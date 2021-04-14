藝術創作不斷挑戰視野與慣性 也未曾停止與人的互動關係

2021年3月11日，國際藝術拍賣市場應該列為歷史新頁。這一天，佳士得首創以虛擬貨幣推翻傳統藝術拍賣市場慣性化，為數碼藝術品舉行獨立專場，且讓藏家能以虛擬貨幣來交割。令人咋舌的是數碼藝術家Beeple的JPG作品〈Everydays：The First 5000 Days〉以6934萬美金成交(約合4.5億人民幣、5.4億港元、19.5億台幣)！儘管，這個劃時代的藝術交易行為；還不敢說是否會蔚為主流，但是，佳士得成為最早涉入區塊鏈的傳統型拍賣公司，此舉無啻將該公司推入一個合時的指標。

區塊鏈是否有可能在藝術市場扮演另一股新勢力，已成很多人關切的議題。但這當中得仰賴一種名為NFT(Non-Fungible Token)的代幣(Token)的壯大。NFT與比特幣或其他虛擬貨幣不同，它的作用更趨近於獨一性、不可分割性與不可取替性，它能作為資格或資產的證明。比如說獨一性的認證方式，只要透過藝術家簽名加密，即便是把數碼作品拿來複製成無數版本，但只有一件是具備藝術加密認證版本，那；所謂的獨一性就能確定。同時必須要提到的是，NFT同樣是以區塊鏈技術來儲存，因此這件作品經過怎樣的驗證、過往交易紀錄；都可以是公開透明化，且無法竄改。由此可以推測，未來假如虛擬貨幣市場也成為與傳統型藝術市場相抗衡，這個背後的技術提升也相對性有絕對必要與重要。

圖片來源：Twitter @beeple

饒富玩味的是，《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》針對2020年全球藝術市場分析，以拍賣市場來講，網上銷售創124億美元，這個歷史新高更是2019年的2倍數。同樣道理，2020年全球就有61%的實體展覽被取消，這導致銷售總額下跌13%，而有41%的銷售是在網上完成。這個當中，許多的藝博會或畫廊紛紛建立網上展廳，這個新服務確實達到45%業績成效。在這份市場分析報告，可以為未來的市場導向建立些信心指數。例如，三大拍賣市場中心：美國、英國、大中華，市場占比分別是82%、42%、20%，但去年公開拍賣銷售總額達176億美元，比起2019年是下跌30%。但是大中華區則超越美國，成為全球最大。再者，81%藏家去年依舊透過畫廊來買作品，理由是在於；畫廊是最被喜歡的渠道。這就出現了一個極具弔詭的懸念，假如NFT將改變藝術家｜藝術品｜畫廊的合作生態，藏家未來是否會再如此與畫廊建立密切關係呢？尤其去年許多畫廊受疫情波及取消或延遲活動，造成2020年經銷商整體銷售只達293億美元；對比2019年下滑20%。儘管，畫廊受藏家的信任感，確實令人感到窩心卻也隱藏著諸多變數難以預期。再舉個數據，千禧一代是去年藝術消費最高的群體，消費中值為22.8萬美元，30%的人花費超過100萬美元。至於，嬰兒潮世代的比例則占消費數值17%。女性藏家的消費力，已經超越傳統藝術市場唯男主義。

雖然這份報告也很殘酷指出，只有不到48%藏家願意在上半年參與公開藝術活動，超過80%的人則選擇第四季才願出門。

但是，新冠疫情並沒有扼殺了人的作夢｜想像｜適應能力，從所發生的這些事，可以發現藝術創作，不斷在挑戰收藏的視野與慣性。藝術市場，也未曾停止嘗試精進與人的互動關係。因為，有想才能有翻新。後疫情時代的今天，原來；作夢也是超越的開始。