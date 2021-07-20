Daniel Templon執行董事：全世界塩田千春的藏家 背景差異極大

李孟儒／專訪

Daniel Templon畫廊／圖片提供

當代知名前衛藝術家塩田千春創作形式多元，包括大型空間裝置、行為藝術、影像藝術、舞台設計等，探索人類於各個維度上的存在，攫取了全球關注。而其代理畫廊之一：Daniel Templon，由當時年僅21歲的Daniel Templon於1966年創立，現今為世界上最具影響力的畫廊之一。自2010年代理塩田千春至今，雙方已合作11年有餘。《亞洲藝術新聞》訪問到Daniel Templon畫廊執行董事Anne-Claudie Coric，分享當初如何慧眼識英雄，以及塩田千春作品如何獲得世界藏家的喜愛，一窺塩田千春與其畫廊之間千絲萬縷的聯繫。

Templon畫廊執行董事 Anne-Claudie Coric

亞洲藝術新聞：貴畫廊目前共代理43位藝術家，其中塩田千春是唯一的日本藝術家，能不能談談與塩田千春開始合作的因緣？

Anne：

早在2010年，柏林藝術贊助人埃里卡·霍夫曼（Erika Hoffman）就首次向我介紹她的作品。霍夫曼夫人向來是我們駐柏林的另一位藝術家喬納森·梅斯（Jonathan Meese）的大力支持者。在她的收藏中，她沿著梅斯的作品，展示由塩田千春創作的幾個大型裝置，囊括了一個裝有連衣裙的裝置和一個裝有廢棄窗框的裝置，當下我的目光立刻被吸引住。幾個月後，我與Daniel Templon一同參觀塩田的工作室。

當我們的另一個收藏家Antoine de Galbert邀請塩田於巴黎藝術中心（La Maison Rouge）進行個展時，她和我們一致認為這是開始畫廊正式代理的絕佳時機。至今我們已經合作逾11年，這是一場令人難以置信的激動人心之旅。

亞洲藝術新聞：塩田千春是相當優秀的裝置藝術家，於世界各地美術館皆舉行過個展，她的國際巡展也將在5月1日於台北展開，台灣的塩田粉絲更是極為期盼這項國際大展。而每個人對塩田藝術的解讀各有不同，您是否也能談談您對塩田藝術的看法呢？

Anne：

你是絕對正確的。當我們剛開始於歐洲推廣塩田作品時，可能是因她居住於柏林，觀眾們能辨識出她與她這一代的德國藝術家，並於其作品中看見了某種「焦慮」或黑暗。塩田曾師從標誌性表演藝術家瑪麗娜·阿布拉莫維奇（Marina Abramovic），因此她仍與表演藝術有相當程度的連結。然而，當其作品開始於美洲或亞洲受到更廣泛的曝光時，其藝術語言的普遍性就變得顯而易見。塩田千春的作品囊括了許多方面，反映出時間的流逝、身體的主觀性、記憶力，同時探索了情感以及超越的力量。然而，對我而言，塩田最大的優勢在於她能夠調和基於客體的概念性實踐與崇高精神。

亞洲藝術新聞：您怎麼看這幾年來塩田千春的作品也逐漸在拍賣市場出現這件事？

Anne：

對於一個擁有25年職業生涯的藝術家而言，包括參加威尼斯雙年展（2015）和世界各地的博物館展覽，很自然地，有些作品會在二級市場上嶄露頭角。到目前為止，她擁有一個健康而穩定的拍賣市場。

亞洲藝術新聞：由於疫情影響，近年當代藝術畫廊或拍賣多轉為線上銷售，您認為線上銷售與現場銷售最大的差異性為何？對畫廊營運有造成什麼影響以及如何去因應？

Anne：

儘管我們的空間實際上關閉了，許多藝術博覽會也取消了，但我們從未停止過工作。我們不斷組織展覽、與客戶會面、提供私人導覽與線上展覽室，以與外國觀眾保持聯繫。我們甚至參加了一些實體藝術博覽會，例如Art Paris和Art Dubai。坦白說，沒有任何線上導覽室或網絡平台能夠取代現場觀看藝術品的實際體驗。雖然網際網路可以成為保持連結並推廣我們的藝術家的一種絕佳交流工具，但是一個真正忠誠的收藏家需要親自欣賞藝術。這是收藏藝術品的樂趣之一：讓自己感到驚訝、探索並與畫廊討論。藝術品收藏不能僅限於在屏幕上選擇圖像。

亞洲藝術新聞：塩田千春在歐洲與亞洲擁有相當多的藏家，您是否有機會與藏家聊過，塩田的藝術，精神上相當深沉，但藏家何以對她的藝術如此鍾情？

Anne：

是的，我多年來一直在與收藏家討論塩田千春。許多收藏家首先透過其大型線程裝置關注到她。初次體驗其裝置時，他們通常會產生由衷的敬畏。由於這些裝置具有真正的魔力，還有深刻的美感、靈性和純粹的慷慨感，它們通常是針對特定地點去呈現的，並在數週後被銷毀。這種身臨其境的裝置代表了令人相當印象深刻的成就，並展現出一種空間、建築和歷史感，觸動觀者的內心深處。她的許多收藏家在參觀其裝置之一後，會選擇購買她的雕塑、素描或青銅器。他們與她的視野及獨特的宇宙之間有著深厚的聯繫。

2020年5月30日至7月25日 Templon畫廊【內在宇宙（Inner Universe）】©photo by Galerie Templon

亞洲藝術新聞：她的藏家年齡層又是如何？歐洲與亞洲藏家的年齡分種是怎樣？

Anne：

其藏家年齡層非常多樣化。於歐亞非三大洲皆有塩田千春的收藏家，他們的個人資料差異極大。由於其紙上作品價格低廉，吸引許多年輕的收藏家入手。而於其裝置作品或大型雕塑的購買者中，有更多是由美術館或私人基金會中較年長的收藏家所持有。

亞洲藝術新聞：最後，是否也能談談塩田未來的計劃呢？

Anne：

在短期內，塩田千春的美術館展覽將繼續在亞洲巡迴展出。我們希望能盡速於中國舉辦更多展覽。此外，塩田在5月於法國盧瓦爾河沿岸地區（Domaine de Chaumont sur Loire）舉行大型裝置展覽，27日當天也在我們的布魯塞爾畫廊舉辦一場美妙的新個展。

2020年5月30日至7月25日 Templon畫廊【內在宇宙（Inner Universe）】©photo by Galerie Templon