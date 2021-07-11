疫情讓中國當代藝術 加速往7080藝術家市場傾斜

無法迴避的，因為疫情、因為中美貿易戰，中國正逐漸走向內循環的市場經濟型態，此現象在藝術市場上更趨明顯。憑藉著13億的人口體量，中國內循環的經濟力道相信是其他國家及地區所羨慕的，尤其是書畫、骨董這兩個板塊，在中國境內市場的表現已遠勝香港，未見頹勢。

鄭乃銘老師與 7080藝術家 范楊宗 合影

7080藝術家板塊的崛起 絕對是疫情期間最值得關注的市場風向改變

西畫板塊，在內循環的導引下，中國境內西畫拍賣市場品味雖然較為保守侷限，但對中國當代美術史的看法卻逐漸清晰。除曾梵志、周春芽、劉野等明星級藝術家作品持續被關注外，冷軍、陳丹青等寫實主義的作品這季也拍出了新天價，獲得中國收藏家認同，說明中國在這次關起門來的內循環下，正藉由拍賣市場走出中國人對中國當代美術史的看法。也就是：後八九、寫實和7080三個板塊。尤其這季7080板塊的表現亮眼，絕對是去年至今長達15個月疫情期間，最值得關注的西畫市場風向的改變。

所謂7080，指的是1970至80後出生的新一代藝術家群，更明確看，我會把1975-85年出生的這一代人，統稱「80後」。而1985年至90後的這一代人，則會統稱為「90後」。過去15個月疫情這段期間，「80後」藝術家群在中國境內拍賣市場表現可說是風生水起相當耀眼，如賈藹力、仇曉飛、王光樂、歐陽春、宋琨、陳可、陳飛、高瑀、黃宇興等人作品都拍出藝術家個人的新天價；中國當代藝術拍賣平台，已從原先的「85新潮」逐步看到「80後」年輕世代的板塊竄起，而且這還只是剛剛開始。

北京「星空間」是推動中國80後舉足輕重的畫廊

回顧「80後」藝術家群在拍賣市場表現，可以溯往2008年高瑀一張〈打虎〉在北京翰海以112萬人民幣成交，成為突破百萬的80後藝術家；2013年陳飛的〈熊熊的野心〉成交價突破500萬人民幣，更成為80後卡通一族藝術家明星。所謂「卡通一代」是指80後藝術家群採用他們成長過程中所熟悉的卡通角色作為創作題材，這些藝術家除高瑀、陳飛，還有陳可、宋琨、韋嘉、歐陽春等藝術家，這些藝術家當年都歸屬於伍勁、房方所主持的「星空間」，也就是說北京「星空間」是推動中國80後舉足輕重的畫廊。這些藝術家在疫情期間的二級拍賣市場表現都不俗，說明「卡通一代」是80後藝術家的主力群體。

疫情期間中國境內西畫拍場的確出現不少7080藝術家的作品，如中國嘉德、北京保利、華藝國際（北京）都紛紛推出這類專場，讓7080這個板塊市場展現強勁的氣勢，因為每一位藝術家作品都紛紛創下高價紀錄，7080已然成為疫情期間拍賣市場最亮眼的一道風景。

7080藝術家群 已被西方國際知名畫廊代理

有了中國藏家支持及二級拍賣市場驗證，西方知名畫廊也開始興起代理中國7080藝術家群，如賈藹力、郝量被高古軒代理；仇曉飛、王光樂被佩斯代理；陳飛、陳可被貝浩登代理；黃宇興則由Almine Rech畫廊代理。至於中國藏家在看到這些藝術家被西方知名畫廊代理後，已加緊腳步追逐他們的作品，這些被西方知名畫廊代理的7080藝術家作品現已是中國收藏圈的搶手貨，市場一畫難求；有了西方知名畫廊背書、二級拍賣市場的驗證，7080藝術家市場已逐漸進入穩定成熟期，未來可望成為中西方畫廊、拍賣市場，可以一起推動的共同標的及最大公約數。

谷公館畫廊主 谷浩宇

不過，甚為遺撼的是在華人藝術市場佔有一席之地的台灣畫廊，卻錯過了這波7080藝術家作品的上漲潮。因過去只有台灣「谷公館」曾經做過仇曉飛、賈藹力、宋琨、陳可、陳飛等藝術家少數作品展覽外，其他台灣畫廊幾乎都沒有觸碰到這群藝術家，無緣分享到這波7080藝術板塊的市場上漲紅利。

不過話說回來，原本代理這群7080藝術家的中國畫廊，在西方知名畫廊的積極介入下，7080藝術家將無可避免的會選擇與西方知名畫廊合作，過去代理其作品的中國畫廊也將被邊緣化了！至於封閉且侷限的台灣畫廊，因疫情與中國大陸和西方往來更為疏離（台北當代藝術博覽會今年因疫情再度喊停），而內循環規模又太小，台灣未來發展將更為困頓。