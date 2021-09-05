【我 在──閆博個展】新奇感受 似幻實真

由永樂文化攜手安居客藝術中心推出的【我 在──閆博個展】於昨（8/29）日開啟，展期至9月21日。本次展覽共有五十餘件作品、創作時間橫跨八年，呈現藝術家具物質玩味的作品，閆博將材料與顏色和諧的運用於作品中，豐富了視覺享受，帶給觀眾似幻實真、新奇的真實感受。本次開幕式藝文界人士參與踴躍，開幕式上，出席的有：永樂文化創始人趙旭、中央美術學院美術館院長張子康、展覽策展人鄭妍、藝術家閆博，此展覽也為接下來的秋季活動拉開序幕。

永樂文化創始人趙旭於【我 在──閆博個展】展覽開幕現場致詞

作為推出此次展覽的永樂文化創始人，趙旭在開幕式上說到：「閆博的作品我此前並沒有看過。他有一整套自己的異形的語言，這些作品深深打動了我。因為他們是全世界獨一無二的。」

學術主持張子康於開幕現場發表言

張子康也表示：「第一次看到閆博這些作品的時候，我非常振奮、感動。他的作品突破了我們慣有的樣式，既是裝置，也是繪畫。通過這些作品能夠看到這是一位特別有力量的優秀的藝術家。他的創作歷程，對於形體的理解，以及他繪畫的方式。與他對於世界的認知是統一的。」

【我 在──閆博個展】展覽策展人鄭妍於開幕現場致詞

在展覽策展人鄭妍看來，閆博這些作品就如音樂一樣，把人內心的感受投射在了作品上。在展覽策展人鄭妍看來，閆博這些作品就如音樂一樣，把人內心的感受投射在了作品上。

閆博談到：「我不希望作品是一種節奏，一種感覺，一種邏輯。所以我會用非常開放的思維來看我的作品，只有這種很開放的思維方式，才有可能讓作品千差萬別。因為很多人看我的作品，單幅來看，可能有很大的差別，甚至不像一位藝術家的作品。但在整個展覽中來看，才會發現，這就是同一個藝術家的作品。」

【我 在──閆博個展】展覽現場

【我 在──閆博個展】展覽現場

【我 在──閆博個展】

亮點作品一覽

閆博〈無題〉 485 × 463 × 11cm（5聯拼） 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2015

文／田愷

沿著北京長安街一路向西，至盡頭，輾轉向北，跨過永定河，會進入一片幽靜的山林，蜿蜒的山間小道旁坐落著幾處藝術家工作室，多數已經常年無人使用，雜草叢生，間或有些流浪貓狗、野生動物遊弋其中。要說這裡有野趣可避世也可以，但是，真在這裡長期生活，面對的是每一天相同的日常，每一小時、每一分鐘，時間會形成壓力。

閆博〈無題〉 256 × 246 × 10cm（兩聯拼） 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2021

閆博〈無題〉 122 × 244 × 9cm 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2016

一九七零年出生的閆博在這裡生活了八年，作為一名職業藝術家，也日覆一日不間斷的創作了八年。其間，他經歷了一次婚變，一場身體上的病變。如果你希冀從他這些作品中看到些什麽敘事性、表現性來對應現實生活的變化，那會很失望，並沒有什麽蛛絲馬跡可循。除了一幅畫家病中完成的五聯的巨作，從色彩斑斕過渡到有點沈重的黑白構圖，似乎象徵了從生命之初的歡愉到死亡氣息的逼近，畫面中還夾雜著一些其他作品中鮮有的含有意義的十字圖形。

閆博〈無題〉 240 × 122 × 10cm 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2017

閆博〈無題〉 510 × 244 × 11cm（5聯拼） 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2018

但即使是這麽一個僅有的隱喻生死的題材，也被卓絕的形式感壓制住：絢爛的顏色，在不可捉摸的框架形狀裡跳躍，像極了一組交響樂，作者並沒有畏懼死亡，而是對生命的全部過程送出禮讚。生活中，閆博嫉惡如仇，至純質樸。從第一幅畫到最近的一幅，藝術風格也一以貫之：鮮明而歡快的形式感；也如他的為人：熱烈又偶爾莽撞沖動，充滿少年感。

閆博〈無題〉 122 ×244 ×15cm ×2 （一組兩件） 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2019

閆博〈無題〉 250 × 124 × 13cm 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2018

這個展覽裡呈現的四十餘幅作品，時間跨度八年，好似同一件，閆博甚至不屑於為作品分別命名，標註為「無題」。它們都是獨有的形式，用畫布裱在異形木件上，用丙烯混合綜合材料一層層刷塗，最後打磨一遍。不同於傳統油畫，它們更像是可掛墻的雕塑，閆博的作業狀態也和當下的時髦趣味無關，和所謂主流文化也無關，他像一個木匠，一個油漆工，更像一個卡爾德（Alexander Calder）式的現代主義大師，整日在他的沒有四壁的雨棚裡勞作。無聲無息間，作品裡浸入了山中四季更叠的花香雨露和霜寒。它們像一件件經過時間打磨的器物，玉牌、壁畫、漆盤、青銅、玩具，滿滿的包漿和手工感。有的潤澤，有的粗糲，有的輕若浮雲，有的重如秤砣。

閆博〈無題〉 244 × 220 × 14cm 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2020

閆博〈無題〉 366 × 244 × 11cm 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2019

面對這些前所未有，又倍感親切的作品，不由自主想要用手在表面摩挲。我們能看到實實在在的「物」，真真切切的存在感，眼睛愉悅，心有慰藉。也能感受到作者信馬由韁的想象力。孤寂時間形成的壓力終於得以釋放。這是自由的形狀，也是最彌足珍貴的不老童心。

閆博〈無題〉 132 × 118 × 12cm 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2018

閆博〈無題〉 244 × 247 × 15cm 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2019

閆博〈無題〉 125 × 345 × 16cm 木板 亞麻布 丙烯綜合材料 2013-2021

關於閆博

閆博1970年生於北京，從90年代中期開始多次在北京、香港、新加坡、台灣等地舉辦展覽。2008年他轉變工作方向，開始從材料入手研究非具象繪畫。2013年以來，閆博顛覆性地拋棄早期自覺遵循的【矩形平面」這一現代主義繪畫觀念的準則，使用凹凸不平，帶有厚度的異形基底作畫並一以貫之。閆博的工作起始於一個莫名的形狀，經過一段長時間的繪畫過程的變化，直到一個自認的確定的結果呈現，這是他每一件作品經歷的過程，這對於他是陌生、是向往、是變幻著的光亮，是揭開秘密時的興奮，也是他在興奮中布下的迷局。他盡力去尋找它、靠近它、顛覆它、再尋找、再靠近、再顛覆…直到一個確定的結果出現。這些痕跡是他生命的痕跡，這痕跡也是他靈魂的證據，他如此前行，並樂此不疲。

近年個展：

【閆博】站台中國，北京（2020）

【莫名】獅語畫廊，香港（2019）

【一念之差】獅言吾畫廊，香港（2017）

【無題】閆博作品展，鴻坤美術館，北京（2017）

【煥象】閆博作品展，央美術館，北京（2016）

【蜻蜓】閆博作品展，東站畫廊，北京（2013）

【桃悟一閆博作品展】，世紀翰墨畫廊，北京（2011）等。

多件作品被中國美術館、中國現代文學館等美術館和藝術機構收藏。