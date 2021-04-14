NFT數碼藝術時代的來臨 將帶來藝術經紀制度的變革

2021年開春全球藝術圈最熱話題非NFT莫屬。3月11日晚上11點，佳士得線上拍賣首次推出的NFT數碼藝術品〈每一天：前5000天 Everydays: The First 5000 Days〉，最後以6934.6萬美元（約合4.5億人民幣）成交，創下NFT作品前所未有的世界成交紀錄。此消息瞬間引爆了全世界的社交媒體關注，而佳士得也在隨後宣佈了這位神秘的買家。「我們榮幸地宣布，全世界最大的NFT基金公司Metapurse的創始人MetaKovan就是Beeple那幅〈每一天：前5000天〉的買家。」

相信許多人會好奇的問：什麼是NFT？MetaKovan為何要花一筆同樣可以買下莫內、梵高的價錢買下這件數碼作品？

MetaKovan花6934.6萬美元買下Beeple〈每一天：前5000天〉，此價錢可以同樣買下莫內、梵高、畢卡索等美術史大師的作品，但他卻選擇用這筆錢買下這件NFT數碼藝術品。原因無它，因為他是目前世界最大的NFT基金公司Metapurse的創始人，買下這件作品或許不是因為它的藝術價值，而是透過這次交易，可以讓大家更認識到NFT數碼藝術的重要與他想推動的NFT技術平臺。因為MetaKovan創辦的NFT基金公司，目前持有的NFT包括Beeple的〈Everydays：2020系列〉、〈Urbit Galaxy〉、〈F1 DeltaTime III〉等。

NFT（Non-fungible Token）的直譯是非同質化代幣，它是結合區塊鏈和加密貨幣的應用程序。

NFT存在於區塊鏈中，每一個NFT代幣都是獨特的數字資產，其所有權通過區塊鏈技術進行管理和認證，沒有兩個NFT是相同的。與比特幣不同的是，每一個代幣都沒有任何替代品，並且不能被拆分。由於NFT具備天然的收藏屬性和便於交易，加密藝術家們可以利用NFT創造出獨一無二的數字藝術品。截至今年3月初，市場已售出價值近3.75億美元的NFT，其中將近1.78億美元（占47％）來自最近一個月，假定這個趨勢不變，2021年的總銷售額將超過20億美元。透過NFT技術，最受歡迎的不是藝術品，而是體育聯盟項目。也是今年3月初，NBA Top Shot 的銷售已超過2.3億美元，預計其他體育聯盟即將跳入這輛NFT列車。

這樣大家有沒有明白NFT是怎麼一回事。說穿了就是拿區塊鏈的數字資產概念，運用到所有收藏品、遊戲項目、藝術品、活動門票、域名、音樂到實物資產的所有權記錄，並且具有唯一性和不可復制性。

NFT將衝擊現有的藝術市場 尤其是畫廊對藝術家作品的經紀利益

這次Beeple數碼藝術作品〈每一天：前5000天〉以6934.6萬美元成交新聞，除打響了NFT與數碼藝術與未來發展的潛力外，並透露出更重要的訊息—就是畫廊經紀制度將被邊緣化。未來藝術家將不再需要代理畫廊經紀其作品，藝術家只要透過NFT平臺就可銷售他的作品。

按照過去藝術市場的遊戲規則，一位年輕藝術家今天以1000美元的價格出售一幅油畫，之後聲名大噪，作品在30年後以3000萬美元的價格售出。畫廊或拍賣公司與藏家瓜分增值再交易的利益，而針對這件作品，藝術家一毛錢也拿不到好處。雖然在法國有所謂藝術家作品的轉售法，但此法在全世界並未被廣泛使用。

一旦藝術家使用NFT格式，便可以通過智能合約將特許權使用費編程，藝術家根本不需要畫廊經紀。除此，未來藏家如果再賣出其作品時，藝術家還可以取得再次交易的分成比例。因為NFT可以讓藝術家作品在平臺上，一次又一次的交易，並且每次交易，藝術家都能分享到當初所約定交易成數。因為NFT是未來可以把控的開放性平臺，所以藝術家正在積極跳入NFT的領域，認為NFT可以保障藝術家的權益，而這樣的機會將讓畫廊喪失它作為經紀方的功能性，尤其現在畫廊經紀銷售藝術家作品，往往得抽取四成左右的傭金，但透過NFT交易幾乎不用傭金。因此門檻低又極具前衛的NFT數碼藝術品，除將成為年輕收藏家追逐新標的外，它將大大衝擊藝術市場並改變現有的交易模式，尤其是代理經紀藝術家作品的畫廊。