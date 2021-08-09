桃園市立美術館「橫山書藝獎」打開書法國際交流的平台

李玥瑱／專訪

桃園市立美術館／圖版提供

「橫山書藝獎」鼓勵富有時代精神、具開拓性觀點、議題、形式、內容的書藝展覽與書藝創作實踐，凡於2018年6月1日起至2021年6月30日間展出，並以書藝為題之展覽皆可報名參加。

即將在今年秋末迎來開館的「橫山書法藝術館」，為桃園市立美術館在「一機關多場館，一大館多小館」的館群結構下所運營的子館之一。

《罐 新聞》特別關切這座專為書法藝術所成立的「橫山書法藝術館」，並專訪運營桃園市立美術館館群的首任館長─劉俊蘭館長，談談如何藉由橫山書法藝術館開辦的橫山書藝術獎，催化桃美館對當代書法藝術部署的定位及館所策略。

《罐 新聞》：首先，先請館長談談，關於橫山獎的開辦緣起？為何稱為「橫山」奬？

劉俊蘭：

這要回到橫山書法藝術館的命名。桃美館在2018成立，與其他城市美術館不同的是，它一成立就攜帶有「館群規模」的願景，除了母館之外還有很多個子館，其中一個就是橫山書法藝術館。「橫山」是橫山書法藝術館座落地區的古地名，因為桃園有許多的書法藝術人口，書法藝術社群也很活躍，取名為「橫山」讓書法藝術館與在地的人文地理有了更密切的連結。

但是橫山書法藝術館與在地的人文地理的連結，並不代表著將來發展的視野就侷限於在地性，橫山書法藝術館的使命不但與在地密切相關，也是構建一個更寬廣，且能打開書法國際交流的平台。我們期待與國際間，特別是面向亞洲，能有更多交流來往的機會。

桃園市立美術館館長劉俊蘭於2018年底上任，以「軟體先行」的策略經營館群結構，著手將各館舍的願景確立─首先為橫山書法藝術館開辦「評論／研究」與「創作／策展」之獎項，致力育才機制的設立，並搭建讓優秀的創作被看見的舞台。

《罐 新聞》：橫山獎的特色為何？如何透過橫山書法藝術館重點式的推廣書藝教育？

劉俊蘭：

在橫山書法藝術館尚未興建完成的時空背景下，我們就先行設立了橫山獎。我們花了很多心思以「軟體先行」的思維策畫各個館舍的營運策略。橫山書法藝術館在還沒有硬體的前提下，能先做什麼？首先，在內部，我們進行制度的訂定、團隊的組織、方針的擬定等等；而對外則執行教育推廣的紮根，首重先擴展、培養觀眾群，待開館後，民眾對我們就會有基本的了解。

再者，談到「書法」，大部分的民眾難免連結到傳統的既定框架，但我們希望能把大眾的視野打開，擴展當代書藝的多元可能。因此，自2018年起，我們就開始做橫山獎的暖身活動，在我們規劃的工作坊裡，嘗試探勘不同的主題，如為了與各種團體、不同社群/族群對話，曾規劃新住民或原民語言與性別思考等議題，這些都是累積多元觀眾的方式；在館所觀眾的經營上，我們也希望能拓寬觀眾的年齡層，讓不同年齡的觀眾以及不同專業領域圈子的人都能對書藝產生興趣。

此外，書法研究與評論人才的鼓勵與培育，是現行美術館較少著墨的方向，相關的獎項也不多；但我們認為，美術館不是只展覽，也是一個著重於研究與學術生產的機構。基於這兩點原因，橫山獎作為雙年獎，在第一屆的主題就是研究與評論。第二屆的甄選主題則為書藝展覽，一方面鼓勵好展覽的製作，另一方面也藉由這樣的機制，為橫山書法藝術館引進精彩的展覽。總體而言，橫山獎的特色不僅在於我們「自行報名」與「提名制」的雙軌制，也更在於橫山獎是兩年一輪的雙年獎，2020年第一屆甄選的是書藝的研究與評論，今年則針對書法展覽，如此的機制讓橫山獎成為「論述」與「展覽」雙軌並進的一個獎項。

除了開辦獎項，「工作坊」亦是館方側重的重點項目。我們部署書法藝術館的策略以「獎項」和「工作坊」雙向並進，前者激勵優秀書藝學術研究和策展實踐；後者從根本去培育書藝人才，互為動能地推進，在開辦獎項之際，同時搭建人才基地。換句話說，「橫山獎」錨定「評論／研究」與「創作／策展」，搭配「工作坊」的育才機制，致力打造書藝人才的生態系。

