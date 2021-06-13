沒有譁眾的高調圖繪與豔俗色彩 展覽清新而更顯雋永

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
Paul Walch【Down to Earth】 5/8-30/2021 也趣藝廊
Paul Walch【Down to Earth】 5/8-30/2021 也趣藝廊

文 / 鄭乃銘 圖片 / 也趣藝廊

我喜歡這個展覽一如初夏清晨的微風，很依稀、很輕柔的撫摸。

Paul Walch，中文可翻譯成勞爾．沃爾奇。這位1980年在德國法蘭克福出生的藝術家，始終以一種極為軟性的詩意精神放散結構在面對自己藝術創作，而在這樣的創作同時，他其實更通泛的關注著這個環境的生態。

我會覺得，他的作品有一股軟性的詩意精神，或許是因為他所運用的材質-不織布，讓人從接觸的視覺開始就會感受到有厚度、有量感的踏實，但又是那麼不具備侵略性，合成了極度柔軟的詩意感。

不織布non-woven fabric也稱無紡布，是一種以針軋機械或梳理機械處理各種纖維原料，再接著以高壓形成或黏合生產的一種布狀物，它完全不像織布係由經緯編織而成。而這裡面所提到的纖維材料，可以是布碎、人造纖維或合成纖維，裡頭常含有聚丙烯P.P.或聚乙烯P.E.。

勞爾．沃爾奇以一種非具象的藝術型態來談這個世界環境生態，但他大量避開了很純粹寫實的描景式書寫格式，他採取了不織布；運用不織布本身的厚度與吸收能力，他讓不織布化為自然環境裡的高山、風箏的羽翼，甚至如漂浮的布褸、乘載著歲月的布段，他更通過自然礦物的顏料來敷色、滲色，使得不織布呈顯在外的視覺想像更具有延展性。人類習慣了以衣遮體，但人類未必會更深刻思及，布料｜衣服；一如人的另外一種皮膚，它是可以記憶｜負荷人在時間走動下的痕跡。而不織布的原始材料不也就含括著各式纖維嗎？這些本來就來自於不同的物件。勞爾‧沃爾奇於是通過這種兩兩加成的途徑，讓作品的本質更能趨近於他渴望呼籲對於能源的善用與珍惜嗎？畢竟，這些人類經常所接觸的能源，長年以來始終默默承受著人類所加諸於環境的善與不善，同時也毫不掩飾在外表上呈顯出人類的所作所為。而被擺置在畫廊入門之處的〈Keeping together in time〉懸掛式裝置作品，則讓礦石、不織布以一種自然平衡定律般取得平衡與上下浮動的消長，這件作品更具體呼應著藝術家對於自然環境各式生成物件的一種大同觀，因為彼此間的相互依融，才得以取得生態的平衡，也才能讓萬物都能緊緊生存與共。

這整個展覽一點都沒有譁眾取寵的高調圖繪，甚至也沒有一點強暴性色彩，在大地色的輕輕柔柔鋪蓋之下，展覽呈現一種極為清淡卻又雋永的溫和，那種不是大聲疾呼聲嘶力竭的口號，在這裡反而多了一份令人溫存的回味。

2021年6月號 合刊
2021年6月號 合刊

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沒有譁眾的高調圖繪與豔俗色彩 展覽清新而更顯雋永

Paul Walch，中文可翻譯成勞爾．沃爾奇。這位1980年在德國法蘭克福出生的藝術家，始終以一種極為軟性的詩意精神放散結構在面對自己藝術創作，而在這樣的創作同時，他其實更通泛的關注著這個環境的生態。

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