永樂2021春拍 【態度——潮流藝術與 生活美學】專場精品薈萃

19世紀因為攝影術和對光與色的認識，使藝術家走向田野，促進了印象派的發生與發展；蒸汽機與速度的工業文明誕生了未來主義；弗洛依德（Sigmund Freud）心理學影響下產生了超現實主義；面對戰後的道德崩潰有了達達主義與後現代；琳瑯滿目的商品造就了波普藝術；面對科技與新媒體的日新月異，才有了互動裝置、影像、新媒體藝術和潮流藝術。伴隨著村上隆、空山基、奈良美智、Ron English、Michael Lau等藝術家的跨界商業合作、衍生品開發，中國也出現了一大批原創設計師自主開發的潮玩品牌，同時，社交媒體的興起也為潮流文化灌注了一劑猛藥，加速了市場發展。永樂拍賣自2020年以來推出「國際潮流」和「國潮」兩大版塊，較為全面的涵蓋了時下流行的熱門藏品。「潮」是一種生活態度，2021年，永樂拍賣將繼續延續這一理念，將「潮」的生活方式擴展到設計家居等門類。

在潮流藝術的國際版圖上我們可以看到兩個大的區塊，一是脫胎於日本御宅文化與動漫風格的「超扁平」到風靡世界的「可愛文化」。二次世界大戰後，日本社會彌漫著焦慮失落的氣氛。軍國主義意識的削弱，致使愈來越多的藝術家渴望在藝術創作中找到自身的「獨立性」和「自主性」，以此拒絕對西方當代藝術的盲目崇拜與跟風。其中代表藝術家村上隆扛起「超扁平」大旗，率一眾日本年輕藝術家在國際上取得矚目的成就。二是從波普藝術和塗鴉藝術中延續而生，並在迪斯尼動漫文化氛圍中成長起來的歐美潮流藝術。他們的存在，打破了潮流藝術與正統藝術之間的價格門檻。讓藝術界也不得不重新審視潮流藝術的位置。

此次專場中，我們精選了Jeff Koons、KAWS、村上隆、空山基、Daniel Arsham、五木田智央等多位國際一線潮流藝術家的作品，還有諸多聯名跨界的國際潮流新勢力，對於熱愛潮流藝術的收藏者們不容錯過。更多精彩將於5月16-22日在北京四季酒店呈現。

積木熊X Chanel BE@RBRICK×Chanel 1000% 材質：PVC 尺寸：1000%（H：70cm） 2006年 全球限量1000版

五木田智央 Tomoo Gakita Sono Solitudine 材質：布面丙烯 尺寸：162 x 103 cm 2019年

空山基 Sexy Robot 001 電鍍版 材質：電鍍 搪膠 尺寸：H 54.5 cm 限量400版 2011年作

Banksy 班克斯 Flying Balloons Girl （ORIGINAL. Ver）尺寸：35 x 35 x 90 cm

Kubrick Daft Punk X Silly Thing X Medicom Toy Be@rbrick 1000% Medicom toy x Kubrick 材質：PVC 尺寸：1000%（H：70cm×2）

曾梵志 面具人 高 38 cm

Danie Arsham 丹尼爾·阿爾軒 DISNEY x Daniel Arsham x APPortfolio 米奇（林俊傑同款） 布藝玩偶 尺寸：110 cm 版數：500

BE@RBRICK積木熊 「CAN’T BUY ME LOVE」 甲殼蟲樂隊 Be@rbrick 1000% Kubrick 材質：PVC 尺寸：1000%（H：70 cm x 4）

BE@RBRICK積木熊，是由赤司龍彥（Akashi Tatsuhiko）所主理的日本MEDICOM玩具製造大廠出產的一款玩偶，在2001年8月正式推出。BE@RBRICK之所以被大多數人稱為積木熊，是因為BE@RBRICK的手腳和身體類似積木人，這則是因為BE@RBRICK沿用了KUBRICK的造型。KUBRICK最早源於樂高（LEGO）玩具的積木人，MEDICOM公司則在此基礎上設計了BE@RBRICK，從此就開創了萬物皆「熊」的大帝國！BE@RBRICK之所以成為帶領潮流的玩具品牌，除了因為MEDICOM TOY擁有敏銳的潮流觸覺外，主要還是得益於大量與世界各地最頂尖的品牌及藝術家開展合作，將潮流元素、街頭文化等與BE@RBRICK跨界結合，形成了全新的藝術品，它甚至改變了人們對於玩具的看法。

2021年專場集結了眾多來自世界各地、各大品牌的經典聯名BE@RBRICK，滑動下拉，您將收獲最飽滿、最稀有、最潮流的百熊盛宴。