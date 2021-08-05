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反陶美學突破極限 【物／我－徐永旭個展】

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
來到作品〈2019-9〉面前，大片米白色殼形單體自由地散落空中，透明細線貫串支撐著它們， 如寫意的琴弦，當光線灑落，這些單體瞬化為躍動的音符。
來到作品〈2019-9〉面前，大片米白色殼形單體自由地散落空中，透明細線貫串支撐著它們， 如寫意的琴弦，當光線灑落，這些單體瞬化為躍動的音符。

朱銘美術館【物／我－徐永旭個展】
朱銘美術館【物／我－徐永旭個展】

圖文／朱銘美術館

十年一遇的美好邂逅，朱銘美術館繼2000年【位‧位‧位】個展與2011年【材質物語－土】聯展，2021年再次邀請到備受國際肯定的臺灣藝術家徐永旭舉行個展，以「物／我」為題，精選徐永旭2013年至今二十餘件代表作，從室內展廳延伸到戶外裝置，或氣勢磅礡或纖細微妙，完整呈現其近年藝術實踐的精髓。此次更首度嘗試「參與式創作計畫」，邀請觀眾一同創作，實地感受手與土的對話，帶來更豐富深刻的觀展體驗。

2021年甫獲國內陶藝界最高殊榮「臺灣陶藝獎」首屆卓越獎的藝術家徐永旭，1955年出生於高雄，原是位國小老師，43歲踏上陶藝創作之路，他以陶土為媒材，用身體作為創作主體的概念，透過泥土重覆的堆累，不斷突破自我創作極限，以極具反差張力的「反陶」美學，體現獨樹一幟的當代藝術實踐。他曾在2008年憑作品《界．逾越》奪得「第八屆日本美濃國際陶藝競賽首獎」，成為臺灣第一人；2018年，更獲選為聯合國教科文組織國際陶藝協會榮譽會員，屢獲國內外藝壇肯定。

「物／我」指涉徐永旭作品與創作者之間互為主體的關係，既是對抗拉扯，也是對話共舞，更是合一無二。他選擇最樸素的白色或黑色陶土，用最原始的泥條盤築、揉捏按壓，讓作品表面忠實記錄整個創作過程，環境的溫濕度、空氣的流動、身體的痛楚與疲憊，長時間不斷重複單一動作產生的變化與張力，使得創作如同生物築巢，形成一種生命的本能，所有痕跡都凝鍊了自身的生命經驗、情感和記憶。

於戶外展出的《2019-5》，以六件大型陶作，圍繞出迷宮般的參觀動線，在藍天綠地的襯托下，更顯作品與自然的相融。
於戶外展出的《2019-5》，以六件大型陶作，圍繞出迷宮般的參觀動線，在藍天綠地的襯托下，更顯作品與自然的相融。

徐永旭今年再次展出，是與朱銘美術館第三次的合作，更能體現其創作的精彩蛻變。本次除展出之精選作品外，有徐永旭為朱銘美術館特別創作之新作，以及首度嘗試的「參與式創作計畫」，讓參加的觀眾透過手與土的對話，實地感受身體介入帶來更豐富的「物／我」參觀體驗。

2021年8月號 No.199 合刊
2021年8月號 No.199 合刊

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