光明的描繪與總合 ─【深描彌賽亞】

1990生，新竹人，長榮大學神學學士、碩士；曾任高中廣告設計學程教師、新竹市基督教伯特利之家教會牧師、人生聊天室總監；現職全職藝術家。於台北、新竹、上海、巴黎等地舉辦個展與聯展，研究基督教信仰本土化與藝術間相互關聯。

Born in Hsinchu in 1990, Yen-Ju Chen obtained his master’s degree in theology at the Chang Jung Christian University. He has worked as a high school teacher of marketing design, a pastor of the Christian Bethel Church and a director of Life Chat Room in Hsinchu City. He is currently a full-time artist.

Yen-Ju Chen held several solo and group exhibitions in Taipei, Hsinchu, Shanghai and Paris, focusing on relationship between art and the localization of the Christian faith.

愛的樣貌 2019 畫布、壓克力 53 x 45.5 cm

採訪 / 姜盈謙、李玥瑱 圖片 / 陳彥儒

,b>陳彥儒筆下的圖景，一如自己的多重身份和蜿蜒的生命歷程，遊走於心中的信仰與真實世界的交會處。在最新個展【深描彌賽亞】，陳彥儒糅合自身經歷與對信仰的追尋，以童趣的筆觸，勾勒神的形象、夢境、神話、符號與民間文化，串起一個龐大而完整、繽紛而迷離的想像視界。

主基督 2020 畫布、壓克力、蠟筆、金箔 116.5 x 91cm

陳彥儒的創作底子並非科班養成。從小喜愛繪畫、高中就讀廣告設計的他，在畢業後由於信仰先踏入了神學院，又因為對於創作的熱情跟著美術系上課。「在神學院時，同學覺得我比較像藝術家；到美術系上課時，同學又把我當作一位神學生。」「我一直在兩種面向不斷切換，一是對於自己的信仰上的、另一方面卻又割捨不掉自己對繪畫的喜愛。那時候我還不清楚如何調和自己的兩個面向，因此不斷地搖擺。」陳彥儒說道。最後引領他回歸之途的，是系上院長以聖經的尼微微城故事勸導他。「在《希伯來聖經》中，記載了上主派遣約拿先知至亞述帝國，預言民眾神將降禍尼尼微城，然而約拿先知不順服神的指示，反而搭船逃避任務，於是在途中受到神的懲罰，被大魚吞噬。」「當時我的神學院院長跟我說：『你跟約拿一樣，上帝告訴你留下，就不要離開了』。後來我慢慢才將自己的兩個角色融合一起：藝術家和牧師的天職。也由於內心的信仰，我在藝術創作時常帶著疏離感，帶著旁觀的角度創作。」

2015年自神學院研究所畢業後，陳彥儒四處遊歷，首站即是他心中嚮往的藝術朝聖之地——巴黎。「我喜歡的藝術家都居住過巴黎，因此我一直很想去巴黎感受當地的氛圍。」在人生地不熟、語言不通的情況下，陳彥儒於巴黎修習繪畫課，「由於完全不懂法文，我跟老師更多是『靈性』的交流。（笑）但是就算無法交流，我還是能感受到法國人藝術的開放和自由。」這段經驗隨著巴黎遭遇恐怖攻擊而劃下句點，「儘管時間短暫，但對我接下來的創作和生命歷程卻是一次巨大的轉捩點。」無論是面對異鄉漂流、生活的困難，以及思考自己對信仰的連結關係，逐漸融合、轉為陳彥儒創作的母題。

返回台灣後，陳彥儒更篤定自己信仰跟創作的平衡。2016年在新竹開設的「人生聊天室」，是陳彥儒藉由日常生活的實踐，積累創作能量的複合空間。「我把新竹的家重新改造成一間咖啡廳、也是我個人工作室，叫做『人生聊天室』。分成品飲茶和咖啡的『品味人生』、讀書使用的『閱讀人生』，舉辦分享、音樂和藝術的『教育人生』空間。2017年，我成為牧師，於是又成立了一個『信仰人生』，邀請大家參與禮拜。」

歷經4年多的展覽、藝術教育和講座活動，陳彥儒直到去年終於結束空間，全心投入創作。離開新竹後，他先抵達了台東旅行。「脫離了需要頻繁交際的生活節奏後，我覺得對於創作的思考路徑又產生新的轉變：我不再將自己畫中的主題元素明確區隔，而是把思想元素凝聚一起，從神學、故事和神話、信仰，談論至愛的樣貌等，這也連帶影響我的創作方式、媒材用色。」

