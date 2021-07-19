台灣畫廊協會的未來在年輕化

專訪 台灣畫廊協會理事長 張逸羣

賴彥親／台北專訪 畫廊協會／圖版提供

繼2013-2014年後，傳承藝術中心創辦人張逸羣先生，再次贏得畫廊協會成員的支持，獲選為台灣畫廊協會（以下簡稱畫廊協會）第15屆的理事長！此職位最重要的功能就是聯繫畫廊協會成員間的感情和向心力和籌辦每一年的藝博會：包含有「ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會」、「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」、「ART TAINAN 台南藝術博覽會」。

如今全球新冠疫情仍然嚴峻，各國疫苗雖已開始施打，但大部分政府都尚未開放自由入境旅行，面對如此嚴峻的疫情，《亞洲藝術新聞》專訪到台灣畫廊圈肩負重任的張逸羣，請他分享如何規劃在這前所未有的大環境下，如期籌辦10月的台北國際藝博，以及已因疫情延後至12月的台中藝博，而藝術產業又面臨什麼樣的問題。

台灣畫廊協會理事長 張逸羣

亞洲藝術新聞：恭喜您成為第15屆畫廊協會理事長！請您談談接任畫廊協會後，對亞洲地區這個甚具歷史和規模的台灣畫廊產業有何規劃及計畫又是什麼？

張逸羣：

這是我第二次當選理事長，剛選上的時候，我就在年初的理監事共識營裡整合、提出三年任期的願景。今年在疫情影響不確定的情況下，我跟秘書處內部做出一些調整更動，希望在畫廊協會運作持平下，達成兩大目標，包含秘書處內部所有員工的強化、整頓，以及號召所有畫廊同業加入協會這個產業的大家族、壯大畫廊協會的組織。預計明年疫情在專業醫療人員的共同努力下，取得整體疫情的控制，屆時我將會帶領協會和畫廊會員們，努力向外擴散到各地去推展台灣的藝術產業並取得更多的能見度。

我第一次擔任理事長的時候，就經常往返日本、韓國、香港和大陸，拜訪這些地區的畫廊。一直以來，我們都在訓練協會內部人員，無論是CRM、媒體公關還是工程部門，常常利用各地藝博會的舉辦期間，前去觀摩他人的運作方式，並學習別人的長處。去年和今年因為疫情的緣故，所有人員都沒機會向外走，相當可惜！不過，明年是畫廊協會的三十週年，我們也將往「榮耀三十」邁進，2023年則是台北國際藝博會的第三十屆，「再戰三十」將成為畫廊協會帶領所有會員、結合台灣所有藝術產業力量，往上超越攀爬高峰的時刻！

另外，2014年由我發起的「亞太畫廊聯盟Asia Pacific Art Gallery Alliance (以下簡稱APAGA) 」，最初是由八個跨亞太地區最具影響力的畫廊組織共同組成，今年四月也透過會員國選舉，將第三任的主席爭取回台灣。我們也計劃在2023年ART TAIPEI台北國際藝術博覽會三十週年之際，廣邀亞太地區所有APAGA畫廊同業前來共襄盛舉。

其實我們畫廊協會內部還於2010年成立了一個台北藝術產業經濟研究室，這個單位還設立有藝術鑑定鑑價組，負責收集國內外產業數據和相關資訊，有時候文化部需要的資料也能從這個研究室的資料庫調出來，它就像是一個藝術產業的智能資料庫。

亞洲藝術新聞：無疑的，畫廊協會最重要的工作就是舉辦一年一度的台北國際藝博會，今年10月也會如期舉辦嗎？除了台北國際藝術博覽會，延至12月的台中藝博也會如期舉辦嗎？

張逸羣：

事實上我們無法預估接下來疫情的發展，但所有計畫都朝目標進行。比如台中藝博延期，就是因應疫情爆發，我們快速擬定計畫根據現況立即調整；而台中藝博延期到12月，我們也想到會員時間上可能已經安排其他計畫沒辦法配合，協會也立即開會討論，實施了讓他們在一星期內提出申請，可以全額退費，身處此非常時期，我們將心比心善待所有支持我們的會員業者。

台灣畫廊協會理事長張逸羣於ART TAINAN 2021 台南藝術博覽會 展覽現場

亞洲藝術新聞：新冠疫情啟動內循環經濟，畫廊協會手中有不同地區的藝術博覽會，您如何區隔／突出這當中的差異點？畫廊協會會員又如何有不同策略來因應不同區域型態的博覽會?

