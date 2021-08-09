桃園市立美術館「橫山書藝獎」打開書法國際交流的平台
李玥瑱／專訪
桃園市立美術館／圖版提供
「橫山書藝獎」鼓勵富有時代精神、具開拓性觀點、議題、形式、內容的書藝展覽與書藝創作實踐，凡於2018年6月1日起至2021年6月30日間展出，並以書藝為題之展覽皆可報名參加。
即將在今年秋末迎來開館的「橫山書法藝術館」，為桃園市立美術館在「一機關多場館，一大館多小館」的館群結構下所運營的子館之一。
《罐 新聞》特別關切這座專為書法藝術所成立的「橫山書法藝術館」，並專訪運營桃園市立美術館館群的首任館長─劉俊蘭館長，談談如何藉由橫山書法藝術館開辦的橫山書藝術獎，催化桃美館對當代書法藝術部署的定位及館所策略。
《罐 新聞》：首先，先請館長談談，關於橫山獎的開辦緣起？為何稱為「橫山」奬？
劉俊蘭：
這要回到橫山書法藝術館的命名。桃美館在2018成立，與其他城市美術館不同的是，它一成立就攜帶有「館群規模」的願景，除了母館之外還有很多個子館，其中一個就是橫山書法藝術館。「橫山」是橫山書法藝術館座落地區的古地名，因為桃園有許多的書法藝術人口，書法藝術社群也很活躍，取名為「橫山」讓書法藝術館與在地的人文地理有了更密切的連結。
但是橫山書法藝術館與在地的人文地理的連結，並不代表著將來發展的視野就侷限於在地性，橫山書法藝術館的使命不但與在地密切相關，也是構建一個更寬廣，且能打開書法國際交流的平台。我們期待與國際間，特別是面向亞洲，能有更多交流來往的機會。
《罐 新聞》：橫山獎的特色為何？如何透過橫山書法藝術館重點式的推廣書藝教育？
劉俊蘭：
在橫山書法藝術館尚未興建完成的時空背景下，我們就先行設立了橫山獎。我們花了很多心思以「軟體先行」的思維策畫各個館舍的營運策略。橫山書法藝術館在還沒有硬體的前提下，能先做什麼？首先，在內部，我們進行制度的訂定、團隊的組織、方針的擬定等等；而對外則執行教育推廣的紮根，首重先擴展、培養觀眾群，待開館後，民眾對我們就會有基本的了解。
再者，談到「書法」，大部分的民眾難免連結到傳統的既定框架，但我們希望能把大眾的視野打開，擴展當代書藝的多元可能。因此，自2018年起，我們就開始做橫山獎的暖身活動，在我們規劃的工作坊裡，嘗試探勘不同的主題，如為了與各種團體、不同社群/族群對話，曾規劃新住民或原民語言與性別思考等議題，這些都是累積多元觀眾的方式；在館所觀眾的經營上，我們也希望能拓寬觀眾的年齡層，讓不同年齡的觀眾以及不同專業領域圈子的人都能對書藝產生興趣。
此外，書法研究與評論人才的鼓勵與培育，是現行美術館較少著墨的方向，相關的獎項也不多；但我們認為，美術館不是只展覽，也是一個著重於研究與學術生產的機構。基於這兩點原因，橫山獎作為雙年獎，在第一屆的主題就是研究與評論。第二屆的甄選主題則為書藝展覽，一方面鼓勵好展覽的製作，另一方面也藉由這樣的機制，為橫山書法藝術館引進精彩的展覽。總體而言，橫山獎的特色不僅在於我們「自行報名」與「提名制」的雙軌制，也更在於橫山獎是兩年一輪的雙年獎，2020年第一屆甄選的是書藝的研究與評論，今年則針對書法展覽，如此的機制讓橫山獎成為「論述」與「展覽」雙軌並進的一個獎項。
除了開辦獎項，「工作坊」亦是館方側重的重點項目。我們部署書法藝術館的策略以「獎項」和「工作坊」雙向並進，前者激勵優秀書藝學術研究和策展實踐；後者從根本去培育書藝人才，互為動能地推進，在開辦獎項之際，同時搭建人才基地。換句話說，「橫山獎」錨定「評論／研究」與「創作／策展」，搭配「工作坊」的育才機制，致力打造書藝人才的生態系。
