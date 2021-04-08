藝術有著非凡的力量 能療癒眾生

台南藝非凡美術館創辦人 林碧戀

非凡美術館創辦人 林碧戀

李玥瑱 / 台南報導

1989年創立久光車鏡的林碧戀女士，從臺南一間小廠房白手起家，到擴廠買下新廠房後，一開始只想單純地用藝術品來裝飾家裡或是廠房空間，直到一場藝博會上遇見李光裕的作品〈望醉〉後，讓她一頭栽進藝術的收藏世界；進而在2018年，在台南市成立了藝非凡私人美術館，該館不僅展呈她多年來的收藏，更提供了一個作為藝術家展覽的平台。

《亞洲藝術新聞》應台南市文化局邀請，來到此次作為台南新藝獎展出的藝非凡美術館，並獲得創辦人林碧戀女士的首肯接受專訪。專訪當日，林創辦人剛從南美館的台南美術節，作為李光裕作品的捐贈者接受表揚回到她自營的美術館，並以一襲優雅的著裝娓娓道出作為府城一份子的她，是如何本著「施比受有福」心意創建這個讓台南人驕傲的美術館。她說到：「美術館成立轉眼已近三年，在這裡，它已然不只作為我個人館藏的美術館，它更像是為了台南文化藝術妝點，藉由藝術畫龍點睛的一座公共的美術館；讓這個城市多了一個以藝術穿針引線的文化資源，並活絡著南來北往屬於藝術人的平台。」

現在的藝非凡美術館，雖然座落在台南市長榮路的文教區，然而這塊基地的前身，據林碧戀女士表示：「它原本是一塊畸零地的違建廢墟，對於台南市容並不好看，甚至是治安的死角；後來恰好台南富立建設的陳總徒總監，提議願意幫我把這塊土地設計成私人美術館，我便欣然接受了這個提案；因為以陳總監所設計出來的建築體，裡裡外外就是一件藝術品，而美術館周邊也整個被活化了！」

藝非凡美術館在2018年6月就完成了，美術館除可以展示創辦人林碧戀女士長期收藏的李光裕銅雕作品外，也策劃其他藝術家的展覽。

至於是如何開始介入藝術品收藏，甚至成為銅雕藝術家李光裕的支持者，林碧戀接續談道：「我開始收藏畫作是為了想妝點家裡，第一幅畫作買的是陳輝東〈帆船〉作品、還有陳聖頌等人的油畫作品。直到2014年我去了一趟藝博會，看到李光裕的作品〈望醉〉，那件作品有空的意境，又有荷花與女子，我立即向代理他作品的采泥畫廊訂了一件；意外的驚喜是這件作品帶回家後，我的先生與女兒都很喜歡。後來我們會固定到李光裕老師的工作室，每一年選一、二件作品，就放在廠區接待室，大的作品則放在園區。後來美術館成立，開幕的第一檔展覽就是李光裕與陳聖頌老師的雙個展。」

除了其個人收藏外，本刊也關心美術館其他策展方向，對此林碧戀接續談到：「因為我當初收藏目的是為了個人喜好，所以美術館原初的出發點便不在於藝術品的交易，因此我找來一位研究員，讓研究員可以研究我們的館藏或再去挖掘其他不錯的藝術家，再與館長一同決定我們的展覽取向。此外我們也引進外縣市的展覽，再來會跟台北的采泥畫廊合作一檔鄧卜君的展覽，將這個平台提供給年輕藝術家機會，如同這次我們這次參與作為台南新藝獎的平台。」

提及對於美術館的營運至今期望，林碧戀說：「因為畫廊行銷不是我們的本業，我目前最大的心願是歡迎大家可以常過來美術館看展，甚至希望有更多的文教單位可以來參訪，讓這個美術館成為台灣全民藝術教育的資源。除此，我們還邀請到台北講師如陸潔民、王焜生、陳貺怡等來台南分享他們對藝術的專業，不管展覽或是講座，我們都會拍攝紀錄片，給予每檔展覽與演講者最大的重視。」

藝非凡展廳二樓。當期展覽【粉粉PIE】許雨仁水墨作品。

提撥一筆資金成立信託 並提撥預算購買年輕藝術家作品或支持藝術團體

除此之外，藝非凡美術館也有經紀藝術家的模式，林碧戀說：「我是以幫助藝術家為出發，認為資金的贊助比起放在銀行有意義，回饋給藝術家與需要幫助的人是我快樂的泉源；我行有餘力應該回饋給這個社會，於是我的公司成立了信託，這個信託我們提撥一些預算購買藝術家的作品或支持藝術團體。如我將李光裕老師的一件作品，捐贈給南美館後，卻不經意在入館門票上看到這件作品，這種巧合是讓我感到很欣喜，能讓更多人知道藝非凡，便是我經營藝非凡美術館的最大回饋。」

對於藝非凡美術館中期、長期的經營想法，作為企業經營者的林碧戀女士給出了一個泰然的想法-便是「順其自然」。就如同藝非凡的官網上的介紹寫著：Intermezzo，源自義大利文，為「間奏曲」之意，通常指戲劇或歌劇在各幕之間的樂段，或大型樂曲中較輕鬆的中間樂章。喜愛古典音樂多年的創辦人林碧戀女士，欣喜樂曲的專有名詞也能形容「短暫卻美好的相遇」。因此擷取了後兩音節：mezzo，來裝載對於這個空間的期盼。

從自己所喜愛的藝術出發，進而影響其家人，到成立美術館投入台南城市美化，甚至捐贈作品給南美館，這些無所為而為的影響力與奉獻心意，都讓創辦人林碧戀女士現在不僅僅只是個收藏家，而是以更高的視野，以藝術從事企業的社會責任。

透過創辦人林碧戀女士的訪談，大家應該更能明白她所創辦藝非凡美術館的初心，就是希望每個人的日常都能與藝術有個短暫的相遇，並了解藝術確實有著非凡的力量能療癒眾生。相信此次專訪後，往後走進台南藝非凡美術館，將更能體會到林創辦人所期待的「藝術能對每個人生活所帶來的美好。」