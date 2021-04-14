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藝術創作不斷挑戰視野與慣性 也未曾停止與人的互動關係

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
Beeple Everydays ：The First 5000 Days
Beeple Everydays ：The First 5000 Days

2021年3月11日，國際藝術拍賣市場應該列為歷史新頁。這一天，佳士得首創以虛擬貨幣推翻傳統藝術拍賣市場慣性化，為數碼藝術品舉行獨立專場，且讓藏家能以虛擬貨幣來交割。令人咋舌的是數碼藝術家Beeple的JPG作品〈Everydays：The First 5000 Days〉以6934萬美金成交(約合4.5億人民幣、5.4億港元、19.5億台幣)！儘管，這個劃時代的藝術交易行為；還不敢說是否會蔚為主流，但是，佳士得成為最早涉入區塊鏈的傳統型拍賣公司，此舉無啻將該公司推入一個合時的指標。

區塊鏈是否有可能在藝術市場扮演另一股新勢力，已成很多人關切的議題。但這當中得仰賴一種名為NFT(Non-Fungible Token)的代幣(Token)的壯大。NFT與比特幣或其他虛擬貨幣不同，它的作用更趨近於獨一性、不可分割性與不可取替性，它能作為資格或資產的證明。比如說獨一性的認證方式，只要透過藝術家簽名加密，即便是把數碼作品拿來複製成無數版本，但只有一件是具備藝術加密認證版本，那；所謂的獨一性就能確定。同時必須要提到的是，NFT同樣是以區塊鏈技術來儲存，因此這件作品經過怎樣的驗證、過往交易紀錄；都可以是公開透明化，且無法竄改。由此可以推測，未來假如虛擬貨幣市場也成為與傳統型藝術市場相抗衡，這個背後的技術提升也相對性有絕對必要與重要。

圖片來源：Twitter @beeple
圖片來源：Twitter @beeple

饒富玩味的是，《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》針對2020年全球藝術市場分析，以拍賣市場來講，網上銷售創124億美元，這個歷史新高更是2019年的2倍數。同樣道理，2020年全球就有61%的實體展覽被取消，這導致銷售總額下跌13%，而有41%的銷售是在網上完成。這個當中，許多的藝博會或畫廊紛紛建立網上展廳，這個新服務確實達到45%業績成效。在這份市場分析報告，可以為未來的市場導向建立些信心指數。例如，三大拍賣市場中心：美國、英國、大中華，市場占比分別是82%、42%、20%，但去年公開拍賣銷售總額達176億美元，比起2019年是下跌30%。但是大中華區則超越美國，成為全球最大。再者，81%藏家去年依舊透過畫廊來買作品，理由是在於；畫廊是最被喜歡的渠道。這就出現了一個極具弔詭的懸念，假如NFT將改變藝術家｜藝術品｜畫廊的合作生態，藏家未來是否會再如此與畫廊建立密切關係呢？尤其去年許多畫廊受疫情波及取消或延遲活動，造成2020年經銷商整體銷售只達293億美元；對比2019年下滑20%。儘管，畫廊受藏家的信任感，確實令人感到窩心卻也隱藏著諸多變數難以預期。再舉個數據，千禧一代是去年藝術消費最高的群體，消費中值為22.8萬美元，30%的人花費超過100萬美元。至於，嬰兒潮世代的比例則占消費數值17%。女性藏家的消費力，已經超越傳統藝術市場唯男主義。

雖然這份報告也很殘酷指出，只有不到48%藏家願意在上半年參與公開藝術活動，超過80%的人則選擇第四季才願出門。

但是，新冠疫情並沒有扼殺了人的作夢｜想像｜適應能力，從所發生的這些事，可以發現藝術創作，不斷在挑戰收藏的視野與慣性。藝術市場，也未曾停止嘗試精進與人的互動關係。因為，有想才能有翻新。後疫情時代的今天，原來；作夢也是超越的開始。

2021年4月號,No.279
2021年4月號,No.279

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NFT數碼藝術時代的來臨 將帶來藝術經紀制度的變革

2021年開春全球藝術圈最熱話題非NFT莫屬。3月11日晚上11點，佳士得線上拍賣首次推出的NFT數碼藝術品〈每一天：前5000天 Everydays: The First 5000 Days〉，最後以6934.6萬美元（約合4.5億人民幣）成交，創下NFT作品前所未有的世界成交紀錄。此消息瞬間引爆了全世界的社交媒體關注，而佳士得也在隨後宣佈了這位神秘的買家。「我們榮幸地宣布，全世界最大的NFT基金公司Metapurse的創始人MetaKovan就是Beeple那幅〈每一天：前5000天〉的買家。」

2021臺南新藝獎 南臺灣藝術單位負責人的期許

3月的臺南在文化藝術氣氛能如此高昂，可以從二方面來談。 一，臺南藝博因為去年受到疫情影響，只能以線上來呈現，但也說明這個活動並沒有中斷。今年恢復常態型方式，正式活動開跑前，畫協非常積極與產業、社團溝通、拜訪，先做了相當程度的擾動計劃，提升賞藏界對這活動的期待與興趣。因此，今年產業參與度很高，同時年輕族群也相當踴躍前來參觀，我就發現今年有了很多新面孔。 這點，畫協的努力功不可沒。

藝術有著非凡的力量 能療癒眾生

1989年創立久光車鏡的林碧戀女士，從臺南一間小廠房白手起家，到擴廠買下新廠房後，一開始只想單純地用藝術品來裝飾家裡或是廠房空間，直到一場藝博會上遇見李光裕的作品〈望醉〉後，讓她一頭栽進藝術的收藏世界；進而在2018年，在台南市成立了藝非凡私人美術館，該館不僅展呈她多年來的收藏，更提供了一個作為藝術家展覽的平台。

具有機特色的首屆 ART BOUNCING SHOW

今屆臺南藝博會或許可被視為台灣藝文圈南來北往活躍交流的一年，由於臺南182空間主理人陳正杰，於臺南藝博會期間，同期舉辦了首屆Bouncing Art Show策展型藝博會，營造宛如衛星展可以跑攤的氛圍，而主辦人陳正杰回應道：「我還是將我們的藝博會視為與臺南藝博會各自獨立的活動，當然我們很樂見大家多一點地方可走動，但這個活動對我們有三層意義，第一、我們使用佳佳市場旅店這座閒置空間辦展，宛若短期的替這個空間回春，活絡閒置空間，也是我們未來辦展尋找空間的方向。

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會將臺南化為藝術新城

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會於3月14日晚間正式落幕，本次展會以四大策略打造歷來最盛大的藝術博覽會，首創的藏家分眾策略即獲得優異成效，臺南在地的畫廊如水色藝術工坊表示近7成的藏家為新面孔，並以青壯輩知識份子為主。而索卡藝術．臺南，也表示今年的貴賓預覽效成卓著，替今年的展會奠下良好的基礎。依據大會的統計，有超過3成的展商回饋，今年的購藏者中，近7成以上皆為新開發的收藏家，顯見畫廊協會的藏家分眾策略對畫廊產生的實質效益。

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