鍾江澤 【蝴蝶效應】：不可預期的對弈遊戲

紅蝴蝶 2020 壓克力彩、畫布 145.5 x 112 cm

繼2016年【靡像】、2019【解離．成像】後，鍾江澤於2021年4月10日至5月15日在安卓推出個展。鍾江澤藉由混沌理論的「蝴蝶效應」，轉向挖掘個人對於創作本質的種種思辨。「一隻南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾搧動幾下翅膀，可以在兩週以後引起美國德克薩斯州的龍捲風。」為蝴蝶效應最廣泛流傳的描述，藉此代表任何事物的微小變化能帶動整個系統巨大的連鎖反應，對於鍾江澤，這正切合了他作畫的過程。

有別於過往的前兩檔個展中，藝術家著重於觀察與重新詮釋名畫、照片、或電影畫面裡的既存圖像，在最新展覽中，新展作品不但揉合他過往幾年從影像媒介所擷取的靈光，同時混入他繪畫時追求的身體經驗，直覺式的顏料噴灑、層層堆疊的塗抹，創作的過程迴環反覆，是道永不終止變化的曲線，隨時可能再度滋長、蔓生、再創造。如在〈鹿角蕨與鹿角枝〉，鍾江澤玩味地挪用中國水墨畫中的鹿角枝元素，使其寄生於鹿角蕨之一；又或是扭轉瑪麗蓮‧夢露經典知名影像的〈紅蝴蝶〉。看似隨機不按牌理出牌的組合，蘊含豐富的文化、迷因、大眾承襲的想法與影像斷片。

「創作最初是一團未知的混沌迷霧，等加入了顏料色塊、每一條路都必須經過小心翼翼的判斷，但我喜歡製造意外的階梯，為自己出難題、思辨，然後回應，每一道筆觸、顏料、畫面的翻轉、人物／風景畫的對應關係等等，所有的步驟皆是一個辯證的過程。」對鍾江澤而言，創作始終是一種不停的挑戰，一種藉以達成不斷更新、自我防腐的狀態，閱讀其作品彷彿加入他設下的闖關遊戲或邀請的一盤對弈，一面循著規則去解題，在隱晦的因果關係和被圖像顛覆的認知中，咀嚼出作品的深長趣味與不可預知性。