紀嘉華 具整合力與參謀性格 的藝術家

文 / 李玥瑱

與紀嘉華訪談的當日，他人已一派輕鬆愜意地在工作室裡一邊為即將於10月在耿畫廊的個展做準備，這位同時具有藝術與建築學位的藝術家，自海外求學回到台灣後，除了在台北最具國際知名度的耿畫廊舉辦過個展【奇妙機緣】，他在台灣藝術圈的能見度更是無所不在。《亞洲藝術新聞》對於紀嘉華的關注除了藝術創作，今次將焦點放在他之於台灣藝術圈Key Man的角色越發嶄露頭角，尤其出自為了「共好」的初衷在推動各方事務，使得台灣藝術圈與國際的連動更為密切，無疑是台灣藝術圈走向國際能見度的最佳推手之一。

面向國際，他可以是台北當代藝博會創始總監任天晉在籌備期的密會對象，並作為台北當代藝術博覽會的顧問，而他今年也出現在香港巴塞爾的宣傳片中作為發言者之一，成為西方藝博會與台灣藝術圈之間的引路人 ; 2020年他為台中臻品藝術中心30週年所策劃的【叁十而儷】女性藝術家聯展，表現了作為策展人的統合力。今年，他更為獲得2020入選台北美術獎的90後藝術家楊立，在台北伊通公園舉辦個展【煞風景田園詩】大獲藏家好評。而他也同時身為台北兩家各以茶葉與和菓子知名的百年店家「幼瀨伍號」與「幼瀨明月」的藝術總監，曾企劃以郭雪湖的〈南街殷賑〉作品與品牌結合行銷 ; 另外，也曾與金車噶瑪蘭品牌合作，推出品牌首次與藝術家聯名而打造的【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二】威士忌系列。本篇將聽聽這位理性方法與感性思維兼具的Key Man紀嘉華，如何游刃有餘地跨領域、跨地整合…

2014「伊通公園限量版」

家風的培養 具整合力與參謀性格的藝術家

雖然紀嘉華笑著說自己像是親力親為的志工，但在旁人眼裡他更可以說是一位藝術圈的參謀。是怎樣的成長背景讓他有這樣的能力，可以將藝術作為核心，進而跨域的串聯資源？紀嘉華回答道：「我覺得有兩點：核心價值觀和學習思維的養成。第一，是我家庭的教育，我的父母親很善良與熱心助人，在中部地區，我父親主要以贊助的角色去幫助地方藝術家，例如有藝術家要出國深造，他就會買作品捧場。第二，我於羅德島設計學院學建築時期所被訓練的思維，建築是一個很好的教育，因為思考很全面，強調Problem Solving，一件事怎麼從無到有？怎麼去解決問題？綜合這兩點，我就想，除了做一位藝術家，我還能為台灣做些什麼？這是回台後最常問自己的提問，而目前我所做的這一切，無非就是對這個問題的答案。」

因此早在2014年，紀嘉華便為台灣重要的前衛藝術空間伊通公園發起了「伊通公園限量版」計畫，他說道：「其實我是伊通很外圍的人，不過一直知道他們的營運很辛苦，所以這個計劃的初心就是『怎麼樣協助這個空間營運？』，這個計劃在2014至2016年與劉慶堂為伊通藝術家作品募了三年的款，共有700多萬台幣的淨利，期間我是親力親為地整合當時身邊的資源。」而因天馬行空的點子或對話所開啟的計畫，也是今年替楊立在伊通公園策劃展覽【煞風景田園詩】的緣起，紀嘉華說：「剛開始我並不認識楊立，但在北美館第一眼看到楊立入選台北獎的作品就非常喜歡。第一次會面我就主動提起要幫他辦展覽和找策展人。而楊立一句：『為什麼不是你當策展人？』我當場有點傻眼，不過因為想不到什麼推辭的理由，就這樣子我當起了策展人。從挑選作品、展場規劃、論述、藝術家簡介、擬定合約、廣告邀請卡設計、作品清單，圖檔 PDF、運輸聯繫、公關宣傳、外燴接洽等，大家想到的我都有做，想不到的我應該也有做，被朋友笑說是一人『行動畫廊』的角色。」

介於西方博覽會與台灣藝術圈的引路人

而問及作為台北當代藝博會顧問的緣起，紀嘉華說：「我在台北當代擔任顧問完全是個偶然，我自己主要是創作者，但因偶而也會在國外的畫廊、拍賣會買些作品，所以就認識曾是香港邦翰斯拍賣公司的亞洲藝術總監任天晉。籌劃台北當代藝術博覽會之前，他也來台中拜訪過我兩次。後來他找我當顧問時我也蠻訝異的，但可能他覺得我至少比他懂台灣的人和事，而第一屆我也真的是花很多時間在幫他們組織推廣，包括媒體公關和VIP的部分。對我來說，這些事是幫他也好，幫我也好，但更廣的角度來說，是幫整個圈子。」而疫情發生後兩年迎來的第一個巴塞爾藝術展香港展會 (ABHK)， 在香港展會直播第一天的Supercut影片中，他的ㄧ句「Hello from Taichung, Taiwan」令人印象深刻，他說：「從2013的首屆，我連續七年從台中飛香港參加這個藝術盛會。此次是因著我的好友，巴塞爾藝術展亞洲總監黃雅君和台灣貴賓代表李晏禎的邀請，讓我錄製了這一小段歡迎所有藝術愛好者去香港看展覽的影片。」

2019年第一屆台北當代藝術博覽會開幕記者會，主辦方與各界來賓合影。 左一：陳允懋（瑞士銀行台灣區總經理）；左二：孫怡（顧問團成員）；左三：曾文泉（顧問團成員）；右三：Magnus Renfrew（台北當代藝術博覽會總監）；右二：孫啟越（顧問團成員）；右一：紀嘉華（顧問團成員）。

對於密切與西方藝術產業的往來，培養了他對國內外藝術產業的敏銳，讓他帶有預言式的角度思辯，問及西方產業與國內藝術產業的異同，他說：「不管面對國外什麼藝博會還是畫廊，當然本土的經營者，可能會疑慮他們來台灣是為賺錢，雖然確實如此，但是最終對我們還是有幫助的，比如有很多藝術家習慣把作品賣給身邊的朋友，久而久之就安逸了！而這個狀況至今還是沒什麼改變，有外來的刺激是好事。此外，就收藏的看法，台灣的藏家有時不大相信本地藝術家，這是一個問題，曾經有位很有智慧的前輩收藏家跟我說，台灣的藏家在全世界都很有影響力，是可以透過支持本地藝術家進而創造市場的。但是一些資深藏家對自己或許沒有信心，因此跑去問拍賣公司，而拍賣公司就會介紹其他國外藝術家給他們。另外，我覺得台灣藝術產業需要培養有戰略與全面思考能力的人，西方相較之下的思考與執行就較具有統合能力，像Hauser & Ｗirth經營畫廊之外又有自己的複合式農場，畫廊關注要怎麼跟策展人與美術館保持良好關係？但台灣的畫廊可能也因資源限制的關係，較無法加碼投資，投資一定是有賺有賠，但相較之下，西方的畫廊比較願意為未來投資，即便再厲害的高古軒也不是每個藝術家都能賺錢。」

最後他說道：「我比較幸運的是，這幾年我站在這樣的位置，雖然我只想把自己的事情做好，但我的家庭教育告訴我，有能力的人就該多幫助別人。所以我會去做符合我核心價值的事，這個核心價值就是對大家都有利的事。妳問我，除了做藝術家，我還能為台灣做些什麼？我想：能做的事應該還很多吧！」