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具有機特色的首屆 ART BOUNCING SHOW

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
BOUNCING ART SHOW 與法咪咪FAMEME特別合作項目(攝影：簡豪江)
BOUNCING ART SHOW 與法咪咪FAMEME特別合作項目(攝影：簡豪江)

李玥瑱 / 整理報導

今屆臺南藝博會或許可被視為台灣藝文圈南來北往活躍交流的一年，由於臺南182空間主理人陳正杰，於臺南藝博會期間，同期舉辦了首屆Bouncing Art Show策展型藝博會，營造宛如衛星展可以跑攤的氛圍，而主辦人陳正杰回應道：「我還是將我們的藝博會視為與臺南藝博會各自獨立的活動，當然我們很樂見大家多一點地方可走動，但這個活動對我們有三層意義，第一、我們使用佳佳市場旅店這座閒置空間辦展，宛若短期的替這個空間回春，活絡閒置空間，也是我們未來辦展尋找空間的方向。第二、它與臺南藝博會作為一個外來單位成為對照組，我們的呈現呈現像是有著臺南在地性格的博覽會。第三、我們的藝博會氛圍朝向年輕化，因此也有不那麼工整卻好玩未知的有機特色。首屆辦完後，讓我知道這件事是可行，且仍然願意繼續舉辦的一個藝博會。」

整體來看，陳正杰版本的Art Bouncing Show比較超脫正規的藝博會性質，它更趨近於早期台灣的藝術替代空間所展現的當代藝術勃興氛圍，在非體制的藝術系統之下，策展人與藝術家共構出對藝術基本信仰。但，或許是第一屆，純就展覽本身來講，還是有喃喃自語、細節完整度稍嫌粗糙情況，可是一股拚搏常態性藝博會之外的衛星活動生猛之氣，則是已經被感受出了。

展人林昀範展示藝術家洪政任的作品〈宇宙花園〉。(攝影：簡豪江)
展人林昀範展示藝術家洪政任的作品〈宇宙花園〉。(攝影：簡豪江)

這個形制與呈現的氛圍，倒是讓人會想起首屆上海021也是在非常規空間初試啼聲的模樣。也許，這也是陳正杰的ABS令人期待的因素吧！

2021年4月號,No.279
2021年4月號,No.279

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今屆臺南藝博會或許可被視為台灣藝文圈南來北往活躍交流的一年，由於臺南182空間主理人陳正杰，於臺南藝博會期間，同期舉辦了首屆Bouncing Art Show策展型藝博會，營造宛如衛星展可以跑攤的氛圍，而主辦人陳正杰回應道：「我還是將我們的藝博會視為與臺南藝博會各自獨立的活動，當然我們很樂見大家多一點地方可走動，但這個活動對我們有三層意義，第一、我們使用佳佳市場旅店這座閒置空間辦展，宛若短期的替這個空間回春，活絡閒置空間，也是我們未來辦展尋找空間的方向。

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