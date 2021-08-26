「中華民族油畫民族化」第一人吳冠中 拍賣最高價風景油畫有哪些？

我覺得自己的作品是真誠的，做畫時我根本不知道這些作品有發表、展出的機會。我的作品有兩位觀眾：一位是我下鄉勞動時的老鄉；一位是歐美的高層次藝術家。我希望他們都能點頭，鼓掌。

──吳冠中

李孟儒／分析報導

《拍賣年鑑》資料庫／提供

20世紀一代繪畫巨匠吳冠中，與朱德群、趙無極同被譽為「留法三劍客」，加上留美的趙春翔四人，同是杭州美院林風眠的學生。有別趙、朱二人的抽象畫，吳冠中「水陸兼程」的寫實風格別樹一幟，成為中國兼擅西畫、國畫而皆成大家的第一人。

吳冠中早年創作以油畫為主，但這些作品歷經二戰、文化大革命變故，多半已毀損。至今留世者多為1960年代後的作品，尤以1970年代較多。1980年代後，吳冠中的創作轉為彩墨畫，直至1990年代之後才又繼續以油畫創作，目前已知吳冠中存世油畫約有553幅。

吳冠中為求去蕪存菁，曾二度自毀畫作。第一次為1966年文化大革命初期，他將其回國後所畫的幾百張創作，與從法國帶回來的外國畫冊和書籍，全數燒毀。另一次則為1991年，當時其畫市場價格已相當高，但他自律甚嚴，集中自身不滿意的作品，一次燒掉200餘幅。經由藝術家嚴格把關後，如今市場上能見度高之吳冠中作品皆不差，多能獲得收藏家之認同。

掀起收藏吳冠中的三波投資潮

誕生出拍場常勝軍

自1980年代至今，華人藝壇共出現三次吳冠中畫作收藏熱潮。首波於1988年2月，吳冠中首赴新加坡舉辦個展，當時吳冠中作品到來，讓新加坡興起一陣吳冠中熱潮，並從此打開東南亞地區收藏家的大門，風靡一時，幾乎每一位華人收藏家都有其畫作。其中不得不提吳冠中最大的收藏家，就是活躍於新加坡的印尼商人，人稱「印尼郭」郭瑞騰，他陸續收藏有上百件吳冠中油畫和水墨作品。

1987年，香港藝術中心邀請吳冠中舉辦回顧展，展覽一炮而紅，廣受香港收藏家、藝評家、媒體的讚賞。當時代理吳冠中的收藏家方毓仁趁勢找來香港最具份量的畫廊「萬玉堂」合作，於1989年舉辦【吳冠中－萬紫千紅】銷售展，共74幅畫作展出，眾人排隊拿籌買畫，開店後1.5小時內即成交50件，可謂盛況空前。自此，吳冠中畫作市場身價持續向上攀升。

同年9月，吳冠中油畫首登香港拍場，方毓仁將小尺幅油畫〈庭園小景〉送去佳士得，同場還有另一幅油畫〈黃山〉，兩者分別以20萬港元及26萬港元落槌。1990年吳冠中油畫〈巴黎蒙馬特 (五)〉於香港佳士得上拍，最終成交價104萬港元，以高於預估價五倍成交。1990年代中期，台灣媒體將吳冠中列入「台灣西畫拍賣市場九大天王」之一，也是當時拍賣榜上唯一在世的藝術家。

1996年迎來第二波熱潮，中國最著名的吳冠中收藏家，就是大連萬達集團藝術品部負責人郭慶祥，其「玥寶齋」購藏近百件吳氏作品。郭慶祥不僅收藏吳冠中精品，還與藝術家成為忘年之交，並四處向外推廣其創作。2004年，他策劃了【情感·創新──吳冠中水墨里程巡迴展】，先後於巴黎和北京展出；2005年又在上海推出【吳帶東風──吳冠中的世界】雙幅鉅作展。

第三波時間點為2004年後，由於中國內地藝術市場的爆炸式成長，吳冠中作品價格也進一步上漲，海外藏家爭相將吳氏作品轉售給中國藏家，例如北京的卷石軒美術館相繼收藏其四五十件作品。

