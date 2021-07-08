情懷大地——2021林顯宗歸鄉展

林顯宗歸鄉展：101特展室展出現場

圖文提供 / 宜蘭美術館

林顯宗誕生於宜蘭縣蘇澳，六十餘年來持續創作，在風景、人物、靜物各領域皆有擅長。他相當重視素描基本訓練與寫生，作品表現即繼承前輩畫家作品的共通風格，那就是外部形象的掌握能力與光影明暗的捕捉。他的作品賡續臺灣美術發展的濤濤洪流，從上個世紀到本世紀，綿延不絕，展現臺灣美術的風土特質與其獨特詮釋手法。本展覽由臺灣美術的風格繼承與風土型塑觀點出發，試圖呈現林顯宗六十餘年創作過程中，美術風格的繼承、風土的感受、造型的詮釋等面向。

林顯宗歸鄉展

一、美的凝思－學院傳統的繼承

這項子題呈現林顯宗早年藝術的風格繼承，大體從他初期延續到1995年前後階段。林顯宗20歲即因興趣進入張義雄畫室習畫，著力於素描學習，靜物、人體成為畫室裡面的常態題材。雖然他沒有進入正式美術學校習畫，但是畫室內傳統學院的扎實訓練以及同儕間的審美討論，使他得以繼承前輩畫家的藝術風格，接續起日本時代的藝術觀點。在此項子題內將呈現林顯宗從基礎奠基到前輩美感的繼承，顯示出林顯宗如何繼承前輩畫家的歷程。

二、風土的感受－奔放的色彩

林顯宗出生於山海地景豐富的蘇澳。綜觀他從1996年前後到2012年前後之間作品，他從初期嚴謹線條中逐漸解放開來，色彩的繽紛、色塊厚重，兩者之間逐步取得平衡關係。風景中時常出現海邊的浪濤洶湧、漁港的桅桿、山城的盤桓曲折，甚至於疊嶂峰顛，都可看到他深受宜蘭這塊土地濃厚情感的反射。

基隆港、和平島、龜山島、北關浪濤、南方澳漁港，淡水文化積累豐富的街頭，及九份那礦業廢墟般的山城，以至於山顛海隅，都以濃烈而厚重的筆觸，彩繪出林顯宗的風土感受。

三、造型的詮釋與情懷－抽象的情思

林顯宗長年由寫生觀察來追索線條、色彩、塊面與光影間的複雜關係。逐步使眼前所有對象，不論靜物、人體，或者是在戶外那具有自然光線的時間變動，有風雨與濕度、溫度變化的肉體感受，以濃烈情感趨動彩筆，詮釋出屬於他內在的深沉感動。大約從2013年之後，林顯宗創作時的身體感受逐步擴大，超越理性建構的束縛，色塊、線條受到面對自然物時的情感驅使，流動於表現主義與野獸派間，展現出特有自由度，抽象意味十分濃厚。