2021臺南新藝獎 南臺灣藝術單位負責人的期許

鄭乃銘 / 整理報導 圖片提供 / 各展出單位

臺南市文化局局長／葉澤山

3月的臺南在文化藝術氣氛能如此高昂，可以從二方面來談。

一，臺南藝博因為去年受到疫情影響，只能以線上來呈現，但也說明這個活動並沒有中斷。今年恢復常態型方式，正式活動開跑前，畫協非常積極與產業、社團溝通、拜訪，先做了相當程度的擾動計劃，提升賞藏界對這活動的期待與興趣。因此，今年產業參與度很高，同時年輕族群也相當踴躍前來參觀，我就發現今年有了很多新面孔。

這點，畫協的努力功不可沒。

二，臺南市文化局的新藝獎已經辦了9屆，這個活動讓人感受到；藝術生態在臺南具有極為溫暖的和諧度。它不僅僅是專業策展人的投入，選出的10位藝術家與10家畫廊共構，畫廊的重視程度更令人感動，開幕式、座談會…，這都讓文化局深刻覺得彼此間是夥伴關係。新藝獎在臺南是1+1+1的組合，也就是10位得主+10家本地畫廊+10位資深藝術家；形成大手牽小手的概念，今年3月可以說是熱度大爆發吧！整體的藝術氣氛，的確比起往年都還要高。

另外，我也很贊同你提到南美館成立2年來，確實也帶給臺南環境相當大推進力。2年，南美館已吸引200萬人次。由於南美館位處城中區，讓民眾感覺是容易就近能接觸到藝術，尤其與周圍環境所形成的文化廊道共同串聯，這股濃郁的城市文化氣氛讓人感覺臺南不僅僅只有美食、古蹟。龍崎空山祭、月津漁港、漁光島，的確已經形成文化好口碑，這也讓臺南市民覺得當代藝術是發生在環境裡、是很容易拉近距離的，這些都讓臺南這個城市開始變得不一樣。加上臺南商旅、文創、巷弄美學、老屋新意…都具有它的文化特質；也發展出它的產業效益。未來文化局在思考所謂的城市行銷，確實不僅僅侷限在活動上；而是對城市美學的整體觀視。2024年是臺南建城400年，我想，整合城市映像更會是未來發展很大重點。

臺南加力畫廊／杜昭賢

臺南文化局的業務新藝獎，這個獎都已經辦了9年。甄選出來的10位獲獎者，文化局都媒合本地畫廊來合作，甚至後來也發展由知名藝術家來帶這些得獎新秀共同展出，並且委由策展人來負責與公部門、畫廊、藝術家協調、討論如何呈現的諸多細節。甚至也邀請藏家、媒體在正式開展前，完整走遍這10家畫廊。這也就是說，文化局從選出年度新藝獎得主到讓藝術家能進駐畫廊，甚至鼓勵收藏、促進欣賞人口參數，這是相當典型產官學的結合，如此的方式；恐怕也只有臺南能一步就到位吧！

臺南德鴻畫廊／陳世彬

3月臺南的藝術活動如此熱烈，作為臺南的畫廊一分子都感到很開心。畫協的飯店型博覽會，基本上是以畫協的會員暨準會員為對象，格式會比較所謂標準款。對比陳正杰的Bouncing Art Show展現的實驗性格，確實給大家很不一樣的觀感，我想；相對也提供未來更多的想像與可能性。以畫廊來講，臺南市文化局的新藝獎已來到第九屆，10位獲獎者都因文化局媒合而到畫廊展出，其中也有5位進入飯博。基本上，新藝獎並沒有設置獎金，但畫廊願意投入讓新藝獎得主有表演舞台，不難看出臺南本地的畫廊從以前到現在對這個環境的文化未來建設有很高期許。我倒是覺得，無論是飯店型南藝博也好、新藝獎也好，都已經發展到該重新思考體質再向上提升的時候。畢竟；以新藝獎媒合藝術家與畫廊的合作，事實上並沒出現延續性合作例子，這與文化部的MIT在台北藝博的問題如出一轍，都不能再以老模式來處理，是不是有可能新藝獎也能成為日後臺南藝術活動的亮點項目？像空山祭、月津漁港、漁光島；逐漸成為臺南的文化品牌呢？

高雄琢璞藝術中心／王色瓊

我這次因為畫協的南藝博與陳正杰的Bouncing Art Show都分別有參加，更能感受出臺南3月熱鬧的藝術氣氛。以飯店型南藝博來說，買氣真的事很熱絡，儘管飯店型博覽會的交易價格都會比較在10萬台幣以下的區間，但我感受到的是不同世代藏家那股踴躍參與藝術活動的熱情。而當我去陳正杰的場子，Bouncing Art Show所處的位置是已經廢棄的民宿，後面還有個非常有意思的老市場；則讓我更驚豔。我當時還在想，這樣的區域怎會荒廢呢？而就像你講的，兩個型式與訴求不同的藝術博覽會，確實提供了臺南不同世代藏家與觀眾對藝術發生的選擇。我自己這次最大的感觸是在於臺南市大家長黃偉哲及市府團隊那麼熱情的支持，這個是在別的城市沒有看過、感受到。尤其市長黃偉哲對南美館展覽或其他藝術活動都很支持，也都盡量出席參與，市府的這種舉動對於藝術界是很大的鼓勵與肯定，也是讓人能放進心底的。我想建議黃市長應該可以考慮讓臺南的藝術活動變成一個臍帶關係，就是讓活動能夠固定在某個季節、某個時段或某個星期，讓前來臺南的旅客能夠至少停留二個晚上；充分去感受臺南好看、好吃、好逛、好買，還有最令人回味的人情味，這就能成為好的城市行銷。