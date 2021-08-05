快訊

空手道／吞敗後2連勝 文姿云打進準決賽保底銅牌

當藝術是表達思維的工具 也是時代的縮影時…

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
【POP-ING NANZUKA at AKI Gallery】展覽
【POP-ING NANZUKA at AKI Gallery】展覽

文 / 鄭乃銘 圖片 / 也趣藝廊

「也趣」的展覽，逐漸走出一條非典型的台灣畫廊慣性思考展覽的模式。它一方面依舊維繫著畫廊創設初心，對於台灣7080後藝術家的推動與扶植，但另一方面；則逐漸顯現負責人王瑞棋的文化思維與藝術品味。王瑞棋很喜歡透過跨域的藝術去串聯、貫穿文化張力，尤其他很喜歡從不同文化體系裡面抓出現象來反射出傳承/脈絡。從某個角度來說，文化；對這位畫廊負責人來講並非是一塊鐵板，拿文化來說事，充其量只是打漂亮的太極拳。因此，王瑞棋更傾向從德國與日本戰後藝術來看文化不僅是表達思維的工具，更是思維的方式。這使得「也趣」的展覽，沒有受限於刻板的歷史制約，反而得以從約定成俗的桎梏文化裡，撞見了藝術在主流與非主流的體制中，有一種因為沒有打疫苗而自生出的抗體，這樣的抗體沒有受到壓抑，卻能被窺察出生命源頭，但又扎扎實實自成一格的生命姿態。

本堀雄二 Vaiśravaṇa Used cardboard boxes, wood, mixed media 68.5 x 24 x 22 cm 2016
本堀雄二 Vaiśravaṇa Used cardboard boxes, wood, mixed media 68.5 x 24 x 22 cm 2016

基本上，【POP-ING NANZUKA at AKI Gallery】展覽，就可說是極為典型藝術不僅是表達思維的工具，也是思維方式的最佳說明。

以9位藝術家：1936年出生的田名網敬一Keiichi TANAAMI、1941年Harumi YAMAGUCHI、鬼海弘雄Hiroh KIKAI(1945-2020)、1947年的空山基Hajime SORAYAMA、1958年本堀雄二Yuji HONBORI、1978年佃弘樹Hiroki TSUKUDA、1982年谷口真人Makoto TANIGUCHI、1982年大平龍一Ryuichi OHIRA、1988年安部貢太朗Kotaro ABE為主的展覽，嚴格說應該可以當作「也趣」所呈現迷你版日本文化歷史抽樣。當然，這個文化軸承是由藝術家的作品來加以演繹與串聯。

比如說，Harumi YAMAGUCHI以噴畫來呈現的美女圖像，這個表現在80年代台灣的百貨公司流行服飾海報簡直是群相仿效到極致，Harumi YAMAGUCHI所賦予女性的機械、冰冷、距離、淡漠特質，再加上對身材的精細雕琢，括起一陣唯噴畫是宗的美女典範。田名網敬一筆下的女人，則充滿著想像的飽和度，任性、誇張、喧囂；他善用網點印刷來拉近視覺熟悉感，但他架上繪畫、雕塑作品，保留住日本傳統文化的色彩濃度，文化與流行；在他的藝術裡，出入自由。本堀雄二的多元透視立體雕塑，徹底將3D視效不需要借重特效眼鏡就能捕捉得到。谷口真人筆下的人物，童趣、浪漫、夢幻、憧憬，儼然就是日本唯美漫畫的另一種書寫。

田名網敬一 金魚姬 Bronze, acrylic paint 28 x 35 x 22 cm 2020
田名網敬一 金魚姬 Bronze, acrylic paint 28 x 35 x 22 cm 2020

畫廊以自己的方式來梳理歷史，展覽；則成為一個說帖，雖然無法以龐大的篇章來呈現，但作品在這裡所連結出來的斷代，都好像支流匯聚到時代大河中。

2021年8月號 No.199 合刊
2021年8月號 No.199 合刊

延伸閱讀

2021新北市兒童藝術節─怪獸競技場

下半年藝術展看過來 永恆慕夏、失敗博物館早鳥74折起

巨人現身台東？最美「2021南迴藝術季」開展，絕美天堂路、巨型藍白拖必拍

「故宮尋寶趣」用藝術體驗 引領樂齡族「創意老化」

相關新聞

反陶美學突破極限 【物／我－徐永旭個展】

十年一遇的美好邂逅，朱銘美術館繼2000年【位‧位‧位】個展與2011年【材質物語－土】聯展，2021年再次邀請到備受國際肯定的臺灣藝術家徐永旭舉行個展，以「物／我」為題，精選徐永旭2013年至今二十餘件代表作，從室內展廳延伸到戶外裝置，或氣勢磅礡或纖細微妙，完整呈現其近年藝術實踐的精髓。

當藝術是表達思維的工具 也是時代的縮影時…

「也趣」的展覽，逐漸走出一條非典型的台灣畫廊慣性思考展覽的模式。它一方面依舊維繫著畫廊創設初心，對於台灣7080後藝術家的推動與扶植，但另一方面；則逐漸顯現負責人王瑞棋的文化思維與藝術品味。王瑞棋很喜歡透過跨域的藝術去串聯、貫穿文化張力，尤其他很喜歡從不同文化體系裡面抓出現象來反射出傳承/脈絡。

向下生活裡的X種空間方案 DOWN-TO-EARTH X Ways of Spatial Planning

馮博一和他的搭檔王曉松，第一次在美術館裡策劃以建築作品 / 方案為主要內容的展覽。這不是一個純粹的建築展，也不是一個純粹的當代藝術展，而是介於建築與當代藝術之間的第三空間。八組參展建築師完全根據展覽主題以及重慶悅來美術館內八個獨特的空間區域進行創作，呈現出全新的作品，營造了一個個連續性的空間敘事。

換個心好嗎？面對改變是永遠的不變

米其林主廚江振誠問以有機栽培農作物的農人說：「這麼多年，您始終堅持有機種植，大自然教了您什麼」？農人想也沒想回說「大自然從來沒有教我們，大自然是造就了我們」。

以文化藝術帶動城市與國際交流

嘉義，雖是台灣ㄧ個主要以農業生產為經濟發展主軸的小城市，然而這幾年因其豐厚的文化底蘊與活動，國際能見度大大的增加。除了迎來一個新的美術館之外，【嘉義國際藝術紀錄影展】更逐漸被國際影壇關注。而作為影展藝術總監的黃明川，大家對其認識都離不開他是一位傑出的紀錄片導演，並且對台灣攝影史編撰有相當的貢獻

Daniel Templon執行董事：全世界塩田千春的藏家 背景差異極大

當代知名前衛藝術家塩田千春創作形式多元，包括大型空間裝置、行為藝術、影像藝術、舞台設計等，探索人類於各個維度上的存在，攫取了全球關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。