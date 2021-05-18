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永樂2021春拍 【態度——潮流藝術與 生活美學】專場精品薈萃

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
David Flores 「REAL BOY」 Scuplture 材質：玻璃纖維、鍍銀、手工上色 尺寸：122 x 77 x 48 cm 2020年
David Flores 「REAL BOY」 Scuplture 材質：玻璃纖維、鍍銀、手工上色 尺寸：122 x 77 x 48 cm 2020年

19世紀因為攝影術和對光與色的認識，使藝術家走向田野，促進了印象派的發生與發展；蒸汽機與速度的工業文明誕生了未來主義；弗洛依德（Sigmund Freud）心理學影響下產生了超現實主義；面對戰後的道德崩潰有了達達主義與後現代；琳瑯滿目的商品造就了波普藝術；面對科技與新媒體的日新月異，才有了互動裝置、影像、新媒體藝術和潮流藝術。伴隨著村上隆、空山基、奈良美智、Ron English、Michael Lau等藝術家的跨界商業合作、衍生品開發，中國也出現了一大批原創設計師自主開發的潮玩品牌，同時，社交媒體的興起也為潮流文化灌注了一劑猛藥，加速了市場發展。永樂拍賣自2020年以來推出「國際潮流」和「國潮」兩大版塊，較為全面的涵蓋了時下流行的熱門藏品。「潮」是一種生活態度，2021年，永樂拍賣將繼續延續這一理念，將「潮」的生活方式擴展到設計家居等門類。

在潮流藝術的國際版圖上我們可以看到兩個大的區塊，一是脫胎於日本御宅文化與動漫風格的「超扁平」到風靡世界的「可愛文化」。二次世界大戰後，日本社會彌漫著焦慮失落的氣氛。軍國主義意識的削弱，致使愈來越多的藝術家渴望在藝術創作中找到自身的「獨立性」和「自主性」，以此拒絕對西方當代藝術的盲目崇拜與跟風。其中代表藝術家村上隆扛起「超扁平」大旗，率一眾日本年輕藝術家在國際上取得矚目的成就。二是從波普藝術和塗鴉藝術中延續而生，並在迪斯尼動漫文化氛圍中成長起來的歐美潮流藝術。他們的存在，打破了潮流藝術與正統藝術之間的價格門檻。讓藝術界也不得不重新審視潮流藝術的位置。

此次專場中，我們精選了Jeff Koons、KAWS、村上隆、空山基、Daniel Arsham、五木田智央等多位國際一線潮流藝術家的作品，還有諸多聯名跨界的國際潮流新勢力，對於熱愛潮流藝術的收藏者們不容錯過。更多精彩將於5月16-22日在北京四季酒店呈現。

積木熊X Chanel BE@RBRICK×Chanel 1000% 材質：PVC 尺寸：1000%（H：70cm） 2006年 全球限量1000版
積木熊X Chanel BE@RBRICK×Chanel 1000% 材質：PVC 尺寸：1000%（H：70cm） 2006年 全球限量1000版

五木田智央 Tomoo Gakita Sono Solitudine 材質：布面丙烯 尺寸：162 x 103 cm 2019年
五木田智央 Tomoo Gakita Sono Solitudine 材質：布面丙烯 尺寸：162 x 103 cm 2019年

空山基 Sexy Robot 001 電鍍版 材質：電鍍 搪膠 尺寸：H 54.5 cm 限量400版 2011年作
空山基 Sexy Robot 001 電鍍版 材質：電鍍 搪膠 尺寸：H 54.5 cm 限量400版 2011年作

Banksy 班克斯 Flying Balloons Girl （ORIGINAL. Ver）尺寸：35 x 35 x 90 cm
Banksy 班克斯 Flying Balloons Girl （ORIGINAL. Ver）尺寸：35 x 35 x 90 cm

Kubrick Daft Punk X Silly Thing X Medicom Toy Be@rbrick 1000% Medicom toy x Kubrick 材質：PVC 尺寸：1000%（H：70cm×2）
Kubrick Daft Punk X Silly Thing X Medicom Toy Be@rbrick 1000% Medicom toy x Kubrick 材質：PVC 尺寸：1000%（H：70cm×2）

曾梵志 面具人 高 38 cm
曾梵志 面具人 高 38 cm

Danie Arsham 丹尼爾·阿爾軒 DISNEY x Daniel Arsham x APPortfolio 米奇（林俊傑同款） 布藝玩偶 尺寸：110 cm 版數：500
Danie Arsham 丹尼爾·阿爾軒 DISNEY x Daniel Arsham x APPortfolio 米奇（林俊傑同款） 布藝玩偶 尺寸：110 cm 版數：500

BE@RBRICK積木熊 「CAN’T BUY ME LOVE」 甲殼蟲樂隊 Be@rbrick 1000% Kubrick 材質：PVC 尺寸：1000%（H：70 cm x 4）
BE@RBRICK積木熊 「CAN’T BUY ME LOVE」 甲殼蟲樂隊 Be@rbrick 1000% Kubrick 材質：PVC 尺寸：1000%（H：70 cm x 4）

BE@RBRICK積木熊，是由赤司龍彥（Akashi Tatsuhiko）所主理的日本MEDICOM玩具製造大廠出產的一款玩偶，在2001年8月正式推出。BE@RBRICK之所以被大多數人稱為積木熊，是因為BE@RBRICK的手腳和身體類似積木人，這則是因為BE@RBRICK沿用了KUBRICK的造型。KUBRICK最早源於樂高（LEGO）玩具的積木人，MEDICOM公司則在此基礎上設計了BE@RBRICK，從此就開創了萬物皆「熊」的大帝國！BE@RBRICK之所以成為帶領潮流的玩具品牌，除了因為MEDICOM TOY擁有敏銳的潮流觸覺外，主要還是得益於大量與世界各地最頂尖的品牌及藝術家開展合作，將潮流元素、街頭文化等與BE@RBRICK跨界結合，形成了全新的藝術品，它甚至改變了人們對於玩具的看法。

2021年專場集結了眾多來自世界各地、各大品牌的經典聯名BE@RBRICK，滑動下拉，您將收獲最飽滿、最稀有、最潮流的百熊盛宴。

2021年5月號 NO.196
2021年5月號 NO.196

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如果明天就是下一生

我們其實都在逐漸適應一種改變，一種因為疫情無法移動之下，只能由政治型態來決定我們的活動空間；而不再是自己的意願。當這樣的改變似乎已經變成了所謂日常，好像連自己的感知也在適應了這種耽溺於有限空間所提供的窄化心理視野，過去；滿滿的鬥志與昂揚的作戰奮能，一點一滴成為似有似無的細流，看得到；卻未必那麼地老擱在心上了。

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