真理使爾自由 2019 畫布、壓克力、膠水、色紙 53 x 45.5 cm

在最新個展【深描彌賽亞】，他重新思考聖經中關於彌賽亞背後的形象，從基督的形象、神話、旅行、夢境、愛的樣貌、真理使爾自由、光明七個主題，延伸探討人類生命的本質與價值。「這七個區域，也可以看作每個人生命的七個階段，我認爲每個人心裡都具有『光』（代表基督的愛）的碎片，需要個體改變、拼湊或更深層的經歷善與惡，才能得到完整的總和。」

在「基督的形象」主題，陳彥儒描繪造型各異的耶穌形象，或是高額挺鼻、面目渾圓，或有一雙大耳，更似東方的佛陀造像或是廟宇神明。他解釋道：「我們所認知的基督宗教是羅馬教會的傳統與描繪；然而在中亞，犍陀羅地區受到希臘羅馬雕刻影響後，開始了佛陀造像與經典的建立，成為了當時佛教信仰最重要的區域，這個區域同時存在了基督教信仰，菩薩、彌勒信仰可能就是基督拯救的信仰描繪。」「因此我想藉由這些形象，探討信仰的核心價值，就跟語言一樣，圖像是溝通的方式。當彌賽亞的概念與其他宗教，如佛教連結之後，兩者信仰的價值與意義同時還存在嗎？」

接續的「夢境」主題，呈現的一件〈佛說地獄天堂圖〉描繪了他與牧師、法師的一段夢中對話，底下圍成一圈的三人，巧妙點出對不同宗教信仰的開放與相容。在九米寬的〈陳彥儒創世紀〉中，他想像出了自己創世紀的故事，繁複的畫作涵蓋了不同宗教、圖像符號：「第一天就是我個人的誕生，宇宙生成了我，第二天大海從天而降，浮出月亮星辰，第三天海裡面浮出了一隻大鯨魚，鯨魚上面有日期的女神，開始出現時間的概念。第四天是生命的創造，第五天萬物復甦了，第六天代表信仰的十字架、信仰的基督死亡，最後一天，我以口唇的符號為終結，追溯語言、思考的根源和帶來的人生意義。這些跟創造與故事的意義為何？我們所認知的世界是真實的嗎？這個真實又是什麼？」「而由於我對宗教的了解，這張畫作在設計時，我刻意讓平放或環繞著放，死亡不代表結束，而是重生的一個創造，只是我們常在中途的過程迷失。」

雅典的夜晚 2020 畫布、壓克力顏料、奇異筆 53 x 45.5cm

另一件〈宇宙〉創作於2020年疫情高峰，從生命創作、天使吹著號角至伊甸園動物誕生，然後上升至太陽月亮，直到宇宙的總和。「這是我閱讀霍金的著作之後的感想，他認為宇宙的總和是零，我也認同，這個零代表著你的付出與得到是相等的。這對我來講也是一種經驗，從這些經驗當中怎樣了解生命的經歷，就像宇宙的誕生一樣。從最開始是有愛，我們結束有愛，中間或許感受不到愛，但是愛本質是存在的。〈真理使我們自由〉七件系列，表現手法則十分奔放：或以拼貼、咖啡粉末，奇異筆、蠟筆、金漆筆，陳彥儒亦為作品寫上一段自由宣言，「自由不是隨心所欲，而是從生命往內在挖掘的東西。」在「旅行」與「光明」主題中，陳彥儒自傳式紀錄走遍大江南北的旅程。「我很喜歡『他者』的理論，當我們漫游在異國時，自己就成為了一個他者；這種異化的感受，對於我的觀察和藝術創作非常重要。」

耶穌誕生 2011 油彩、畫布 116.5 x 91 cm

在最後的「光明」主題，是陳彥儒面對真實人生的壓力與掙扎後，開啟自己心靈之眼的感受歷程：「去年家裡經歷變故，我也停下空間的營運，因此那時前往台東、花蓮沉潛，以不同的氛圍投入創作，慢慢感覺生命有一層更深的開啟，因此這系列作品昂揚著一股希望，色調更加柔和。」最後問及他學習宗教獲得的人生真義？他表示：「我認為宗教之於我帶來的意義，便是了解人生的終極目標，不只是金錢或外在權勢，從古至今，存留下來的都是思想，不論是藝術或文學探討的根本，依舊是如何透過良善啟發人的心。這看似虛無，卻再現實不過。這回歸到那幅〈宇宙〉作品，『宇宙的總和究竟是什麼？』我想每個人的答案都不盡相同。」