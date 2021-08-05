當藝術是表達思維的工具 也是時代的縮影時…

文 / 鄭乃銘 圖片 / 也趣藝廊

「也趣」的展覽，逐漸走出一條非典型的台灣畫廊慣性思考展覽的模式。它一方面依舊維繫著畫廊創設初心，對於台灣7080後藝術家的推動與扶植，但另一方面；則逐漸顯現負責人王瑞棋的文化思維與藝術品味。王瑞棋很喜歡透過跨域的藝術去串聯、貫穿文化張力，尤其他很喜歡從不同文化體系裡面抓出現象來反射出傳承/脈絡。從某個角度來說，文化；對這位畫廊負責人來講並非是一塊鐵板，拿文化來說事，充其量只是打漂亮的太極拳。因此，王瑞棋更傾向從德國與日本戰後藝術來看文化不僅是表達思維的工具，更是思維的方式。這使得「也趣」的展覽，沒有受限於刻板的歷史制約，反而得以從約定成俗的桎梏文化裡，撞見了藝術在主流與非主流的體制中，有一種因為沒有打疫苗而自生出的抗體，這樣的抗體沒有受到壓抑，卻能被窺察出生命源頭，但又扎扎實實自成一格的生命姿態。

本堀雄二 Vaiśravaṇa Used cardboard boxes, wood, mixed media 68.5 x 24 x 22 cm 2016

基本上，【POP-ING NANZUKA at AKI Gallery】展覽，就可說是極為典型藝術不僅是表達思維的工具，也是思維方式的最佳說明。

以9位藝術家：1936年出生的田名網敬一Keiichi TANAAMI、1941年Harumi YAMAGUCHI、鬼海弘雄Hiroh KIKAI(1945-2020)、1947年的空山基Hajime SORAYAMA、1958年本堀雄二Yuji HONBORI、1978年佃弘樹Hiroki TSUKUDA、1982年谷口真人Makoto TANIGUCHI、1982年大平龍一Ryuichi OHIRA、1988年安部貢太朗Kotaro ABE為主的展覽，嚴格說應該可以當作「也趣」所呈現迷你版日本文化歷史抽樣。當然，這個文化軸承是由藝術家的作品來加以演繹與串聯。

比如說，Harumi YAMAGUCHI以噴畫來呈現的美女圖像，這個表現在80年代台灣的百貨公司流行服飾海報簡直是群相仿效到極致，Harumi YAMAGUCHI所賦予女性的機械、冰冷、距離、淡漠特質，再加上對身材的精細雕琢，括起一陣唯噴畫是宗的美女典範。田名網敬一筆下的女人，則充滿著想像的飽和度，任性、誇張、喧囂；他善用網點印刷來拉近視覺熟悉感，但他架上繪畫、雕塑作品，保留住日本傳統文化的色彩濃度，文化與流行；在他的藝術裡，出入自由。本堀雄二的多元透視立體雕塑，徹底將3D視效不需要借重特效眼鏡就能捕捉得到。谷口真人筆下的人物，童趣、浪漫、夢幻、憧憬，儼然就是日本唯美漫畫的另一種書寫。

田名網敬一 金魚姬 Bronze, acrylic paint 28 x 35 x 22 cm 2020

畫廊以自己的方式來梳理歷史，展覽；則成為一個說帖，雖然無法以龐大的篇章來呈現，但作品在這裡所連結出來的斷代，都好像支流匯聚到時代大河中。