畫廊的角色就是在社會跟藝術家之間搭起橋樑

Kotaro Nukaga負責人 額賀古太郎

姜盈謙 / 專訪

於1977年在銀座一丁目創立的Nukaga Gallery，最早專門經營19世紀藝術，隨後一步步將畫廊經營項目擴展至印象派和20世紀現代藝術，並經手重要歐洲和日本藝術品至私人收藏和美術館中。在自2008年由第二代的負責人額賀古太郎（Kotaro Nukaga）承接畫廊事務後，以重新挖掘以及評估日本戰後藝術——如具體派以及戰後日本女性藝術家，透過不斷重新定義歷史上被忽視卻又舉足輕重的藝術家，為現今的畫廊品牌打下厚實基礎。2018年，額賀古太郎於天王洲成立專營當代藝術家的同名空間Kotaro Nukaga，並即將於五月下旬在六本木推出另個分點，進駐匯聚知名畫廊和美術館的Piramide大樓。

額賀古太郎自年輕時即受過完整的藝術史訓練，在早稻田大學攻讀本科的藝術史，隨後赴英國倫敦留學。在開始接手畫廊事務前，更專注藝術史的研究理論：「雖然古典藝術被認定是傳統、不符合時代的事物，但我認為這是一切藝術的基礎。我希望自己的畫廊能奠基在美術史的脈絡，同時連結當代社會的議題。」

「當代藝術指的就是『當下』，透過藝術家的作品表達方式，讓現今大眾反思各種涉及自身的社會議題如種族、環境甚至哲學等，反思我們都認為理所當然、習以為常的事情，甚至有些藝術家專注於科學與研究。」他表示，當代藝術涉及範圍如今越來越廣泛，而畫廊旗下經營的松山智一、平子雄一，往往是能對現代社會的觀察和提問的藝術家。「例如旅居美國的松山智一，對於蔓延全美的種族運動，體會特別深，並反映在自身作品中，因此畫廊希望繼續挖掘具有對社會現象、時事議題特別有共鳴的藝術家。」

目前於東京、大阪、倫敦均設有分點的Nukaga Gallery，對於空間有不同的定位。「原本銀座的創始畫廊Nukaga Gallery專注經營現代及戰後藝術，2018年我們在天王洲成了立新的當代畫廊Kotaro Nukaga，經營年輕、活躍的藝術家。」「位於天王洲的畫廊展場空間遼闊，但地段不在熱鬧市區中心，考量到我們的藝術家受到很多年輕族群喜愛，我們也希望在商圈中能帶給大眾藝術的體驗，因此才決定開設新空間。」新空間即將於六本木中心的Piramide大樓隆重開幕，匯聚拍賣公司、當代藝術畫廊。「有了新空間之後，對於我們策劃展覽能更彈性，在天王洲的寬敞空間利於藝術家盡情發揮、展現他們對空間的創意，而六本木的空間以展示平面作品為主要，未來我們考慮將同一藝術家作品，在同個展期中於兩個空間展出。」

近年Nukaga Gallery積極於亞洲拓展。去年年初除了參加台北當代藝術博覽會，在疫情爆發後，依舊持續海外的活動，額賀古太郎更在11月協助旗下的松山智一在上海龍美術館舉行個展，他表示：「實際走訪上海一趟後，我並未感覺當地市場受到疫情影響，雖然去年無法到世界各地參展，但藝術不會因為這樣的外界因素而被大家漠視或認爲不需要了。創作對於藝術家來說是種抒發情緒的方式，在疫情下藝術家也不可能停止創作，因為這就是他的日常。畫廊的角色就是在社會跟藝術家中間做連結，如果畫廊停下腳步，就等於中斷這個橋樑，因此海外的展覽仍是畫廊必須持續進行的一環，即便不能參加實體展覽，也要參與線上平台。」

對於中國新一代藏家的購藏習慣，他觀察表示：「中國的藏家下手快，追求新穎、在意藝術品是否與潮流有所連結，他們大多信任日本藝術家做出來的作品品質：例如平子雄一就是先從中國開始火熱，最近才開始紅回日本。」

他認為由於疫情中斷藝術市場的交流與互動，各區域處於內循環的狀態，「在日本，像漫畫一樣顏色鮮艷飽和的作品相當有人氣，但新的藝術家比較在意表面的東西，可能作品底下其實沒有太多內容，這個情況有點令人擔憂。另一方面，由於這些藝術家只限於日本境內受歡迎，並未受到海外藏家的支持，更加深這樣的懷疑。如今因為疫情的影響大家都沒辦法出國，原本會出國收藏藝術品的人只能於日本購買，如果等到疫情解禁，這些藏家是否還在？這些答案得等之後才會揭曉了。」

關於下半年的規劃，六本木空間的開幕展帶來松山智一作品之外，Kotaro Nukaga陸續規劃墨西哥藝術家Stefan Brüggemann、美國波多黎各裔的Carlos Rolón，前者擅以文字創作，尖銳社會批判和後現代美學的概念藝術；後者擅長製作精巧且風格雜糅的作品，其作品探討傳統工藝在消費社會的衝突關係。「從今年到明年初，我們可能會比較著重在海外的藝術家，雖然他們沒辦法入境，但由於日本目前的展覽幾乎只有日本藝術家，因此我們希望在自己空間的展覽上做個平衡。」對於未來五年的畫廊期許，額賀古太郎表示：「最首要目標還是思考怎麼去連結社會跟藝術家的作品，也希望創建一個有創造力的空間，當然以中長期來說，希望無論在日本國內外都可以繼續推廣我們的藝術家，在亞洲如台灣、中國、香港甚至首爾、新加坡全面性的發展。」