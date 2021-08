解密奈良美智歷年作品拍賣市場暨成交排行 TOP50

李孟儒/整理分析報導

奈良美智今年三月首度跨海來台舉辦個人特展,颳起一股觀展風潮。迄今,其作品已獲得逾60家公共機構的收藏,奈良美智不僅於藝術史上早已佔有一席之地,更是拍賣界的市場流量明星,自2019年起,年年必出破億天價拍品,本次帶您窺探其藝術市場的奧秘。

富藝斯與保利拍賣二度合作的「二十世紀及當代藝術晚間拍賣」,以「白手套」佳績落幕,奈良美智〈行蹤不明〉成為其歷年第二貴畫作。

奈良美智與拍賣的第一次

首登拍場

根據《拍賣年鑑》資料庫統計,奈良美智作品初亮相拍場是於2000年5月17日,1997年作之水粉畫〈No Pain No Gain〉於紐約佳士得以2,233美元成交。對比現今平均一件奈良美智作品成交價為3,108,208人民幣,可說是漲幅驚人。自2000年上拍以來,每年都有奈良美智拍品釋出,於二級市場表現漸入佳境,海內外皆累積出廣大且紮實的藏家群,並於2019年達到高峰。

首場全球專拍

2013年4月5日,蘇富比推出全球首次奈良美智專拍「你不孤單─黑河內珍藏奈良美智作品」,一幅壓克力畫作〈失眠夜(站著) 〉以成交價940萬港元領銜全場。此專場拍品來源出自一名東京銀行職員,他身為奈良美智的忠實支持者,從生活著手,於1988年至2006年間以薪水儲蓄陸續購買其作品,所積累出來的珍藏,見證了藝術家與藏家兩者之間建立長達二十年之情誼。全數35件作品包括壓克力、紙上繪畫、版畫、滑板及腕錶等限量品,皆從未見於拍賣市場,最終全場成交率89%,成交總額為41,132,500港元。

首度拍賣價格破億

奈良美智近年於二級市場水漲船高,2019年上拍的壓克力創作〈背後藏刀〉領銜蘇富比當代藝術晚拍,以成交價1.95696億晉升億元俱樂部,榮登藝術家歷年拍賣成交紀錄寶座,為先前藝術家個人拍賣紀錄近5倍。而根據蘇富比梅摩指數,奈良美智作品平均年複合收益率為14%,88.9%作品價值有所上揚。不過對於拍賣頻獲高價,他曾向媒體表示:「比起個人藏家,我更希望能收藏在那種能讓大家都看見的地方。」並認為當熱門藝術家實在很辛苦,不太想要這樣的定位。儘管奈良美智的藝術家生涯堪稱世人眼中的「人生勝利組」,但無論市場如何追捧他、擁有多少忠實擁護者,他仍保有最單純的赤子之心,以孩童般的執著與純真來描繪每幅創作。

歷年拍賣成交排行TOP50四件拍品成交價破億

根據《拍賣年鑑》資料庫統計,奈良美智歷年拍賣成交排行前50名皆破千萬港元,前十名則破3000萬人民幣,當中8件為壓克力畫作,另有2件裝置作品殺出重圍,分別為TOP 3〈柏林 巴拉克,1號室〉與TOP 9〈然而並非一切(綠屋)〉。可見其高價成交作品集中於大尺幅的壓克力布面繪畫,裝置作品則因其特殊性及多元性受藏家青睞。

其中〈柏林巴拉克,一號室〉今年4月拍賣前,保利香港現當代藝術部主管余箐憫曾樂觀表示:「該房屋裝置內含兩件重要的代表作〈溫室女孩〉與〈三姐妹 (柏林版)〉,現今藏家對於奈良作品有足夠認識與理解的情況下,相信市場會給予非常正面的回應。」最終拍賣結果證明余箐憫預測,以成交價1.2億港元一舉拿下藝術家歷年拍賣成交排行TOP3。

