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解密奈良美智歷年作品拍賣市場暨成交排行 TOP50

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
2019年10日6日，香港蘇富比當代藝術晚拍中，奈良美智作品〈背後藏刀〉以1.96億港幣成交，至今仍穩坐冠軍寶座。
2019年10日6日，香港蘇富比當代藝術晚拍中，奈良美智作品〈背後藏刀〉以1.96億港幣成交，至今仍穩坐冠軍寶座。

李孟儒／整理分析報導

《拍賣年鑑》資料庫／提供

奈良美智今年三月首度跨海來台舉辦個人特展，颳起一股觀展風潮。迄今，其作品已獲得逾60家公共機構的收藏，奈良美智不僅於藝術史上早已佔有一席之地，更是拍賣界的市場流量明星，自2019年起，年年必出破億天價拍品，本次帶您窺探其藝術市場的奧秘。

富藝斯與保利拍賣二度合作的「二十世紀及當代藝術晚間拍賣」，以「白手套」佳績落幕，奈良美智〈行蹤不明〉成為其歷年第二貴畫作。
富藝斯與保利拍賣二度合作的「二十世紀及當代藝術晚間拍賣」，以「白手套」佳績落幕，奈良美智〈行蹤不明〉成為其歷年第二貴畫作。

奈良美智與拍賣的第一次

首登拍場

根據《拍賣年鑑》資料庫統計，奈良美智作品初亮相拍場是於2000年5月17日，1997年作之水粉畫〈No Pain No Gain〉於紐約佳士得以2,233美元成交。對比現今平均一件奈良美智作品成交價為3,108,208人民幣，可說是漲幅驚人。自2000年上拍以來，每年都有奈良美智拍品釋出，於二級市場表現漸入佳境，海內外皆累積出廣大且紮實的藏家群，並於2019年達到高峰。

首場全球專拍

2013年4月5日，蘇富比推出全球首次奈良美智專拍「你不孤單─黑河內珍藏奈良美智作品」，一幅壓克力畫作〈失眠夜(站著) 〉以成交價940萬港元領銜全場。此專場拍品來源出自一名東京銀行職員，他身為奈良美智的忠實支持者，從生活著手，於1988年至2006年間以薪水儲蓄陸續購買其作品，所積累出來的珍藏，見證了藝術家與藏家兩者之間建立長達二十年之情誼。全數35件作品包括壓克力、紙上繪畫、版畫、滑板及腕錶等限量品，皆從未見於拍賣市場，最終全場成交率89%，成交總額為41,132,500港元。

首度拍賣價格破億

奈良美智近年於二級市場水漲船高，2019年上拍的壓克力創作〈背後藏刀〉領銜蘇富比當代藝術晚拍，以成交價1.95696億晉升億元俱樂部，榮登藝術家歷年拍賣成交紀錄寶座，為先前藝術家個人拍賣紀錄近5倍。而根據蘇富比梅摩指數，奈良美智作品平均年複合收益率為14%，88.9%作品價值有所上揚。不過對於拍賣頻獲高價，他曾向媒體表示：「比起個人藏家，我更希望能收藏在那種能讓大家都看見的地方。」並認為當熱門藝術家實在很辛苦，不太想要這樣的定位。儘管奈良美智的藝術家生涯堪稱世人眼中的「人生勝利組」，但無論市場如何追捧他、擁有多少忠實擁護者，他仍保有最單純的赤子之心，以孩童般的執著與純真來描繪每幅創作。

歷年拍賣成交排行TOP50四件拍品成交價破億

根據《拍賣年鑑》資料庫統計，奈良美智歷年拍賣成交排行前50名皆破千萬港元，前十名則破3000萬人民幣，當中8件為壓克力畫作，另有2件裝置作品殺出重圍，分別為TOP 3〈柏林 巴拉克，1號室〉與TOP 9〈然而並非一切（綠屋）〉。可見其高價成交作品集中於大尺幅的壓克力布面繪畫，裝置作品則因其特殊性及多元性受藏家青睞。

其中〈柏林巴拉克，一號室〉今年4月拍賣前，保利香港現當代藝術部主管余箐憫曾樂觀表示：「該房屋裝置內含兩件重要的代表作〈溫室女孩〉與〈三姐妹 (柏林版)〉，現今藏家對於奈良作品有足夠認識與理解的情況下，相信市場會給予非常正面的回應。」最終拍賣結果證明余箐憫預測，以成交價1.2億港元一舉拿下藝術家歷年拍賣成交排行TOP3。

此外，TOP50榜單內共有16件重複上拍，其中年化報酬率最高之作為TOP50〈女孩與潛水艇〉；2013年現身香港佳士得，以147萬港元成交；5年後再於中國嘉德(香港)拍出1222.5萬港元，年化報酬率為驚人的52.82%。而上拍次數最高者為TOP19〈無題〉與TOP29〈碟子上的中國娃娃〉，皆三度上拍，最新成交紀錄分別為今年香港蘇富比成交價2740萬港元，以及2019年臺北羅芙奧成交價7536萬台幣，平均年化報酬率各為16.14%、40.93%。

