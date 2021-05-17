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風土的氣力khuì-la̍t與燒熱sio-jua̍h的愛 —簡述張新丕藝術實踐

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
張新丕 從菁仔園間距的那塊地開始 布上壓克力 100x100cm 2019
張新丕 從菁仔園間距的那塊地開始 布上壓克力 100x100cm 2019

文／莊東橋 詩人、藝術家、策展人，現任職臺南市美術館展覽企劃部主任

1955年出生屏東的張新丕，於1979年前往法國求學，學業結束後前往奧地利定居創作，加入奧地利藝術「分離派」。於1991年返台，首展於高雄串門畫廊，1993年北美館個展後；決定定居高雄。

早年留歐時期接受外在刺激與影響、融入當地的藝術運動，到回臺灣後浸潤於臺灣獨有風土特色，可發現張新丕的藝術關懷自「內在的、存在本質性的混沌」，逐漸走向「關懷的、辯證的土地認同議題」。舉例來說，對照1988年的〈無題〉、1992年的〈金招系列-金招椅〉、2019的〈從菁仔園間距的那塊地開始〉，從這三件作品使用黃色的細節表現分析，很明顯可以感受到〈無題〉的黃色較接近內在的精神能量；〈金招椅〉作品中帶有黃色與綠色的椅子暗喻著香蕉的顏色，關注臺灣香蕉產業與臺灣傳統文化價值觀的議題；〈從菁仔園間距的那塊地開始〉作品內的黃色則如南國午後的檳榔園，濕熱的溫度與土壤的氣息滿溢出畫面，使得作品不只是議題性的表達土地開發與產業問題，也更能展現地方風土的身體感受與土地氣息。

梳理張新丕回臺灣至今30年的創作軌跡，其創作上的課題，或許可以歸類為「穀米、香蕉、甘蔗、檳榔等農產品產業，與臺灣歷史發展之關係」、「農田或河川水源背後的政治權力關係」與「海岸的環境變遷議題」這三項。綜觀藝術家的作品特色，第一眼即可辨識為針對上述課題有鮮明的批判意識，但細細觀看後，可以感受作品中表現風土特色的內在，其實是熱愛與疼惜土地的情感。

張新丕 無題 綜合媒材 60x40cm 1988
張新丕 無題 綜合媒材 60x40cm 1988

在2019年於高雄荷軒新藝空間【疊加】個展，整體作品樣貌較多為對台灣土地歷史溫柔的關懷（諸如檳榔與甘蔗產業歷史）、臺灣海島風土身體性的感受的轉化與表現。而他在2021年於台南絕對藝術空間的【熱帶天堂—合界】展出的作品仍有此特質，其中較為不同的是，這兩年的創作，藝術家更加放大與突顯高屏地區燒熱（sio-jua̍h）的氣候，彷彿企圖讓觀眾觀看時，同時注意到氣候、產業、人口變化、土地開發與社會變遷等表現內容，其身體性的感知與議題性的批判是息息相關與互有關連的，亦即，他的作品內其「風景」全貌不全然是議題優先或是理想的、浪漫的抒情主調，而是試圖將觀眾拉進一個藝術家所經驗過，具有氣味與溫溼度的「現場」，透過此「現場」，讓議題不只是追求其提問的有效性：什麼是理想的風景？人與自然該如何共處？開發與環境保護如何取捨？

張新丕 金招系列-金招椅 壓克力顏料 145x112cm 1992
張新丕 金招系列-金招椅 壓克力顏料 145x112cm 1992

也能觸及到更本質的內在：因為活在此地，身體所經驗陽光、空氣、水，產生的情感與回憶，這些微小與日常的事物與情緒，積累成為愛，故而產生「同理心」關注自身與他者所處的環境。

張新丕對於所處之地因為有愛而批判，因為批判而具體實踐於創作，他的藝術成就同時是地方的，更可說是屬於世界的；畢竟，當今的人們現在雖身處不同的國家，但幾乎都面對相同的問題，一如他此次個展，【熱帶天堂-合界】的論述：在這個時代之中沒有所謂絕對的「我的藝術、你的藝術」，藝術家之間彼此在課題及觀點甚至繪畫語言的處理問題上，其實是共時性(synchronicity)的交互連結與影響。相信張新丕的藝術實踐能給與不同地方但有類似議題的人一種啟發或鼓舞。

2021年5月號 NO.196
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