此外,TOP50榜單內共有16件重複上拍,其中年化報酬率最高之作為TOP50〈女孩與潛水艇〉;2013年現身香港佳士得,以147萬港元成交;5年後再於中國嘉德(香港)拍出1222.5萬港元,年化報酬率為驚人的52.82%。而上拍次數最高者為TOP19〈無題〉與TOP29〈碟子上的中國娃娃〉,皆三度上拍,最新成交紀錄分別為今年香港蘇富比成交價2740萬港元,以及2019年臺北羅芙奧成交價7536萬台幣,平均年化報酬率各為16.14%、40.93%。

2019年成交總金額創天價逼近8億人民幣

根據《拍賣年鑑》資料庫統計的「奈良美智近15年成交總額趨勢表」,其最高點落於2019年,成交件數263件,成交總額達7.61人民幣,超越草間彌生,成為全球拍賣市場成交總額最高的日本在世藝術家,並奪下《2020上海國拍·胡潤全球藝術榜》TOP 6。第二高點則於2020年,成交件數261件,成交總額4.49億人民幣;最低點則於2006年,成交件數僅6件,成交總額為210萬人民幣。

至於2016至2018年間表現平穩,一年平均成交總額為2.13億人民幣;到了2019年,由於〈背後藏刀〉以黑馬之姿拿下天價,直接拉抬成交總額,來到了歷史新高。綜觀這15年間,其成交件數與總額皆呈現爆炸式的成長;2021年成交件數突破260件,成交總額相比2016年漲了213倍。依上述數據顯示,奈良美智為極具市場支配力的藝術家。但由於奈良美智的作品跨度大,有壓克力繪畫、紙上作品、版畫以及小雕塑等,作品價格呈現M型化,不易評估其作品價值。相似主題、人物形象的作品價格差異頗大,藏家可以撿漏,亦有其風險。

奈良美智歷年拍賣成交 TOP10

TOP 1

背後藏刀 壓克力 畫布 S 蘇富比 2019/10/06 Lot 1142 234 x 208 cm 2000 HKD 195,696,000

TOP 2

行蹤不明 壓克力 畫布 PHI x BP 富藝斯x北京保利 2021/06/08 Lot 17 165 x 150 cm 2000 HKD 123,725,000 PHI 富藝斯 2015/10/14 Lot 9 GBP 1,986,500

TOP 3

柏林 巴拉克,1號室 綜合媒材 裝置 PHK 保利香港 2021/04/21 Lot 142 263 x 317 x 279 cm 2007 HKD 120,000,000 C 佳士得 2012/05/26 Lot 2041 HKD 11,300,000

TOP 4

溫室女孩 壓克力 畫布 PHI x PHK 富藝斯x保利香港 2020/12/03 Lot 5 119.8 x 109.9 cm 1995 HKD 103,115,000 C 佳士得 2008/5/14 Lot 334 USD 769,000

TOP 5

青蛙女孩 壓克力 畫布 S 蘇富比 2021/04/19 Lot 1133 120 x 111 cm 1998 HKD 96,284,000 C 佳士得 2010/05/12 Lot 441 USD 482,500

TOP 6

等不及夜幕降臨 壓克力 畫布 C 佳士得 2019/11/23 Lot 54 193.2 x 183.2 cm 2012 HKD 92,875,000

TOP 7

Agent Orange (In the Milky Lake) 壓克力 畫布 C 佳士得 2020/12/02 Lot 8 227.5 x 194 cm 2009 HKD 65,975,000

TOP 8

無題 壓克力 畫布 C 佳士得 2021/05/24 Lot 53 162 x 145.5 cm 2007 HKD 54,250,000 S 蘇富比 2016/04/03 Lot 1061 HKD 14,480,000

TOP 9

然而並非一切(綠屋) 綜合媒材 PHK 保利香港 2019/10/06 Lot 165 320 x 320 x 670 cm 2009 HKD 40,120,000

TOP 10

看著你 壓克力 畫布 S 蘇富比 2019/10/06 Lot 1134 91 x 73 cm 2007 HKD 37,375,000