吳逸寒【膚淺：皮膚的深度】

吳逸寒 Yih-Han WU無題 Untitled 2019 油彩、畫布 Oil on canvas 68 x 100.7 cm

撰文 / Anne Simone Krüger

譯文 / 霍立安

從表面來看，台灣藝術家吳逸寒善於將畫家的身分引入畫中。她畫筆下鮮豔充滿生氣的血肉色調，光束的折射和充滿觸覺感官的布料，引誘觀眾不自覺地將注意力指向作品中的細節。其藏匿在表層之下的深度，則在切開表層之後，變得顯而易見。

吳逸寒以不同的角色面對觀眾，描繪少女們近乎孩童的樣態。畫面中的少女用成年女性的方式裝扮自己，而在漆黑沒有明確地標的背景前，一個個外觀細緻明亮的少女形象躍然眼前。她們活生生地看向觀眾，挑戰著每一位觀看者。在某些畫作中，她們卻又刻意放低眼神專注凝視地面，但彷彿仍留心觀眾的凝視。法國哲學家尚-保羅‧沙特曾寫到：「有人在看著我！…它代表著我的存在即刻受到影響…突然間我意識到了自己…」。在吳逸寒筆下，主角們總是充滿意識、小心翼翼地觀察著落在他們身上的每個視線。這不僅是觀看者的凝視，更是社會的凝視。快速素描出的人物與無法被輕易定義的背景，形成的對比特別強調了這一點，因為它創造了一種普遍性，可以將圖像理解為社會期望的原型。

做為女人意味著什麼？作為藝術家、或一名母親又意味著什麼？究竟在何種程度上這些身分是自行決定，又或者由社會所規範的？吳逸寒同為一個藝術家和母親，以一種強而有力的方式將我們帶入台灣社會之中。將作品視為一個屏幕，反射出自我的現實，去實現挑戰我們潛在的異同。看著吳逸寒的作品，我們不斷被激發並詢問自己：在一個文化規範中，女性的角色究竟是如何形成的？這些畫中的女孩在中西不同文化中即將面臨的又是什麼？吳逸寒的作品不是作為道德上的指控或公開的批判，她的作品致力於激發觀眾的好奇心，透過問問題的方式試圖看透表面直至「深入皮膚」。

為了要了解皮膚的厚度，劃開表層是必要的步驟－這便是此次展名的核心思想。 她的畫中呈現手握刀柄的女孩， 彷彿準備切割，而躺在旁邊的義乳呼應著她的動作，讓人產生她在解剖女性身體的錯覺。乳房本身可被視為一個很裸露大膽的女性特質，它象徵著女性的身體，卻同時又展示出女人的身分與身體之間密不可分的連繫。

另一個畫中，女孩則手持香菸，透過這種視覺上的衝擊，吳逸寒想揭露在台灣的文化中，抽菸的女性不符合社會標準形象。在她的畫作中，這些矛盾特質成為了一個象徵，它象徵著外在的控制力，訴說著台灣社會如何將期待和標準投射在每個女性身上。