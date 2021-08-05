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空手道／吞敗後2連勝 文姿云打進準決賽保底銅牌

換個心好嗎？面對改變是永遠的不變

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
米其林主廚江振誠。圖／聯合報系資料照片
米其林主廚江振誠。圖／聯合報系資料照片

米其林主廚江振誠問以有機栽培農作物的農人說：「這麼多年，您始終堅持有機種植，大自然教了您什麼」？農人想也沒想回說「大自然從來沒有教我們，大自然是造就了我們」。這話，令人舒服。農人認為，土地、自然、氣候；在不同的節令中，其實就提示著我們該以順勢來面對農作物、面對種植、面對收穫，而不是屢屢想要逆天翻倒日常。今年，西歐因為暴雨所惹發的嚴重洪水問題，讓比利時、德國、荷蘭、盧森堡、瑞士；出現超乎尋常的水患。中國河南鄭州的暴雨，癱瘓了整座城市也剝奪許多生命。美國華盛頓、奧勒岡州的林木大火彷若煉獄。這些，都與人類行為過當所造成的極端氣候異常，進而引發大自然反噬有關係。大自然絕不屬溫良仁慈，至少祂不會在人類與其他物種之間；獨厚於人類。這終不免讓我想到Covid-19。疫情未曾遠離、疫苗施打未臻全面，解封與微解封；都是造就再破口的原凶。我向來覺得人有劣根性，絕計是不能寵，一寵；就會失了法、沒了道，在一昧姑息自己的同時，周遭環境也跟著再受挫。

8月的《CANS藝術新聞》與《亞洲藝術新聞》合刊號，《拍賣年鑑》小組煞費心血準備了鏤空瓶與轉心瓶專輯，梳理出在拍場排行TOP20，同時也抽絲剝繭細訴了這不僅含蘊中西美學，同時也象徵著既博古又醞創新的文化思維器物，它的鑑賞及收藏關鍵節點。封面藝術家選的是Marc Desgrandchamps馬克‧帝格朗尚，他的繪畫讓人想起了德國作家托馬斯‧曼1912年出版的《威尼斯之死》，後來，義大利導演維斯康堤改編成電影《魂斷威尼斯》的畫面，低溫、內斂卻感情飽滿。NEW ART的藝術家是許尹齡，一位擅長透過冷靜畫面去描述內在洶湧的1987年出生藝術家。重要展覽是在台北故宮舉行的大坂市立美術館藏【遺珠】特展。台灣15家重要畫廊的真情告白專訪，則是另一個亮點，24000字的結構，為大家引出疫情走到此際，畫廊負責人第一次面對藝術媒體；娓娓陳述產業如何走過幽暗、又如何準備藝術行業復甦的未來。

人在生命的轉輪中，必須不能怯弱，但卻不能不知敬畏。就像面對疫情，太多的未知，不是個人強勢專橫就能擊敗的。疫情，謙遜了人性，逼著人回到原點、回歸家庭、重拾簡單生活的單純、回到人與人無法輕易見面；卻又無損對對方的思念與情深。在日子莽莽撞撞蒼蒼惶惶中，至少；我們沒失去信念，知道面對改變是永遠的不變，換個心、換個位置想；繼續朝遠方走去。

2021年8月號 No.199 合刊
2021年8月號 No.199 合刊

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