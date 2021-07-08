快訊

杜拜港口貨櫃輪大爆炸 烈焰沖天25公里外都感震撼

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情懷大地——2021林顯宗歸鄉展

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

林顯宗歸鄉展：101特展室展出現場
林顯宗歸鄉展：101特展室展出現場

圖文提供 / 宜蘭美術館

林顯宗誕生於宜蘭縣蘇澳，六十餘年來持續創作，在風景、人物、靜物各領域皆有擅長。他相當重視素描基本訓練與寫生，作品表現即繼承前輩畫家作品的共通風格，那就是外部形象的掌握能力與光影明暗的捕捉。他的作品賡續臺灣美術發展的濤濤洪流，從上個世紀到本世紀，綿延不絕，展現臺灣美術的風土特質與其獨特詮釋手法。本展覽由臺灣美術的風格繼承與風土型塑觀點出發，試圖呈現林顯宗六十餘年創作過程中，美術風格的繼承、風土的感受、造型的詮釋等面向。

林顯宗歸鄉展
林顯宗歸鄉展

一、美的凝思－學院傳統的繼承

這項子題呈現林顯宗早年藝術的風格繼承，大體從他初期延續到1995年前後階段。林顯宗20歲即因興趣進入張義雄畫室習畫，著力於素描學習，靜物、人體成為畫室裡面的常態題材。雖然他沒有進入正式美術學校習畫，但是畫室內傳統學院的扎實訓練以及同儕間的審美討論，使他得以繼承前輩畫家的藝術風格，接續起日本時代的藝術觀點。在此項子題內將呈現林顯宗從基礎奠基到前輩美感的繼承，顯示出林顯宗如何繼承前輩畫家的歷程。

二、風土的感受－奔放的色彩

林顯宗出生於山海地景豐富的蘇澳。綜觀他從1996年前後到2012年前後之間作品，他從初期嚴謹線條中逐漸解放開來，色彩的繽紛、色塊厚重，兩者之間逐步取得平衡關係。風景中時常出現海邊的浪濤洶湧、漁港的桅桿、山城的盤桓曲折，甚至於疊嶂峰顛，都可看到他深受宜蘭這塊土地濃厚情感的反射。

基隆港、和平島、龜山島、北關浪濤、南方澳漁港，淡水文化積累豐富的街頭，及九份那礦業廢墟般的山城，以至於山顛海隅，都以濃烈而厚重的筆觸，彩繪出林顯宗的風土感受。

三、造型的詮釋與情懷－抽象的情思

林顯宗長年由寫生觀察來追索線條、色彩、塊面與光影間的複雜關係。逐步使眼前所有對象，不論靜物、人體，或者是在戶外那具有自然光線的時間變動，有風雨與濕度、溫度變化的肉體感受，以濃烈情感趨動彩筆，詮釋出屬於他內在的深沉感動。大約從2013年之後，林顯宗創作時的身體感受逐步擴大，超越理性建構的束縛，色塊、線條受到面對自然物時的情感驅使，流動於表現主義與野獸派間，展現出特有自由度，抽象意味十分濃厚。

2021年7月號,No.198
2021年7月號,No.198

延伸閱讀

立繪過分精緻、背景大還要更大...談談中國二次元遊戲的美術困境

考試院會通過 今年建築師高考定於11月20日舉行

東海岸大地藝術節「月光 海音樂會」取消

聽軍校說明會決從軍 愛畫畫、射擊他統測高分進政戰學院

相關新聞

情懷大地——2021林顯宗歸鄉展

林顯宗誕生於宜蘭縣蘇澳，六十餘年來持續創作，在風景、人物、靜物各領域皆有擅長。他相當重視素描基本訓練與寫生，作品表現即繼承前輩畫家作品的共通風格，那就是外部形象的掌握能力與光影明暗的捕捉。他的作品賡續臺灣美術發展的濤濤洪流，從上個世紀到本世紀，綿延不絕，展現臺灣美術的風土特質與其獨特詮釋手法。

除了做一位藝術家 我還能為台灣做些什麼？

《亞洲藝術新聞》對於紀嘉華的關注除了藝術創作，今次將焦點放在他之於台灣藝術圈Key Man的角色越發嶄露頭角，尤其出自為了「共好」的初衷在推動各方事務，使得台灣藝術圈與國際的連動更為密切，無疑是台灣藝術圈走向國際能見度的最佳推手之一。

收藏 是件殘酷的事…

彬哥(陳世彬)即便是在說著他多年的畫廊經驗，都顯得一派的輕鬆與雲淡風輕，卻言簡意賅令人玩味。 他說「我們接觸的是視覺藝術，視覺；就是心胸，就是要能夠收納各種知識，然後；要自己去找出看法來」。

首展【Ouverture】(開幕／開場／開放) 昭示收藏家皮諾的眼光和立場

皮諾再次委託日本知名建築師安藤忠雄——原本瑟甘島美術館的建築師，並且擔綱威尼斯同樣具悠久歷史的古蹟建築「格拉西宮」和「海關大樓」的修復和改建——操刀設計，搭檔巴黎NeM建築事務所，2017年動工，原本預計2020年夏天開幕，但因新冠疫情緣故，開館日起一延再延，最後在原訂日期一年後，於2021年5月22日正式向公眾開放。

沒有譁眾的高調圖繪與豔俗色彩 展覽清新而更顯雋永

Paul Walch，中文可翻譯成勞爾．沃爾奇。這位1980年在德國法蘭克福出生的藝術家，始終以一種極為軟性的詩意精神放散結構在面對自己藝術創作，而在這樣的創作同時，他其實更通泛的關注著這個環境的生態。

光明的描繪與總合 ─【深描彌賽亞】

陳彥儒的創作底子並非科班養成。從小喜愛繪畫、高中就讀廣告設計的他，在畢業後由於信仰先踏入了神學院，又因為對於創作的熱情跟著美術系上課。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。