第一屆橫山獎頒獎典禮。

藝術評論類首獎林俊臣先生與龔卓軍教授對談「書法近未來：書寫主體的當代系譜」。

藝術評論類首獎得主林俊臣先生，照片由左至右為：廖新田館長、林俊臣、王麗娟副局長及劉俊蘭館長。

《罐 新聞》：橫山獎與橫山書法藝術館，將會有哪些館際或國際交流的合作？

劉俊蘭：

我們目前最常往來的單位是歷史博物館與故宮博物院。目前已與史博館簽訂合作備忘錄，這是我們在館際合作交流上的第一步。這樣的合作會在未來持續地進行，其實目前桃園市兒童美術館的夏日特展【寫寫畫畫 Drawriting】展覽，已不是史博館第一次出借作品給我們。對於橫山書法藝術館而言，歷史博物館是一個很重要的夥伴，與他們的合作不僅限於展覽，也包含研究推廣面向。我們去年的研究與評論獎也請來史博館的館長廖新田來擔任評委，我們也不時諮詢他們研究員的意見。桃美館仍在起步階段，透過館際交流，逐漸完善我們自己的研究團隊，是我們希望在未來能達到的目標。

而與故宮的合作也是必然的。雖然在定位上，由於橫山書法藝術館與其母館桃美館的發展方向有其一致性，所以展覽性質還是偏向現當代，故宮則是著力於傳統，這是我們與故宮定位上的差別，但未來在展覽或教育推廣上還是會有跨館的合作。故宮歷史悠久，在各方面都有深厚累積，對於我們作為一個剛成立的美術館而言，是個很適合觀摩、學習的對象，我們很希望未來能夠有多方面的交流。而在國際方面，我們也正著手與亞洲現當代美術館洽談合作，嘗試在書藝這項主題上，開闢出更跨文化性、跨地域性的視野。

橫山書法藝術曾獲2018國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎，將於今年秋末開館。

第一屆橫山獎專刊

《罐 新聞》：您認為就第一屆橫山獎的評選得獎的內容，表現出目前書藝研究的傾向與特質為何？對於第二屆橫山書藝獎的徵選您個人有怎樣的期待？

劉俊蘭：

第一屆就收件作品主題來看，是相當多元的。以去年的藝術評論類首獎林俊臣的〈復古與維新—當代書法發展的弔詭〉為例，館方雖沒介入評審，但它的主題，卻讓館方深感興趣，作者以獨特的創見去叩問當代書藝發展，問題意識相當清楚，也做了很有趣的討論；另外，綜觀得獎的議題類型，可觀察到主題是相當寬闊的，獲獎者之一劉邦隱提出如何透過策展觀點擴大書法的觀眾人口，探討書藝類型觀眾的經營；而在「研究論文類」，也有溫子安研究21世紀的馬來亞甲骨文。獲獎論文主題的寬頻光譜，顯見研究者、評論家對書藝的關懷和思考的多元面向。

至於這一屆以徵選展覽為目標的橫山獎，希望能透過獎勵好展覽來推動書藝發展，藉此激勵具有策展意識的展覽製作，也挖掘書法藝術的策展人才。當代藝壇有許多好的策展人，但書法藝術圈相對比較少，所以我們希望用這樣的獎項來鼓勵專業人才的投入，另一方面，我們也舉辦工作坊，作策展人的培力。工作坊從去年開始，參加者不限於書法藝術圈，我們選擇向不同領域的專業人士開放，就是希望能夠帶來多元的刺激與交流。

書寫超越 當代翻轉 2020書藝策展工作坊合照。右前為桃園市立美術館館長劉俊蘭 左前為客座策劃人王焜生。

桃園市立美術館特別邀請文化內容策進院董事謝佩霓擔任客座策劃人，規劃「書法有感—數位時代的書藝策展」（Curate for Calligraphy in Digital Era）工作坊，邀請專家學者分享經驗，帶領學員認識策展實務與策劃有感的書藝展覽！

書寫超越 當代翻轉 2020書藝策展工作坊

《罐 新聞》：橫山奬作為台灣第一個官方鼓勵書藝研究／評論／展覽實踐的平台，它被期待在臺灣或者面向亞洲會發展出怎樣的效應？

劉俊蘭：

橫山獎是一個剛起步的獎，透過一次次的累積，希望未來大家對它的關注與參與度能更高，激發更多元而豐富的討論。這個兩年一輪的「綜合性」獎項，有它背後所期待成就的視野和願景 ─ 除了催生好展覽，也帶動學術研究和評論。而具有這般企圖心的獎項，在亞洲應該並不多見。我們希望橫山獎成為書藝愛好者良性競逐的平台、成為書藝圈內指標性的獎項。以「書藝」作為創思的核心，橫山獎中以「研究／評論」為主的軸線開發嶄新論述，而以「創作／展覽」為基調的獎項則挖掘優異的展覽製作，應運而生的年度「工作坊」則啟動跨域、靈敏的育才實驗所。藉此，讓綜合性的橫山獎具體化為一個活力勃發的能量場，吸引如中國、香港、韓國、日本等地的亞洲書藝專業人才，以促進各方參與、創造多元連結，來打開書法藝術的傳統框架，共創面向當代的視野。

桃園市立美術館將以「一機關多場館」的方式來營運，主體建築將於2024年落成