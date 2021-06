光明的描繪與總合 ─【深描彌賽亞】

1990生,新竹人,長榮大學神學學士、碩士;曾任高中廣告設計學程教師、新竹市基督教伯特利之家教會牧師、人生聊天室總監;現職全職藝術家。於台北、新竹、上海、巴黎等地舉辦個展與聯展,研究基督教信仰本土化與藝術間相互關聯。

Born in Hsinchu in 1990, Yen-Ju Chen obtained his master’s degree in theology at the Chang Jung Christian University. He has worked as a high school teacher of marketing design, a pastor of the Christian Bethel Church and a director of Life Chat Room in Hsinchu City. He is currently a full-time artist.

Yen-Ju Chen held several solo and group exhibitions in Taipei, Hsinchu, Shanghai and Paris, focusing on relationship between art and the localization of the Christian faith.

愛的樣貌 2019 畫布、壓克力 53 x 45.5 cm

採訪 / 姜盈謙、李玥瑱 圖片 / 陳彥儒

,b>陳彥儒筆下的圖景,一如自己的多重身份和蜿蜒的生命歷程,遊走於心中的信仰與真實世界的交會處。在最新個展【深描彌賽亞】,陳彥儒糅合自身經歷與對信仰的追尋,以童趣的筆觸,勾勒神的形象、夢境、神話、符號與民間文化,串起一個龐大而完整、繽紛而迷離的想像視界。

主基督 2020 畫布、壓克力、蠟筆、金箔 116.5 x 91cm

陳彥儒的創作底子並非科班養成。從小喜愛繪畫、高中就讀廣告設計的他,在畢業後由於信仰先踏入了神學院,又因為對於創作的熱情跟著美術系上課。「在神學院時,同學覺得我比較像藝術家;到美術系上課時,同學又把我當作一位神學生。」「我一直在兩種面向不斷切換,一是對於自己的信仰上的、另一方面卻又割捨不掉自己對繪畫的喜愛。那時候我還不清楚如何調和自己的兩個面向,因此不斷地搖擺。」陳彥儒說道。最後引領他回歸之途的,是系上院長以聖經的尼微微城故事勸導他。「在《希伯來聖經》中,記載了上主派遣約拿先知至亞述帝國,預言民眾神將降禍尼尼微城,然而約拿先知不順服神的指示,反而搭船逃避任務,於是在途中受到神的懲罰,被大魚吞噬。」「當時我的神學院院長跟我說:『你跟約拿一樣,上帝告訴你留下,就不要離開了』。後來我慢慢才將自己的兩個角色融合一起:藝術家和牧師的天職。也由於內心的信仰,我在藝術創作時常帶著疏離感,帶著旁觀的角度創作。」

2015年自神學院研究所畢業後,陳彥儒四處遊歷,首站即是他心中嚮往的藝術朝聖之地——巴黎。「我喜歡的藝術家都居住過巴黎,因此我一直很想去巴黎感受當地的氛圍。」在人生地不熟、語言不通的情況下,陳彥儒於巴黎修習繪畫課,「由於完全不懂法文,我跟老師更多是『靈性』的交流。(笑)但是就算無法交流,我還是能感受到法國人藝術的開放和自由。」這段經驗隨著巴黎遭遇恐怖攻擊而劃下句點,「儘管時間短暫,但對我接下來的創作和生命歷程卻是一次巨大的轉捩點。」無論是面對異鄉漂流、生活的困難,以及思考自己對信仰的連結關係,逐漸融合、轉為陳彥儒創作的母題。

返回台灣後,陳彥儒更篤定自己信仰跟創作的平衡。2016年在新竹開設的「人生聊天室」,是陳彥儒藉由日常生活的實踐,積累創作能量的複合空間。「我把新竹的家重新改造成一間咖啡廳、也是我個人工作室,叫做『人生聊天室』。分成品飲茶和咖啡的『品味人生』、讀書使用的『閱讀人生』,舉辦分享、音樂和藝術的『教育人生』空間。2017年,我成為牧師,於是又成立了一個『信仰人生』,邀請大家參與禮拜。」

歷經4年多的展覽、藝術教育和講座活動,陳彥儒直到去年終於結束空間,全心投入創作。離開新竹後,他先抵達了台東旅行。「脫離了需要頻繁交際的生活節奏後,我覺得對於創作的思考路徑又產生新的轉變:我不再將自己畫中的主題元素明確區隔,而是把思想元素凝聚一起,從神學、故事和神話、信仰,談論至愛的樣貌等,這也連帶影響我的創作方式、媒材用色。」

