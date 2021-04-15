文心藝所 米里亞姆‧卡恩藝術裡的靈光

Miriam Cahn Leib/Body 3/6-6/14/2021 文心藝所

文 / 鄭乃銘

很少有一位藝術家像她—米里亞姆‧卡恩(Miriam Cahn 1949-)！她的繪畫能夠同時呈現出兩種重量，一個是內在深沉的重量、一個則是靈魂的重量。儘管兩種都屬於內化的份量，問題是；卡恩似乎以一種毫不猶豫、毫不困難的自動性筆觸，一個落筆；就可以抓出這兩道重量，令人捨不得輕易離開對作品的注視。

自動性筆觸、平塗的概念，米里亞姆．卡恩的繪畫好像是心｜腦｜手；一貫性連結，不假思索就將主體輕輕淺淺落在畫面上。畫面上沒有濃郁煎熬的油彩、沒有講究的光影明暗鋪陳、沒有層層推移的景深，可是，她的畫卻又如此老老實實畫進了人的心坎裡。卡恩的藝術生涯固然是在70年代街頭藝術(註：Street Art於60年代萌發、70年代日趨成熟、80年代到達高峰)開始，但她的藝術更多並不是建立在直白的社會控訴，她的藝術表達更為內化、隱歛的痛楚與深刻的傷痕；以達到她所要傳達的不平之鳴而不是躁化的情緒。她的畫，甚至沒有街頭大量建立在線條的陳述，卡恩即便是到現在，她的繪畫一派以色顯形，她的人物就如同被過度曝光的光源籠罩；是一種會令人擔心會往左右隱遁的散化。或許也因為這樣的描述方式，使得她的畫更趨近於一種靈性的書寫；而非是形而下的平鋪直述。尤其是她早期70-80年代黑白繪畫作品，簡直是如同有靈性的X光片，很少有藝術家的單色繪畫能夠出落得如此具有思想性！我想，這應該是所謂「靈光」的具體表徵。

Miriam Cahn L.I.S. ich selbst(Kopfweh) 22.07.1989 chalk on paper 39x27cm each (partial)

靈光，同時也可以在她描寫房子的這個主體看出端倪。卡恩讓她結構出來的房子，就像是兒童繪畫的單純與稚嫩，沒有太多粉飾的添加細節，房子/家；是一個人內心停留羈絆的居所。卡恩讓出現在觀者面前的房子，就如同鑽石般的從內散發到外的光芒，是一種雖然構造簡單；卻能讓人流連且受到吸引的光體。

藝術，在這位現年72歲的藝術家身上，更多的不是一種繁華喧囂的情緒，而是一種淡然卻有溫度的感情；而這樣的一份溫度，或許也正是時間/歲月所成就的風采。

至於創作，走到她這個年紀，已經不再是為社會目的撐腰，而是對自己的誠實。

初春，藝術在台北，因為有Miriam Cahn，變得格外的有閱讀感。