《罐 新聞》：橫山獎與橫山書法藝術館，將會有哪些館際或國際交流的合作？
劉俊蘭：
我們目前最常往來的單位是歷史博物館與故宮博物院。目前已與史博館簽訂合作備忘錄，這是我們在館際合作交流上的第一步。這樣的合作會在未來持續地進行，其實目前桃園市兒童美術館的夏日特展【寫寫畫畫 Drawriting】展覽，已不是史博館第一次出借作品給我們。對於橫山書法藝術館而言，歷史博物館是一個很重要的夥伴，與他們的合作不僅限於展覽，也包含研究推廣面向。我們去年的研究與評論獎也請來史博館的館長廖新田來擔任評委，我們也不時諮詢他們研究員的意見。桃美館仍在起步階段，透過館際交流，逐漸完善我們自己的研究團隊，是我們希望在未來能達到的目標。
而與故宮的合作也是必然的。雖然在定位上，由於橫山書法藝術館與其母館桃美館的發展方向有其一致性，所以展覽性質還是偏向現當代，故宮則是著力於傳統，這是我們與故宮定位上的差別，但未來在展覽或教育推廣上還是會有跨館的合作。故宮歷史悠久，在各方面都有深厚累積，對於我們作為一個剛成立的美術館而言，是個很適合觀摩、學習的對象，我們很希望未來能夠有多方面的交流。而在國際方面，我們也正著手與亞洲現當代美術館洽談合作，嘗試在書藝這項主題上，開闢出更跨文化性、跨地域性的視野。
《罐 新聞》：您認為就第一屆橫山獎的評選得獎的內容，表現出目前書藝研究的傾向與特質為何？對於第二屆橫山書藝獎的徵選您個人有怎樣的期待？
劉俊蘭：
第一屆就收件作品主題來看，是相當多元的。以去年的藝術評論類首獎林俊臣的〈復古與維新—當代書法發展的弔詭〉為例，館方雖沒介入評審，但它的主題，卻讓館方深感興趣，作者以獨特的創見去叩問當代書藝發展，問題意識相當清楚，也做了很有趣的討論；另外，綜觀得獎的議題類型，可觀察到主題是相當寬闊的，獲獎者之一劉邦隱提出如何透過策展觀點擴大書法的觀眾人口，探討書藝類型觀眾的經營；而在「研究論文類」，也有溫子安研究21世紀的馬來亞甲骨文。獲獎論文主題的寬頻光譜，顯見研究者、評論家對書藝的關懷和思考的多元面向。
至於這一屆以徵選展覽為目標的橫山獎，希望能透過獎勵好展覽來推動書藝發展，藉此激勵具有策展意識的展覽製作，也挖掘書法藝術的策展人才。當代藝壇有許多好的策展人，但書法藝術圈相對比較少，所以我們希望用這樣的獎項來鼓勵專業人才的投入，另一方面，我們也舉辦工作坊，作策展人的培力。工作坊從去年開始，參加者不限於書法藝術圈，我們選擇向不同領域的專業人士開放，就是希望能夠帶來多元的刺激與交流。
《罐 新聞》：橫山奬作為台灣第一個官方鼓勵書藝研究／評論／展覽實踐的平台，它被期待在臺灣或者面向亞洲會發展出怎樣的效應？
劉俊蘭：
橫山獎是一個剛起步的獎，透過一次次的累積，希望未來大家對它的關注與參與度能更高，激發更多元而豐富的討論。這個兩年一輪的「綜合性」獎項，有它背後所期待成就的視野和願景 ─ 除了催生好展覽，也帶動學術研究和評論。而具有這般企圖心的獎項，在亞洲應該並不多見。我們希望橫山獎成為書藝愛好者良性競逐的平台、成為書藝圈內指標性的獎項。以「書藝」作為創思的核心，橫山獎中以「研究／評論」為主的軸線開發嶄新論述，而以「創作／展覽」為基調的獎項則挖掘優異的展覽製作，應運而生的年度「工作坊」則啟動跨域、靈敏的育才實驗所。藉此，讓綜合性的橫山獎具體化為一個活力勃發的能量場，吸引如中國、香港、韓國、日本等地的亞洲書藝專業人才，以促進各方參與、創造多元連結，來打開書法藝術的傳統框架，共創面向當代的視野。
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