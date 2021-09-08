凝聚台灣畫廊產業向心力的靈魂人物 陸潔民

陸潔民 Jimmy Lu

文 / 李玥瑱

談台灣藝術產業去從 喚醒需要藝術的靈魂

被譽為台灣畫廊協會永遠秘書長的陸潔民，自從1989年，在加州矽谷巧遇北京畫院畫家趙秀煥老師後，便開啟了他優游藝術之路。1990年赴荷蘭阿姆斯特丹梵谷美術館觀賞梵谷逝世一百週年紀念大展，更調動他心中對藝術有興趣的老靈魂，毅然決然從科技領域跨域到藝術界，開始了他的藝術跳Tone人生。回台灣後，他擔任1998至2001年台灣畫廊協會秘書長，並籌辦三屆台北國際藝術博覽會，自此開啟與台灣畫廊協會近三十年的情誼。除了台灣，他也頻繁來往於兩岸，並擔任中國國際畫廊博覽會藝術委員會委員、北京中央美術學院客座教授、北京藝術博覽會顧問、上海藝術博覽會顧問、廣州紅蜓公社藝術品有限公司藝術顧問等。現在則主力於新竹IC之音廣播電（FM97.5）「藝術ABC」的節目擔任主持人。本期《亞洲藝術新聞》專訪到這位陪伴台灣畫廊產業近三十年，為藝術產業持續發聲的靈魂人物陸潔民，聽他如何以台灣畫廊協會資深顧問的角色，談對於產業長遠方針的觀點。

鞏固台灣本土藝博會 向外發展合作

問及做為畫協資深顧問的陸潔民，對於台灣畫廊協會在全球化藝術產業的興盛與世代交替的風潮之下，未來的策略方針？陸潔民答道：「我認為是鞏固本土向外發展」。鞏固本土就是把自己本土的博覽會辦好。畫廊協會第一優先品牌就是台北國際藝術博覽會。「鞏固本土」就是在照顧會員，當然未來要辦的更國際化，服務品質更高，最重要的是擴大藏家名單。我曾經聽會員分享，參加一個台北藝術博覽會相當於七、八個月的營業額，所以參加博覽會對畫廊是非常重要的。就像因為疫情，台南與台中藝術博會今年報名更爆滿的盛況；所以畫廊協會若失去了主辦博覽會，對於會員們就沒有存在價值。而在「向外發展」方面，在鍾經新前理事長時期打下了與官方互動的基礎，在鍾理事長與游秘書長的奔走下，努力克服了許多事情；比如今年四月通過藝術品稅制改革。有了前面的基礎，現在張逸羣理事長的觀念就是把產業做大，比如外來的台北當代對於畫協而言是一個好的壓力，甚至未來有可以考慮跟外來的單位合作的可能。」

藉由講座 喚醒更多喜歡藝術的靈魂

而目前對於台灣畫廊協會裡最關心與推動事務？陸潔民說：「我最關心的還是藝博會參與人數的多寡。因為我從1991年在紐約參加博覽會、1992年在洛杉磯參加博覽會，當時的人潮洶湧讓我印象深刻，所以當回到台灣籌辦博覽會的時候，發現參與的人潮還是不夠，後來我就開始做導覽，值得一提的是1998年我把白嘉莉找回來便造成了明星效應。我認為一個藝術博覽會除了品質要高，還要有宣傳的亮點，如何絞盡腦汁的跨界，媒體力量是非常重要的，宣傳可以幫忙架構市場。後來另一個契機點是荷蘭銀行邀請我擔任「貴賓級古堡之旅」巡迴演講講師，結束後又有其他單位找我四處演講；透過這些演講，我更能同時介紹畫廊協會的藝術博覽會，藉由不斷地分享去累積觀眾與人潮。所以這些對外的宣傳都是綁定在一起的。我每次的演講就離不開講收藏投資，包括藝術家、畫廊、拍賣行、博覽會、媒體、收藏家這六個藝術市場環節一直重複講述。所以也出現了很多我的系統化的五個關鍵。藉由藝術演講去喚醒更多喜歡藝術的靈魂。」

陸潔民的多重身份讓他便於對大眾推廣藝術入門，他邏輯式地將近三十年對於藝術產業與藝術賞析經驗的方式做整理，打開大眾視野。他分享道：「我是電子工程師的腦袋，從90年代開始跨域到藝術，剛好三十年，這過程我將許多不確定的因子邏輯化，我常細分許多五大關鍵，比如藝術收藏的五大關鍵、藝術收藏的五大優點、大師具備的五大要素、藝術作品判斷的五大元素。這些五大關鍵能讓想了解藝術的大眾迅速理解，也提供給具備一定程度的專業人士做參考。在講座時面對這些新能量，我感覺台灣藝術產業的未來發展曲線還是有許多成長空間。」在個人講座的教育推廣外，陸潔民也是心繫著藝術博覽會與產業，他接續說道：「這樣的方式也是在培養下一代對藝術的關心與理解。」藉由陸潔民喚醒公眾需要藝術的靈魂，他們便會開始想參加藝術方方面面的活動，而這樣的效應，當然對台灣藝術產業是一種幫助與加乘。

「藝術大篷車」攜台灣隊前往國際藝博會

談到面對疫情後的新方針，陸潔民強調：「疫情衝擊造成線上網店更迫切的發展，以及社群媒體的活絡，當然線上網店對每個畫廊都有效度。但人與人見面所產生的化學反應，以及從親眼看作品，到與藝術家和畫廊老闆談話那些過程，都是收藏很有趣的一個過程，也是藏家的表現。因此對於如何實體的同時以一種方式鞏固本土與向外發展，我提出『大篷車』的概念」。

「1995年我就提出『大篷車計畫』，是因為在美國看過一個博覽會的主辦單位，設定在一定的週期內，分別選定的8個城市舉辦博覽會，輪流到那個城市時，展商便會乘著大篷車過去參展。所以就台灣的方式，我以大篷車比喻，也就是向外發展。要將國外畫廊請到台灣展覽，得先走出去，他們才願意跟我們交朋友。這個計畫，一來是開發新客戶，二來是與當地參加的畫廊建立關係，然後邀請他們來台灣參加博覽會，比方說介紹自己的藏家買他們的作品，他們就會跟你產生互動。此外，台灣畫廊光靠國內的三個博覽會是不夠的，所以畫廊協會有責任領軍成立『大篷車』，帶領會員組團打著台灣隊旗號去海外參加博覽會。而且『大篷車策略』是團戰，因此在談展位與參展費方面都有優勢，並且在未來，不僅台灣隊的國際聲量會提高，海外藝博會做文宣也有亮點！」

2000年畫廊協會參訪ART BASEL瑞士巴塞爾藝術博覽會

陸潔民作為藝術產業內的專業與資深人士，仍積極以他系統化的藝術講座實質的連結藝術產業，不僅對於大眾而言是最好的入門課，更是社群媒體上不可或缺的推手；在此，我們期待他的「藝術大篷車」計畫，能為後疫情時代的台灣藝術產業帶來一道亮麗的新氣象！