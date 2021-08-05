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向下生活裡的X種空間方案 DOWN-TO-EARTH X Ways of Spatial Planning

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
馬岩松 Ma Yansong 穹頂下的村莊 A Village under the Dome
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7/03-10/08/2021 重慶悅來美術館

亞洲藝術新聞 / 整理報導 圖片 / 重慶悅來美術館

馮博一和他的搭檔王曉松，第一次在美術館裡策劃以建築作品 / 方案為主要內容的展覽。這不是一個純粹的建築展，也不是一個純粹的當代藝術展，而是介於建築與當代藝術之間的第三空間。八組參展建築師完全根據展覽主題以及重慶悅來美術館內八個獨特的空間區域進行創作，呈現出全新的作品，營造了一個個連續性的空間敘事。

「向下生活裡的X種空間方案」是這次展覽的主題。展覽沒有關注「高大上」的地標性建築，而是以大眾的視角來介紹和呈現不同建築師對於「下沉」空間的規劃和創作，利用建築師的思維與方式，對建築、城市化本身以及社區建設，提供新的樣式參考。

參展建築師的出生時間從1950年代到1990年代，幾乎涵蓋了目前中國活躍在建築第一線的建築師群體的各個年齡段，作品 / 方案以建築為主體，但主要意圖並不是談建築的風格、樣式的問題，而是想借助建築空間設計在技術上、材料和方法上的可操作性，來具體分析空間與人（以及其他物種）的關係。展覽並不直接回應經典建築史問題，建築師在不同條件和資源限制下，通過設計、規劃來解決夾雜在宏大敘事和光鮮生活的縫隙裡的問題，這是超越了「房子」建造的、真正為民生的智慧，在其中的一些案例中可以看到這些智慧的根源是來自野生的空間解決辦法。

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張永和 Yung Ho Chang、李詩琪 Li Shiai 中國美術學院良渚校區 China Academy of Art Liangzhu Campus
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這些作品 / 方案涉及不同類型和場景中的空間，包括遺產活化、學校生態、城市收縮、野生建築以及城市生活中的人獸關係等等，但是對更廣闊的生活來說，這只是其中的一個小小的切口，期待這些許小切口可以提示人們對更廣闊的「下沉」空間以及它隱藏的未來的關注，擴展「X」的無限可能。

2021年8月號 No.199 合刊
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