2019年成交總金額創天價逼近8億人民幣

根據《拍賣年鑑》資料庫統計的「奈良美智近15年成交總額趨勢表」，其最高點落於2019年，成交件數263件，成交總額達7.61人民幣，超越草間彌生，成為全球拍賣市場成交總額最高的日本在世藝術家，並奪下《2020上海國拍·胡潤全球藝術榜》TOP 6。第二高點則於2020年，成交件數261件，成交總額4.49億人民幣；最低點則於2006年，成交件數僅6件，成交總額為210萬人民幣。

至於2016至2018年間表現平穩，一年平均成交總額為2.13億人民幣；到了2019年，由於〈背後藏刀〉以黑馬之姿拿下天價，直接拉抬成交總額，來到了歷史新高。綜觀這15年間，其成交件數與總額皆呈現爆炸式的成長；2021年成交件數突破260件，成交總額相比2016年漲了213倍。依上述數據顯示，奈良美智為極具市場支配力的藝術家。但由於奈良美智的作品跨度大，有壓克力繪畫、紙上作品、版畫以及小雕塑等，作品價格呈現M型化，不易評估其作品價值。相似主題、人物形象的作品價格差異頗大，藏家可以撿漏，亦有其風險。

奈良美智歷年拍賣成交 TOP10

TOP 1

背後藏刀 壓克力　畫布 S　蘇富比　2019/10/06　Lot 1142　234 x 208 cm  2000 HKD 195,696,000
背後藏刀 壓克力　畫布 S　蘇富比　2019/10/06　Lot 1142　234 x 208 cm  2000 HKD 195,696,000

TOP 2

行蹤不明 壓克力　畫布 PHI x BP　富藝斯x北京保利　2021/06/08　Lot 17　165 x 150 cm　2000 HKD 123,725,000 PHI　富藝斯　2015/10/14　Lot 9 GBP 1,986,500
行蹤不明 壓克力　畫布 PHI x BP　富藝斯x北京保利　2021/06/08　Lot 17　165 x 150 cm　2000 HKD 123,725,000 PHI　富藝斯　2015/10/14　Lot 9 GBP 1,986,500

TOP 3

柏林 巴拉克，1號室 綜合媒材  裝置 PHK　保利香港　2021/04/21　Lot 142　263 x 317 x 279 cm  2007 HKD 120,000,000 C　佳士得　2012/05/26　Lot 2041 HKD 11,300,000
柏林 巴拉克，1號室 綜合媒材  裝置 PHK　保利香港　2021/04/21　Lot 142　263 x 317 x 279 cm  2007 HKD 120,000,000 C　佳士得　2012/05/26　Lot 2041 HKD 11,300,000

TOP 4

溫室女孩 壓克力 畫布 PHI x PHK　富藝斯x保利香港　2020/12/03　Lot 5　119.8 x 109.9 cm　1995 HKD 103,115,000 C　佳士得　2008/5/14　Lot 334 USD 769,000
溫室女孩 壓克力 畫布 PHI x PHK　富藝斯x保利香港　2020/12/03　Lot 5　119.8 x 109.9 cm　1995 HKD 103,115,000 C　佳士得　2008/5/14　Lot 334 USD 769,000

TOP 5

青蛙女孩 壓克力　畫布 S　蘇富比　2021/04/19　Lot 1133　120 x 111 cm  1998 HKD 96,284,000 C　佳士得　2010/05/12　Lot 441 USD 482,500
青蛙女孩 壓克力　畫布 S　蘇富比　2021/04/19　Lot 1133　120 x 111 cm  1998 HKD 96,284,000 C　佳士得　2010/05/12　Lot 441 USD 482,500

TOP 6

等不及夜幕降臨 壓克力　畫布 C　佳士得　2019/11/23　Lot 54　193.2 x 183.2 cm  2012 HKD 92,875,000
等不及夜幕降臨 壓克力　畫布 C　佳士得　2019/11/23　Lot 54　193.2 x 183.2 cm  2012 HKD 92,875,000

TOP 7

Agent Orange (In the Milky Lake) 壓克力　畫布 C　佳士得　2020/12/02　Lot 8　227.5 x 194 cm  2009 HKD 65,975,000
Agent Orange (In the Milky Lake) 壓克力　畫布 C　佳士得　2020/12/02　Lot 8　227.5 x 194 cm  2009 HKD 65,975,000

TOP 8

無題 壓克力　畫布 C　佳士得　2021/05/24　Lot 53　162 x 145.5 cm  2007 HKD 54,250,000 S　蘇富比　2016/04/03　Lot 1061 HKD 14,480,000
無題 壓克力　畫布 C　佳士得　2021/05/24　Lot 53　162 x 145.5 cm  2007 HKD 54,250,000 S　蘇富比　2016/04/03　Lot 1061 HKD 14,480,000

TOP 9

然而並非一切（綠屋） 綜合媒材 PHK　保利香港　2019/10/06　Lot 165　320 x 320 x 670 cm  2009 HKD 40,120,000
然而並非一切（綠屋） 綜合媒材 PHK　保利香港　2019/10/06　Lot 165　320 x 320 x 670 cm  2009 HKD 40,120,000

TOP 10

看著你 壓克力　畫布 S　蘇富比　2019/10/06　Lot 1134　91 x 73 cm  2007 HKD 37,375,000
看著你 壓克力　畫布 S　蘇富比　2019/10/06　Lot 1134　91 x 73 cm  2007 HKD 37,375,000

2021年8月號,No.199 合刊
2021年8月號,No.199 合刊

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