歷年風景油畫拍賣TOP50

共4件破億人民幣

《亞洲藝術新聞》再度攜手《拍賣年鑑》資料庫，梳理出吳冠中風景油畫拍賣成交排行TOP50，上榜之作全數為1970年代中期至1990年代末的創作，此時期被公認為吳冠中一生巔峰之作。

2016年保利香港拍出吳冠中歷年最貴作品〈周莊〉，創作於1997年，起拍價為1.3億港元，最終以2.36億港元成交，榮膺TOP1，刷新藝術家世界拍賣成交紀錄。吳冠中的油畫拍賣市場已臻成熟，從2011年〈長江萬里圖〉首破億、2016年的〈周莊〉、2018年的〈雙燕〉以及2019年的〈荷花（一）〉再到2020年的〈北國風光〉，至今已五度締造破億天價紀錄。

重複上拍風景油畫作品

單件平均年化報酬率4.62%

吳冠中風景油畫拍賣成交排行TOP50榜單內，共27件重複上拍，其中有8件皆重複上拍三次。而年化報酬率最高之作為2020年香港蘇富比拍出之〈北國風光〉，共上拍三次，報酬率23.03%。次高之作則是2016年保利澳門拍出之〈北京‧雪〉，上拍二次，報酬率 22.21%。吳冠中重複上拍油畫作品皆來源有序，且具有豐富的展覽及文獻紀錄，每每現身拍場，總能超越先前成交價。

單件風景油畫作品

每平方公分均價3,630人民幣

在日本、韓國、台灣地區，油畫尺寸一般使用上分為三種：Ｆ（Figure）人物型、Ｐ（Paysage）風景型、Ｍ（Marine）海景型。但由於世界各個地區所計算的號數尺寸不一，例如有歐美號、日本號等。且於中國油畫市場並無號數觀念，油畫計價方式並無一個統一標準，也不適用於水墨畫以每平方尺的計價方式。經《亞洲藝術新聞》編輯部考量各面因素後，擬定以「每平方公分」來計算量化油畫計價。

觀察【吳冠中近十年風景油畫每平方公分價格漲幅表】，最高點落於2018年，每平方公分均價為5900人民幣；該年最貴風景油畫為〈雙燕〉，每平方公分價格為11,666人民幣，提升該年平均值一倍有餘。次高點於2015年，當年最貴風景油畫為〈木槿〉，每平方公分價格為7,187人民幣，高於平均值。最低點則於2014年，每平方公分均價為1,646人民幣。

根據《拍賣年鑑》資料庫，歷年風景油畫每平方公分最高價為1973年作之〈桂林景色〉，尺寸為64.2 x 42公分，於2020年10月香港蘇富比以4,343萬港元成交，每平方公分計價為16,106人民幣。據《吳冠中全集》記載，藝術家以桂林一帶主題創作過7幅油畫，唯有〈桂林景色〉將山村與江景合而為一。次高價者為1978年作之〈桂林山村〉，與前者同樣描繪桂林亮麗風光，2018年蘇富比成交價為1,812萬港元，每平方公分計價為15,589人民幣。

吳冠中是開創

「中華民族油畫民族化」第一人

吳冠中先生曾於短文《水陸兼程》寫到：「藝術起源於求共鳴，我追求全世界的共鳴，更重視十幾億中華兒女的共鳴，這是我探索油畫民族化和中國畫現代化的初衷。」

70年代，吳冠中著重於油畫創作，努力實踐「油畫民族化」理念；80年代，他開拓創新，使中國水墨線條呈現現代藝術的形式美感；90年代，吳老玩轉於油畫及水墨兩種媒材之間，淋漓盡致地運用此兩面至巔峰。

近十年，與吳冠中同為杭州藝專校友的第二代中國油畫藝術家，承繼林風眠的中西匯合思想，於油畫中置入中國傳統山水畫的詩意因素，將東方精神盡顯其中。諸如趙無極、朱德群，皆備受海內外藏家追捧，已進入億元俱樂部，吳冠中也身在其中。再觀察其歷年風景油畫拍賣成交排行TOP50榜單內，有26件作品的拍賣地點位於中國內地，可見伴隨中國藏家逐漸提高對吳冠中藝術價值及地位的認知，以及對其作品需求量的增大，藝術家的二級市場漸從港台、東南亞回流至中國內地，晚期重要作品出現的頻率變高，其市場也因此越發穩固，行情持續看漲。

