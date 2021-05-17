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畫廊的角色就是在社會跟藝術家之間搭起橋樑

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
Kyoji Takubo, Sensory Cells 2019, Installation view at KOTARO NUKAGA, Photo by Makoto Shikuya, Courtesy of KOTARO NUKAGA
Kyoji Takubo, Sensory Cells 2019, Installation view at KOTARO NUKAGA, Photo by Makoto Shikuya, Courtesy of KOTARO NUKAGA

Kotaro Nukaga負責人 額賀古太郎
Kotaro Nukaga負責人 額賀古太郎

姜盈謙 / 專訪

於1977年在銀座一丁目創立的Nukaga Gallery，最早專門經營19世紀藝術，隨後一步步將畫廊經營項目擴展至印象派和20世紀現代藝術，並經手重要歐洲和日本藝術品至私人收藏和美術館中。在自2008年由第二代的負責人額賀古太郎（Kotaro Nukaga）承接畫廊事務後，以重新挖掘以及評估日本戰後藝術——如具體派以及戰後日本女性藝術家，透過不斷重新定義歷史上被忽視卻又舉足輕重的藝術家，為現今的畫廊品牌打下厚實基礎。2018年，額賀古太郎於天王洲成立專營當代藝術家的同名空間Kotaro Nukaga，並即將於五月下旬在六本木推出另個分點，進駐匯聚知名畫廊和美術館的Piramide大樓。

額賀古太郎自年輕時即受過完整的藝術史訓練，在早稻田大學攻讀本科的藝術史，隨後赴英國倫敦留學。在開始接手畫廊事務前，更專注藝術史的研究理論：「雖然古典藝術被認定是傳統、不符合時代的事物，但我認為這是一切藝術的基礎。我希望自己的畫廊能奠基在美術史的脈絡，同時連結當代社會的議題。」

「當代藝術指的就是『當下』，透過藝術家的作品表達方式，讓現今大眾反思各種涉及自身的社會議題如種族、環境甚至哲學等，反思我們都認為理所當然、習以為常的事情，甚至有些藝術家專注於科學與研究。」他表示，當代藝術涉及範圍如今越來越廣泛，而畫廊旗下經營的松山智一、平子雄一，往往是能對現代社會的觀察和提問的藝術家。「例如旅居美國的松山智一，對於蔓延全美的種族運動，體會特別深，並反映在自身作品中，因此畫廊希望繼續挖掘具有對社會現象、時事議題特別有共鳴的藝術家。」

目前於東京、大阪、倫敦均設有分點的Nukaga Gallery，對於空間有不同的定位。「原本銀座的創始畫廊Nukaga Gallery專注經營現代及戰後藝術，2018年我們在天王洲成了立新的當代畫廊Kotaro Nukaga，經營年輕、活躍的藝術家。」「位於天王洲的畫廊展場空間遼闊，但地段不在熱鬧市區中心，考量到我們的藝術家受到很多年輕族群喜愛，我們也希望在商圈中能帶給大眾藝術的體驗，因此才決定開設新空間。」新空間即將於六本木中心的Piramide大樓隆重開幕，匯聚拍賣公司、當代藝術畫廊。「有了新空間之後，對於我們策劃展覽能更彈性，在天王洲的寬敞空間利於藝術家盡情發揮、展現他們對空間的創意，而六本木的空間以展示平面作品為主要，未來我們考慮將同一藝術家作品，在同個展期中於兩個空間展出。」

近年Nukaga Gallery積極於亞洲拓展。去年年初除了參加台北當代藝術博覽會，在疫情爆發後，依舊持續海外的活動，額賀古太郎更在11月協助旗下的松山智一在上海龍美術館舉行個展，他表示：「實際走訪上海一趟後，我並未感覺當地市場受到疫情影響，雖然去年無法到世界各地參展，但藝術不會因為這樣的外界因素而被大家漠視或認爲不需要了。創作對於藝術家來說是種抒發情緒的方式，在疫情下藝術家也不可能停止創作，因為這就是他的日常。畫廊的角色就是在社會跟藝術家中間做連結，如果畫廊停下腳步，就等於中斷這個橋樑，因此海外的展覽仍是畫廊必須持續進行的一環，即便不能參加實體展覽，也要參與線上平台。」

對於中國新一代藏家的購藏習慣，他觀察表示：「中國的藏家下手快，追求新穎、在意藝術品是否與潮流有所連結，他們大多信任日本藝術家做出來的作品品質：例如平子雄一就是先從中國開始火熱，最近才開始紅回日本。」

他認為由於疫情中斷藝術市場的交流與互動，各區域處於內循環的狀態，「在日本，像漫畫一樣顏色鮮艷飽和的作品相當有人氣，但新的藝術家比較在意表面的東西，可能作品底下其實沒有太多內容，這個情況有點令人擔憂。另一方面，由於這些藝術家只限於日本境內受歡迎，並未受到海外藏家的支持，更加深這樣的懷疑。如今因為疫情的影響大家都沒辦法出國，原本會出國收藏藝術品的人只能於日本購買，如果等到疫情解禁，這些藏家是否還在？這些答案得等之後才會揭曉了。」

關於下半年的規劃，六本木空間的開幕展帶來松山智一作品之外，Kotaro Nukaga陸續規劃墨西哥藝術家Stefan Brüggemann、美國波多黎各裔的Carlos Rolón，前者擅以文字創作，尖銳社會批判和後現代美學的概念藝術；後者擅長製作精巧且風格雜糅的作品，其作品探討傳統工藝在消費社會的衝突關係。「從今年到明年初，我們可能會比較著重在海外的藝術家，雖然他們沒辦法入境，但由於日本目前的展覽幾乎只有日本藝術家，因此我們希望在自己空間的展覽上做個平衡。」對於未來五年的畫廊期許，額賀古太郎表示：「最首要目標還是思考怎麼去連結社會跟藝術家的作品，也希望創建一個有創造力的空間，當然以中長期來說，希望無論在日本國內外都可以繼續推廣我們的藝術家，在亞洲如台灣、中國、香港甚至首爾、新加坡全面性的發展。」

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畫廊的角色就是在社會跟藝術家之間搭起橋樑

於1977年在銀座一丁目創立的Nukaga Gallery，最早專門經營19世紀藝術，隨後一步步將畫廊經營項目擴展至印象派和20世紀現代藝術，並經手重要歐洲和日本藝術品至私人收藏和美術館中。

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