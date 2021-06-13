在自在無礙的筆觸與色調中 透過自然光線與迂迴空間的造景

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
鄧卜君個展【逍遙天地遊】 展場
鄧卜君個展【逍遙天地遊】 展場

台南 藝非凡美術館 【逍遙天地遊-鄧卜君個展】

文 / 王焜生 圖 / 藝非凡美術館

台南藝非凡策劃的【逍遙天地遊-鄧卜君個展】，策展人王焜生直取藝術家的心境，在自在無礙的筆觸與色調中，透過展覽空間自然光線與迂迴空間的造景，顯現鄧卜君作品裡的時空交錯，帶領觀眾從展場到作品都能遊走其中，與藝術家心靈交會。

智慧之人，總是有著豁達大度之態；合乎大道的思考，勢如燎原烈火，既美好又豐盛。如果一件作品有那麼強烈的觸動牽引，非鄧卜君莫屬。

穿池築山、文酒談賞，鄧卜君在他的山水雲石間，以及日常物件的鑲嵌置設，開創出悠然於出世與入世的世界。宇宙混沌，天地玄黃剎然在暈染色彩裡透出生命的開端。他像是一位隱士，冷眼觀察人世；又像是頑童，在世俗道德裡有自己的人生哲學。精緻細膩的設色與繁複多樣的皴法，從傳統水墨入手，透過造景與空間、時間的交錯製造出虛實迷幻的景致。如同莊子一語：「日出而作，日入而息，逍遙於天地之間，而心意自得。」

當代藝術家對於人提的提問不只是停留在困惑之中，隱然間他已經有自己的答案，夢境裡幻影情悟，看破紅塵、對於人生如夢的覺知，最後仍然要做一個夢醒之人。〈秀門競奇〉裡的世界又回到人間世，〈男女通不通（女通）〉與〈男女通不通（男通）〉就是藝術家紅塵入世的生命經驗 、〈特調血紅瑪麗〉儼然是當代生活的享樂主義寫照。

「內在體驗」（L'Expérience intérieure）在法國哲學家巴代伊（Georges Bataille，1897-－1962）的定義裡，包含迷狂、出神與冥想狀態，不屬於宗教而是更高的神性境界，其所觸及的就是我們的內在經驗，逾越禁忌產生焦慮，但是穿越焦慮以後，禁忌便不存在。鄧卜君探觸了兩個禁忌，一個是傳統水墨的變異，另一個則是面對自己內在需求的道德藩籬，透過他的創作語彙連結到個人的生命經驗。

鄧卜君的繪畫不只是藝術的呈現，而是個人心性與風格的演繹。

2021年6月號 合刊
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