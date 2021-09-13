殿堂級國際導演王家衛傳奇聯乘 破天荒三重鉅獻

現代藝術 香港拍賣

晚拍 10月9日

日拍 10月10日

Sothebys.com/hk

本年六月，蘇富比在倫敦現當代藝術晚拍完結後隆重宣布：殿堂級國際名導王家衛將於十月份與香港蘇富比現代藝術拍賣重磅聯乘，並率先放映由王導製作的預告短片，消息一出，旋即引來藏家與影迷轟動，盛夏以來更成為藝術界乃至全球熱話！踏入秋拍倒數階段，此次「王家衛蘇富比」的跨界詳情正式揭曉，其將以三重鉅獻之形式亮相秋拍，成就史無前例的傳奇聯乘，定教全球藏家屏息以待！

王家衛 〈花樣年華 – 一剎那〉 非同質化代幣（NFT） 2021年作（片段摘自1999年電影拍攝）版數1/1 1分鐘31秒

《花樣年華 — 一剎那》

創作往往來自一念。一個念頭有九十剎那，一剎那有九百生滅。

《花樣年華》的一念何來？難說。可以確定的是，1999年2月13日是我將這一念頭付諸行動的第一天。每部電影拍攝的首日，等同與夢中人的第一次約會；既驚且喜，如履薄冰。開弓沒有回頭箭。 20年過去了，這支箭還在飛著。

今天，借去中心化數字技術，我們將這意義非凡的一天，以一種嶄新的形式去保存，去展示。在區塊鏈的世界裡，歲月不老。願未來更多人去體會，去追尋，那靈光乍現的剎那。

──王家衛

一、十月九日舉行的「現代藝術晚拍」將呈獻王家衛導演創作的首件電影NFT作品〈花樣年華－一剎那〉，以及來自電影《春光乍洩》，由張國榮飾演的經典角色「何寶榮」所穿著的戲服〈傷心探戈－黃皮衣〉

二、十月十日舉行的「現代藝術日拍」之前，將舉行一場來自王家衛創立的澤東電影公司－「澤東庫藏」的珍藏專場，呈獻由王家衛導演精心挑選的30件藏品，當中包括王導的經典電影珍藏、劇照、文獻、甚至從未曝光的電影海報

三、王家衛導演的電影時空以二十世紀為主，與現代藝術的黃金年代彼此呼應；本季拍賣，王導更將史無前例以其獨步全球的美學語言，對話晚拍隆重登場的東、西方大師傑作

王家衛 〈傷心探戈 – 黃皮衣〉 《春光乍洩》電影戲服 一九九七年

《傷心探戈 — 黃皮衣》

每一件經典戲服都是一個符號：夢露的白裙子，小馬哥的黑風衣，李小龍的黃色運動衣……最終都會獨立於角色，成為時代記憶。中國傳統戲曲裡，角色的造型叫扮相，登場被稱為亮相。相，不單指穿什麼，更多是指精神狀態，是氣質。

張國榮第一次穿上這件皮衣，是在阿根廷。造型的時候他習慣站在鏡前，我剛好站在他背後。演員登場前都會照鏡子，因為要以最完美的扮相面向觀眾。張國榮也是一樣。觀眾看到的是他永遠迷人的正面，我更喜歡繞到他背後，偶爾會看到煙花後的落寞——這是我在和他合作多年後的發現。

幾個星期後，在布宜諾斯艾利斯的火車站裡，出現了何寶榮的背影，獨自踟躕於夜深人靜的大堂角落。何寶榮一個人的時候，喜歡抱著那件皮衣，像在為自己取暖。那天晚上，有一刻，他把皮衣抱在懷裡。遠看過去，彷彿是一場單人探戈。他的舞伴，是他的黃皮衣。

我一直留著這件黃皮衣。因為它象徵著曾經的存在；溫柔、叛逆，和煙花背後的落寞。

──王家衛