑰寶。羅丹的大理石雕極為珍稀，縱觀藝術家全球拍賣紀錄，其大理石雕僅佔拍品總量不足百分之二，每有釋出，必然引起藏家爭奪；現時的藝術家拍賣紀錄，即是於2016年由紐約蘇富比以2041萬美元成交的〈永恒之春〉大理石雕。適逢本年為拿破崙逝世二百周年紀念，〈逐夢的拿破崙〉於亞洲隆重登場，更添非凡歷史意義！

文森．梵高 〈靜物：花瓶與菖蘭〉 油畫畫布 一八八六年作 51.2 x 38.8 cm HKD 70,000,000 – 100,000,000
文森．梵高 〈靜物：花瓶與菖蘭〉 油畫畫布 一八八六年作 51.2 x 38.8 cm HKD 70,000,000 – 100,000,000

文森．梵高創作於1886年之〈靜物：花瓶與菖蘭〉乃藝術家歷史性首度登臨亞洲拍賣的作品，本季亮相於香港蘇富比晚拍，意義非凡。本作體現梵高藝術生涯中最具變革性的一段時期：1886至1888年間，梵高旅居巴黎，親炙發展蓬勃的印象主義等前衛藝術，開創極富個人特色的藝術語言。靜物是梵高最重要的創作主題，藝術家在本作一改以往受荷蘭古典藝術感染而慣用的沉鬱色調，在畫面揮灑艷麗的紅、橙、黃等色彩，厚塗之筆觸滿蘸情感、富艷的色彩洋溢激情，不僅體現藝術家在巴黎躊躇滿志的心境，更預示其稍後震古鑠今的向日葵作品的誕生；本作自1912年以來展覽與出版不斷，經歷逾一世紀依然深深觸動觀者，散發經久不衰的魅力，實屬博物館級藏品。

趙無極 〈30.09.65〉 油畫畫布 一九六五年作 150 x 162 cm HKD 70,000,000 – 100,000,000
趙無極 〈30.09.65〉 油畫畫布 一九六五年作 150 x 162 cm HKD 70,000,000 – 100,000,000

朱德群 〈無題〉 油畫畫布 一九六八至一九七〇年作 162 x 127.2 cm HKD 30,000,000 – 50,000,000
朱德群 〈無題〉 油畫畫布 一九六八至一九七〇年作 162 x 127.2 cm HKD 30,000,000 – 50,000,000

喬治．馬修 〈圖茲鹽湖〉 油畫畫布 一九七八年作 250 x 600 cm HKD 14,000,000 – 18,000,000
喬治．馬修 〈圖茲鹽湖〉 油畫畫布 一九七八年作 250 x 600 cm HKD 14,000,000 – 18,000,000

一九六〇年代是趙無極事業的全盛時期，時值藝術家結束五〇年代美國之旅，深受抽象表現主義啟發的藝術家回到巴黎，自信盎然地投入抽象創作，畫面徹底擺脫物象干擾，直指內在精神與情感，開啟「狂草時期」的巔峰。這一時期，趙無極開始嘗試於巨幅畫布、甚至訂製特殊尺寸的畫布上作畫，是次秋拍蘇富比隆重呈獻之〈30.09.65〉所使用的150 x 162 公分畫布即為藝術家特別訂製款，相較於常規的100號的畫布，本作更接近正方形，藝術家在畫布方陣之上以湛藍色調主導畫面，力發千鈞的線條相互交織衝撞，促成生生不息的能量圓環，湧動翻滾向畫面中心。據藝術家文獻與拍賣紀錄統計，趙無極「狂草時期」與〈30.09.65〉相同尺幅之作僅十七幅，其中一幅更長期借展於斯坦福大學，足見本作價值非凡；〈14.12.62〉為趙無極「狂草時期」另一經典代表，以光線和空間探索宇宙哲學，翌年展出於巴黎法蘭西畫廊及倫敦雷德芬畫廊雙城聯辦的〈趙無極〉個展。本作構圖垂直分佈，畫面筆觸沿中心縱軸連天接地，照亮四周，不僅彰顯東方哲學「一以貫之」之精神，更呼應美國抽表大師巴內特．紐曼〈太一〉系列垂直而下分的經典構圖，似是象徵趙無極此時正值事業與愛情巔峰之際，內心強大意志的一道不滅之光。

林風眠 〈寶蓮燈〉 彩墨紙本 一九五六年作 68.9 x 67.3 cm HKD 3,000,000 – 5,000,00
林風眠 〈寶蓮燈〉 彩墨紙本 一九五六年作 68.9 x 67.3 cm HKD 3,000,000 – 5,000,00

梅忠恕 〈母與子〉 水墨、水粉絹本 一九四二年作 70 x 34.5 cm HKD 1,500,000 – 3,000,000
梅忠恕 〈母與子〉 水墨、水粉絹本 一九四二年作 70 x 34.5 cm HKD 1,500,000 – 3,000,000

貝爾納．布菲 〈鬥牛士貝爾納．大衛〉 油畫畫布 一九六三年作 130 x 97 cm HKD 3,500,000 – 6,500,000
貝爾納．布菲 〈鬥牛士貝爾納．大衛〉 油畫畫布 一九六三年作 130 x 97 cm HKD 3,500,000 – 6,500,000

瓦西里．康丁斯基 〈暗點〉 水彩、水墨紙本裱於木板 一九三一年作 39.5 x 50 cm HKD 3,500,000 – 5,500,000
瓦西里．康丁斯基 〈暗點〉 水彩、水墨紙本裱於木板 一九三一年作 39.5 x 50 cm HKD 3,500,000 – 5,500,000

趙無極 〈無題（風景或高蹺房屋）〉 油畫畫布 一九四八年作 81.2 x 65.2 cm HKD 5,000,000 – 8,000,000
趙無極 〈無題（風景或高蹺房屋）〉 油畫畫布 一九四八年作 81.2 x 65.2 cm HKD 5,000,000 – 8,000,000

費南度．索培爾 〈萊索納〉 油畫畫布 一九五九年作 81.5 x 100 cm HKD 2,000,000 – 3,000,000
費南度．索培爾 〈萊索納〉 油畫畫布 一九五九年作 81.5 x 100 cm HKD 2,000,000 – 3,000,000

〈無題〉創作1968至1970年，是朱德群立足全球抽象浪潮之巨作。此時，藝術家代表中國參與巴西聖保羅雙年展，尊享獨立展廳之殊榮，在美洲藝壇大放異彩，創作上亦更顯大氣磅礡，畫中線條自由流動而豪邁奔放，經營出壯闊自由的空間場域，其早年脫胎自中國傳統山水的抽象結構在大筆迴轉、停頓、潑灑、震顫間全然釋放，其強烈的流動性及表現性，與荷裔美國抽象大師德庫寧的繪畫手法不謀而合；同時，畫中紅黑配色強烈而震撼，呼應俄裔美國抽象大師羅斯科的色域繪畫，使觀者之情緒隨著頓挫的色彩而起伏，繪畫由此變為一種超越題材、接近意識本身的精神體驗。

2021年9月號,No.200
2021年9月號,No.200

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