張逸羣：

我是覺得無論是台南藝博、台中藝博還是台北國際藝博，這些全部都是機會。什麼樣的機會呢？一個能給自己和同業之間的資訊交流、和藏家培養關係的機會。如果說在投入龐大資金的台北國際藝博會上，畫廊要在短短5天的時間裡達到成果，那壓力是讓人喘不過氣的，所以協會在南部、中部也舉辦了小型的酒店型藝術博覽會，以建立平台提供許多新進或資本較小的畫廊同業練兵、交流學習的好機會。他們可以在比較輕鬆的狀態下，來結交當地的藏家或新進的收藏者。如此不斷的演練下去，也訓練出了更正確的銷售方法和建構出更為龐大的收藏家群組，經過休息調整之後，接著參與大型的台北國際藝博會就能得心應手。藝術生態是不斷地在改變，我們應當順應時勢去做調整。這是一個整體藝術產業的深耕，層層關係都是互相串連的，給了藝術家和畫廊展現的機會，同時當藏家看到台灣畫廊產業是那麼努力的推廣藝術，一定也會願意給台灣藝術產業機會，這樣才能走出一條更為寬廣的藝術道路，也才能有更為璀璨的藝術未來。

以今年為例，台南藝博報名的非常踴躍，顯示出台灣藝術市場還是相當熱絡。我們根據往年的經驗，預定的飯店空間並不夠，還需要追加空間。而台中藝博的報名畫廊家數，更創下歷年最高，有104家畫廊報名。我認為一個好的畫廊，不能只限定在一個點、一個地區，而是要不斷向外擴展，由國內至國外，所以南部、中部藝博會的這些活動都只是在播種，等到孕育了兩三年後，他們將會在發芽、茁壯接著收割，這也是南部、中部藝博會存在之必要性。藉由畫廊協會的凝聚，同業之間可以產生更多的互動交流，互相支持學習，撞擊出更多的收藏族群，並在該地區形成了一年一度的藝術盛會，讓該地區的人們也能享受到文化的滋潤。

2020年台中藝術博覽會現場人潮

亞洲藝術新聞：今年10月的台北國際藝博，會有多少家來自海外的畫廊，分別來自哪些地區和國家？

張逸羣：

目前報名家數是三十三家畫廊，來自八個國家/地區，包含日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、越南、美國、法國和俄羅斯，之後可能還會陸續增加。

亞洲藝術新聞：過去台北國際藝術博覽會一直被外界認為在國際參與度上有進步的空間，在您的任期間，對於如何增進國際畫廊參與的議題，您有沒有什麼想法？

張逸羣：

我一直不斷強調應該是我們自己辦展，邀請國外畫廊來台參展，而不是我們出錢委託國外來辦活動。這兩者是相當不同的，協會從一開始到現在，是以服務所有畫廊會員為宗旨，因而這28年來的展位費都沒有調動過價錢。將整體亞洲藝術產業的價值不斷提升，才是我們畫廊協會和藝術產業應該共同努力的方向與目標。我記得2014年，那一年無論是經濟還是所有外在因素都相對的平穩，所以國外的畫廊踴躍組隊前來參展，日本和韓國重要的大畫廊也都來了。那一年我是親自帶著畫廊協會的招商人員，前往各地的重要畫廊去說明、去喚起他們前來參展的欲望，國外畫廊來台參展，他們不是只想露個臉而已，重點是我們也要全力幫助讓他們覺得滿載而歸。招來好的畫廊，帶來好的作品，提供給台灣的藏家有好的收藏機會，這才是良性的互動與循環，也為將來的招商奠定更有力的基礎。

2020年 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會 展覽現場

亞洲藝術新聞：可否進一步談談今年台北國際藝博的規劃及進度，還有那些創意和亮點可以先跟大家分享？另外，您是否想過如果未來台北國際藝博不再是畫協來主辦，而是能採取CEO制來執行嗎？