真理使爾自由 2019 畫布、壓克力、膠水、色紙 53 x 45.5 cm

在最新個展【深描彌賽亞】,他重新思考聖經中關於彌賽亞背後的形象,從基督的形象、神話、旅行、夢境、愛的樣貌、真理使爾自由、光明七個主題,延伸探討人類生命的本質與價值。「這七個區域,也可以看作每個人生命的七個階段,我認爲每個人心裡都具有『光』(代表基督的愛)的碎片,需要個體改變、拼湊或更深層的經歷善與惡,才能得到完整的總和。」

在「基督的形象」主題,陳彥儒描繪造型各異的耶穌形象,或是高額挺鼻、面目渾圓,或有一雙大耳,更似東方的佛陀造像或是廟宇神明。他解釋道:「我們所認知的基督宗教是羅馬教會的傳統與描繪;然而在中亞,犍陀羅地區受到希臘羅馬雕刻影響後,開始了佛陀造像與經典的建立,成為了當時佛教信仰最重要的區域,這個區域同時存在了基督教信仰,菩薩、彌勒信仰可能就是基督拯救的信仰描繪。」「因此我想藉由這些形象,探討信仰的核心價值,就跟語言一樣,圖像是溝通的方式。當彌賽亞的概念與其他宗教,如佛教連結之後,兩者信仰的價值與意義同時還存在嗎?」

接續的「夢境」主題,呈現的一件〈佛說地獄天堂圖〉描繪了他與牧師、法師的一段夢中對話,底下圍成一圈的三人,巧妙點出對不同宗教信仰的開放與相容。在九米寬的〈陳彥儒創世紀〉中,他想像出了自己創世紀的故事,繁複的畫作涵蓋了不同宗教、圖像符號:「第一天就是我個人的誕生,宇宙生成了我,第二天大海從天而降,浮出月亮星辰,第三天海裡面浮出了一隻大鯨魚,鯨魚上面有日期的女神,開始出現時間的概念。第四天是生命的創造,第五天萬物復甦了,第六天代表信仰的十字架、信仰的基督死亡,最後一天,我以口唇的符號為終結,追溯語言、思考的根源和帶來的人生意義。這些跟創造與故事的意義為何?我們所認知的世界是真實的嗎?這個真實又是什麼?」「而由於我對宗教的了解,這張畫作在設計時,我刻意讓平放或環繞著放,死亡不代表結束,而是重生的一個創造,只是我們常在中途的過程迷失。」

雅典的夜晚 2020 畫布、壓克力顏料、奇異筆 53 x 45.5cm

另一件〈宇宙〉創作於2020年疫情高峰,從生命創作、天使吹著號角至伊甸園動物誕生,然後上升至太陽月亮,直到宇宙的總和。「這是我閱讀霍金的著作之後的感想,他認為宇宙的總和是零,我也認同,這個零代表著你的付出與得到是相等的。這對我來講也是一種經驗,從這些經驗當中怎樣了解生命的經歷,就像宇宙的誕生一樣。從最開始是有愛,我們結束有愛,中間或許感受不到愛,但是愛本質是存在的。〈真理使我們自由〉七件系列,表現手法則十分奔放:或以拼貼、咖啡粉末,奇異筆、蠟筆、金漆筆,陳彥儒亦為作品寫上一段自由宣言,「自由不是隨心所欲,而是從生命往內在挖掘的東西。」在「旅行」與「光明」主題中,陳彥儒自傳式紀錄走遍大江南北的旅程。「我很喜歡『他者』的理論,當我們漫游在異國時,自己就成為了一個他者;這種異化的感受,對於我的觀察和藝術創作非常重要。」

耶穌誕生 2011 油彩、畫布 116.5 x 91 cm

在最後的「光明」主題,是陳彥儒面對真實人生的壓力與掙扎後,開啟自己心靈之眼的感受歷程:「去年家裡經歷變故,我也停下空間的營運,因此那時前往台東、花蓮沉潛,以不同的氛圍投入創作,慢慢感覺生命有一層更深的開啟,因此這系列作品昂揚著一股希望,色調更加柔和。」最後問及他學習宗教獲得的人生真義?他表示:「我認為宗教之於我帶來的意義,便是了解人生的終極目標,不只是金錢或外在權勢,從古至今,存留下來的都是思想,不論是藝術或文學探討的根本,依舊是如何透過良善啟發人的心。這看似虛無,卻再現實不過。這回歸到那幅〈宇宙〉作品,『宇宙的總和究竟是什麼?』我想每個人的答案都不盡相同。」