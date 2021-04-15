她的畫 澄清了惶惑也安靜了歲月

野獸的虹膜-王亮尹個展 3/6-4/24/2021 大未來林舍畫廊

文 / 鄭乃銘

王亮尹試著一次又一次在作品中梳理自己，梳理的倒並非只是自己內在糾結的一團毛球；更真確一點來講，她梳理的是自己對外界；也或者是外界對自己的看法。更或者是，在這些惶惶惑惑的歲月中，她自己又如何將自身放到一個愈來愈自在的蒲團上；不興事也不生事。

王亮尹可說是台灣70年後的藝術家群裡，對於繪畫層次的內裡處置得最精湛的一位。

通常，藝術家在架構作品多元空間視角是通過疊構或剝離兩種方式，但是，王亮尹卻擅長在相同畫面讓主體能夠共處；卻只運用畫面底景的多層次技法處理來牽引出不同空間、牽曳歲月的亡靈，一層層被她逼入現實。

王亮尹 蘋果樹下 壓克力顏料、畫布 182x156cm 2020 (局部)

在這次【野獸的虹膜】個展裡，她首度嘗試最大尺幅的作品〈天使、蘋果、野獸〉，畫面主要是描述挪亞方舟的故事。本質上這個故事絕非是新鮮，問題就在於王亮尹描述並非是末日逃難的現況；而是沒有趕上方舟的動物。挪亞方舟是個很既定成俗的社會規範經典，既然是規範就不免陷入窠臼的禮俗，但現實上有太多的選擇是不能成就在既定禮俗規範。王亮尹在這件作品突出的表現是對於襯景那種多層次暈染、洗滌的技法處理，她透過自己最擅長的暈式技巧，卻又比過去更無孔不入、鮮活多幻的技術，將畫面那一股經歷過時間千瘡百孔鍛鍊後，那股潮濕、發霉，甚至散發出潮味濕濕悶悶的氣息，一股腦就衝進觀者鼻翼。王亮尹讓空間本質的遙遠，變成一種走到觀賞者跟前的清晰。她不需要細瑣拘泥在描寫那些動物主角身上，她轉了一個心理視野去觸碰人在自己或長或短的生命過程，總是會遭遇到若干狀況是自己趕不上個人或社會期望之下的「理想」，原以為就這樣安安妥妥被掩埋在時間厚厚灰塵底下，突然被撢垢抹淨「挖掘」出來，蒼蒼惶惶又得爭一輪現實春秋，畫面的那股因為潮濕/乾透之後，所呈顯出來的掉落痕跡，她寫來不卑不亢，又令人心疼。她這種以非主流細述語體來描繪作品心理故事，毫不避諱去拉抬出破敗、殘缺、凋零的記憶；那種被打入時間背後的不完整過去。

她在自己的藝術，以一種緬懷又思痛的方式去逐一澄淨自己記憶，那種與俗世社會的對峙也罷、抗爭也好，都能成為鍛造自己的動能，也是讓自己能夠去想像、自構圓融的未來。

如果，心都能找到跌坐與安放的蒲團，蘋果樹下；可以有亞當與夏娃、自然也能有亞當與亞當、夏娃與夏娃。