張逸羣：

關於創意和亮點，現在還不能全部透露，都還在執行委員會的討論與進行之中。今年，有一個蠻有趣的嘗試，有十家畫廊他們試圖組成一個群組，透過一個共同的主題，製作共同的推展刊物，以及共享彼此的收藏家資源，希望在展覽期間他們彼此是鄰居，在這樣的藝術氛圍下，他們覺得工作起來會比較有精神。呈現的方式，當然也不是把他們特別獨立出來，這是非常有彈性，也可以規劃的方向。就像過去曾經有人提過可以有一個東南亞特區，形成他們一個共同的藝術語言特色，或是日本畫廊群組所共同推出的日本藝術特區。也就像文化部多年來所推動的MIT新人特區和原住民特區一樣，畫廊協會的角色就是提供一個好的平台，讓參展的展商各放異彩。另外，這次我們有一個時尚藝術跨界特區，主要是藝術家作品配合時裝設計師做服裝設計的延伸，撞擊出藝術衍生產業的未來。

關於CEO制，我認為實施的可能性不大。我們協會都是同業出身，它是多年來所有會員所選舉出來的理監事來共同運營推動，所有制定出來的規矩、辦法，也都是經過所有會員大會的認可，我們內部笑稱它為:「祖訓有言！」一切主導權不屬於個人，而是一群人共同所訂下的遊戲規則。當然，我們也要與時俱進，培訓一流的人才和產業觀念的不斷精進，皆是缺一不可。

台灣畫廊協會理事長張逸羣（右1）偕同秘書長游文玫（左2）參加台灣文博會開幕式

亞洲藝術新聞：您曾談到這一屆畫廊協會理監事改選，你深怕在接班的梯隊上有斷層，所以提出了老幹新枝的配比，甚至大幅度地找來年輕的畫廊二代人選，來接任理監事一職，也一起來為協會和畫廊產業打拼。對此，您的想法如何？到目前為止，您覺得他們跟上了這個整體的步調了嗎？

張逸羣：

這一屆我是年紀最大的了（我雖然老，卻是二代的頭-俏皮地說），以往我們在一屆的更動上，大約是一兩個人選，所以在那個環境下，在開會時年輕的成員也不好意思去發表什麼意見。我的個性比較主動，總喜歡聽聽年輕一代成員的內心想法，所以我會刻意在開會時去問他們有什麼建議和想法，其實他們雖然年紀輕但都是有不錯的思維和建議。這一次，我邀請了八個年輕的二代加入理監事團隊，一開始，有熟識的會員還會質疑這些人會不會太年輕（最年輕的是三十歲）， 但我在想他們是來學習協會的運作和提出新思維的，我要的是他們年輕的幹勁和敏捷的速度。他們都受過很好的高等教育，也具有寬廣的視野和國際觀，又在父輩的帶領下有過很好的畫廊經營跟展覽經驗，因他們的加入為畫廊協會接下來三年的運營與成長，帶來的新的理念和契機，在可預見的未來，更好的結合老經驗和新觀點，第一代也會在過程中逐漸地將畫廊協會的精神和願景傳遞給新的時代。

2021年1月12日，台灣畫廊協會理事長張逸羣於媒體茶敘與記者合影

亞洲藝術新聞：Covid-19病毒的蔓延對台灣整體藝術產業造成巨大影響，所有藝文活動全部停擺。對於這一波來勢洶洶的疫情，身為畫廊協會理事長的您要如何帶領台灣畫廊協會同業走出困境？希望達到何種的修正或是非常想完成什麼目標？

張逸羣：

其實，我們開國際視訊會議時都知道，台灣並不是疫情下影響最嚴重的，國外很多地方藝術市場都遭受嚴重的打擊。我認為這個時間點，能做的就是好好休養生息，做好內部資源盤點，為下一波計畫來做準備。當然，這不是叫你在原地等，而是好好看清楚自己手上的資源，並善用手邊的資源去創造更多的資源，比如說這個時間點可以辦線上講座。另外，我們也想培養一個八人小組，這個小組需要有精準的藝術眼光， 利用協會的多出盈餘提出一定的比例，去購買支持台灣年輕一輩有潛力藝術家的作品。