吳冠中歷年風景油畫拍賣成交TOP15

Top 1 吳冠中〈周莊〉

油彩 畫布

PHK 保利香港 2016/04/04 Lot 121 148 x 297 cm 1997

HKD 236,000,000

Top 2 吳冠中〈長江萬里圖〉

油彩 紙本

A&F 藝融 2011/11/19 Lot 550 22.5 x 509 cm 1973-1974

RMB 149,500,000

Top 3 吳冠中〈北國風光〉

油彩 木板

S 蘇富比 2020/10/05 Lot 1013 71.7 x 160 cm 1973

HKD 151,436,000

C 佳士得 2007/05/27 Lot 205

HKD 31,680,000

S 蘇富比 1999/4/11 Lot 78

TWD 12,700,000

Top 4 吳冠中〈雙燕〉

油彩 畫布

BP 北京保利 2018/12/06 Lot 3203 69 x 140 cm 1994

RMB 112,700,000

Top 5 吳冠中〈荷花（一）〉

油彩 畫布

S 蘇富比 2019/03/31 Lot 1008 120.5 x 90.5 cm 1974

HKD 130,773,000

Top 6 吳冠中〈秋瑾故居〉

油彩 畫布

BP 北京保利 2011/12/03 Lot 380 70 x 140 cm 2002

RMB 74,750,000

YL 永樂 2020/08/18 Lot 813

RMB 70,150,000

Top 7 吳冠中〈漓江新篁〉

油彩 畫布

BP 北京保利 2018/06/20 Lot 4203 7 x 96 cm 1975

RMB 74,175,000

Top 8-1 吳冠中〈木槿〉

油彩 畫布

BP 北京保利 2015/06/03 Lot 4006 120 x 80 cm 1975

RMB 69,000,000

BP 北京保利 2011/06/03 Lot 2963

RMB 63,250,000

C 佳士得 1998/11/2 Lot 318

HKD 2,220,000

Top 8-2 吳冠中〈彩面朝天〉

油彩 布面

YL 永樂 2020/12/04 Lot 130 100 x 80 cm 1998

RMB 69,000,000

Top 9 吳冠中〈坦桑尼亞大瀑布〉

油彩 畫布

PHK 保利香港 2017/10/02 Lot 177 100.3 x 179. cm 1975

HKD 52,325,000

BP 北京保利 2009/11/22 Lot 741

RMB 30,800,000

Top 10 吳冠中〈乞力馬扎羅雪山〉

油彩 畫布

YL 永樂 2020/12/04 Lot 29 100 x 180 cm 1975

RMB 43,700,000

BP 北京保利 2017/06/04 Lot 4554

RMB 32,200,000

BP 北京保利 2010/06/02 Lot 1837

RMB 20,160,000

Top 11 吳冠中〈青島〉

油彩 木板

BP 北京保利 2011/06/03 Lot 2964 46 x 61 cm 1975

RMB 40,250,000

PHK 保利香港 2015/04/06 Lot 150

HKD 38,940,000

Top 12 吳冠中〈桂林景色〉

油彩 木板

S 蘇富比 2020/10/05 Lot 1014 64.2 x 42 cm 1973

HKD 43,430,000

C 佳士得 2007/05/27 Lot 206

HKD 10,064,000

Top 13 吳冠中〈魯迅故鄉〉

油彩 木板

S 蘇富比 2016/10/02 Lot 1024 46 x 61 cm 1977

HKD 39,960,000

U 甄藏 1998/3/22 Lot 539

TWD 7,285,000

C 佳士得 1994/5/1 Lot 16

HKD 1,340,000

Top 14 吳冠中〈黃山竹林〉

油彩 畫布

GD 中國嘉德 2021/05/20 Lot 2069 61 x 46 cm 1973

RMB 32,200,000

HPM 廣州華藝 2019/08/10 Lot 841

RMB 27,600,000

D 朵雲軒 2010/12/17 Lot 1825

RMB 9,744,000

Top 15 吳冠中〈北國風光〉

油彩 木板

GD 中國嘉德 2009/11/21 Lot 741 68 x 179.5 cm 1979

RMB 30,240,000