以文化藝術帶動城市與國際交流

【嘉義國際藝術紀錄影展】藝術總監 黃明川

黃明川

李玥瑱 / 專訪

嘉義，雖是台灣ㄧ個主要以農業生產為經濟發展主軸的小城市，然而這幾年因其豐厚的文化底蘊與活動，國際能見度大大的增加。除了迎來一個新的美術館之外，【嘉義國際藝術紀錄影展】更逐漸被國際影壇關注。而作為影展藝術總監的黃明川，大家對其認識都離不開他是一位傑出的紀錄片導演，並且對台灣攝影史編撰有相當的貢獻。

出身於嘉義的他，自2014年起，便專注投身於嘉義影展的策劃，至今除了策劃以藝術紀錄片為主的【嘉義國際藝術紀錄影展】，去年也開始舉辦第一屆以劇情片為導向的【嘉義市國際三分鐘影片大賽】。《亞洲藝術新聞》「推手」欄目，專訪到這位對於電影有著深情熱愛的導演，談談嘉義影展創辦緣起與未來，以及他是如何以個人獨特敏銳觀點與意志，以嘉義作為基地面向國際，為歷屆嘉義影展交出漂亮的成績。

從電影人身份到【嘉義國際藝術紀錄影展】藝術總監

整個90年代，除了拍獨立製片的三部電影，喜歡藝術的黃明川，讓台灣文化藝術圈時常委託他拍攝藝術相關影片。然而，他是如何從導演斜槓到嘉義影展藝術總監身份？

黃明川說起了一段有趣的會面：「2013年嘉義市文化局為了紀念嘉義前輩藝術家陳澄波，並發揮其精神，舉辦一次以藝術劇情片為主的影展，內容以商業片為主，參雜少部分歐洲藝術片。因自己的三部紀錄短片被選進，並去了開幕記者會，文化局長請我談談這三部影片。自大學就熱愛研究藝術的我，有好多影片我都看過，於是自告奮勇解說這些影片。後來局長問我這個影展怎麼樣？我則回答：『不要再辦這樣影展了。因為DVD出租店到處都有，影展要播放大家沒有看過的影片，才有啟發和創造性』。一年過去後，局長再次問我：『要不要規劃你所認為可行的影展？』但我完全沒有想要當策展人，便邀請了兩位女性策展人，但他們都婉拒了。時間逐漸逼近，最後我不得不親上梁山。」

「我是2014年投入，第一屆叫【大南方精靈】，很草創，雖然是我規劃的，但不完全由我來執行。而是文化局招標了一個執行團隊，第一屆與第二屆都是由南方影展團隊來執行我的想法。一開始，因為全台灣各地文化局都有委託拍攝地方紀錄影片，但尚未有人或者機構去展演與研究這些地方影片，當我扛下影展責任後，影展內容便是好好整理這些地方影片並播映。至於嘉義為何能成功地舉辦國際影展？我認為市長很重要，當時黃敏惠市長對藝術非常支持。還有文化局長、副局長也非常關鍵，他們很願意接受我的想法並一起貫徹。」

2016年嘉義影展迎來重要轉折

【嘉義國際藝術紀錄影展】來到2021年已邁入第八屆，但過程因應大環境的變化，影展在2016年迎來第一個大改變；除了開始朝向以播放藝術紀錄片、實驗性影片為主，也縮短影展名稱，重新修訂選片方向。

黃明川解釋說：「2016年，因影音串流的興起，對於線下影展的衝擊很大，因此我們決定加入更多罕見的藝術實驗性短片，觀眾也察覺到這個不容易，因為在其他地方看不到的。再來，我把紀錄片的「片」拿掉，這樣的含義又更寬廣一點，英文也拿掉mentry，改為Art Doc，就像現在時興的抖音Tik Tok兩個音節，比較有音韻感、有對稱。也就是「藝術」與「紀錄」兩個比重相同的意思，而影片長度較也符合現在觀眾的觀影長度，不會太長。」這個改變決定性地起到了影展相比亞洲各大藝術影展的特殊地位。「雖然在2016、2017年這兩屆影展最明顯的是年輕人消失了！可是最近三年因為我們的調整，他們又都回來了！因為這些影片實在太特殊了！」

與【嘉義國際藝術紀錄影展】互補的【嘉義市國際三分鐘影片大賽】

繼影展的成功，2020年黃明川更協助嘉義市文化局舉辦了第一屆【嘉義市國際三分鐘影片大賽】，與嘉義影展成為各自平行獨立的平台。會有這樣的規劃黃明川說道：「『嘉義國際藝術紀錄影展』沒有評審機制，只有邀片和選片，這在全球影展裡非常稀罕。我是先設定主題再去找影片，每年我會觀察各種趨勢，如果覺得某個趨勢很重要，我便會在這樣的主題下找到核心價值相近的影片，我跟嘉義市文化局談到，只有這樣才能彰顯影展的觀點、個性和特質。而【嘉義市國際三分鐘影片大賽】是競賽影展，就是為了彌補前述的影展不開放投件。

國際上很少有三分鐘的影片大賽。三分鐘，是一個很微妙的分界點，離開三分鐘就越來越長，但三分鐘以內，勉強可算是極短片，但要在三分鐘內說好一個概念，十分考驗著導演講故事的能力，沒有足夠的能耐是無法填滿的。

至於為什麼報名會這麼踴躍？規劃時我跟文化局討論說：『台灣是小地方，嘉義市更是小城市，獎金會是吸引的關鍵』，我研究過所有國際競賽，第一名獎金大致落在6千美金，於是我便設定第一名為1萬美金，比賽獎金總額給到5萬美金，這是全世界獎金最高的三分鐘競賽。沒想到第一屆申請就有1201件報名，我很驚訝這些國際團隊的踴躍報名。」

2021第八屆【嘉義國際藝術紀錄影展】主題為「重組另世界」， 藝術總監黃明川規劃了〈恍如隔世〉、〈一線生機〉、〈抓不住的輕盈〉 相關單元回應疫情下人類面對困難的覺醒與劇烈轉變

一個文明國家 關心文化藝術就是世界性的共同語言

現在的嘉義市，每年固定有以紀錄片為主的【嘉義國際藝術紀錄影展】，以及與劇情片為導向的【嘉義市國際三分鐘影片大賽】兩大影展平台。問及黃明川對於影展的期待，他以類似文化外交的格局談道：「我比較不希望以所謂在地文化概念去吸引外來者，我希望是像歐洲的一個概念，叫做『專業度假』。影展能邀能到全世界的電影人，我們提供他們食宿，或他們在進修假期選擇影展，來到嘉義作為度假的根據地；而這些人來到嘉義後，會從文化碰撞帶動嘉義這個城市的國際關係。文化部知道我們影展玩得很有意思，常常看到我就說：『你這個影展太特別了！你怎麼有辦法每年都找四到五位的外國大使代表來開幕？』我想，一個文明國家，關心文化藝術就是一個世界性的共同語言。一個進步的創造者總是心存懷疑，會不斷給出新的東西，在反省與觀點之間去創造存在。還有你從何來？你有什麼？你是誰？你的文化歸屬為何？我們到底有沒有搞清楚？這些文化認同都反應在我們籌辦的影展上。」

在這次專訪中，黃明川導演最常提及的二字「反省」。他就像一個鬥士，不斷在革命自己的意志與思維，並將這些進步又奉獻式的應用在公眾文化平台執行的系統化與精準化。而這些成果與榮耀，就像他所強調的：「透過不斷的反省，交出一個漂亮的觀點，才是我做這些事最看重的部分。」