聽新聞
test
0:00 / 0:00

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會將臺南化為藝術新城

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
臺南新藝博 加力畫廊 / 潘勁作品
臺南新藝博 加力畫廊 / 潘勁作品

李玥瑱 / 整理報導

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會於3月14日晚間正式落幕，本次展會以四大策略打造歷來最盛大的藝術博覽會，首創的藏家分眾策略即獲得優異成效，臺南在地的畫廊如水色藝術工坊表示近7成的藏家為新面孔，並以青壯輩知識份子為主。而索卡藝術．臺南，也表示今年的貴賓預覽效成卓著，替今年的展會奠下良好的基礎。依據大會的統計，有超過3成的展商回饋，今年的購藏者中，近7成以上皆為新開發的收藏家，顯見畫廊協會的藏家分眾策略對畫廊產生的實質效益。

此外，臺南新藝獎也仍然是臺南藝博會的亮點活動，如本屆畫廊協會理事長張逸群致詞時提到：「今年的臺南藝博畫廊協會努力爭取了56家展商，為歷屆參展畫廊最多的一屆。尤其臺南新藝獎是所有新人獎項中最成功的一個獎項，因為新藝獎將獲獎藝術家與當地10家畫廊媒合，讓當地市民就近欣賞藝術。」

臺南新藝獎藝術家也獲利於藏家分眾策略，於大新美術館展出的葉仁焜本屆成績最佳，開幕至落幕捷報連連，總計售出9件作品。大新美術館總監郭玫君表示：「此次與臺南藝博會的合作也讓我們收穫大家對於大新美術館做為一個新興藝文空間的肯定，尤其這次展出葉仁焜的作品特別收到歡迎，甚至能導入喜愛葉仁焜作品的藏家，會後再特地前來我們空間拜訪。」

而與索卡藝術．臺南媒合的張靜雯，作品廣受好評，張郁田的雕塑在水色藝術工坊的推廣下，多件多版次售出，繳出漂亮的成績單。葉治伸（德鴻畫廊）、李迪權（木木藝術）也有不錯的表現；在加力畫廊展出的潘勁，錄像作品也成功覓得藏家，為臺南的藝術收藏多增添一筆當代氛圍，為即將於3月18日開始的臺南新藝獎展覽揭開序幕。

產業方面，臺南藝博此次串聯南部的會員、美術館等單位，組成南方館際聯盟，與在地的臺南市美術館合作貴賓活動，參訪當期展覽及美術科學研究中心，也合作推出講座《如何延長藝術品的壽命》，與收藏家分享最新的藝術品保存概念。學術與教育方面則進行「藝術服務人才培養運用計劃」、「媒體公關實習計劃」、「教育課程鏈結計劃」，成功結合講座與聽眾，將臺南藝博的藝術講座聽眾人數推向高峰，期許2022年，畫廊協會以更加多元細緻的策略運營ART TAINAN 臺南藝術博覽會，以產業龍頭之姿引領南臺灣藝術產業。

2021年4月號,No.279
2021年4月號,No.279

延伸閱讀

對複雜的無盡探究 江詩丹頓Matiers d’Art藝術超展開

藝術大師謝里法慨捐200萬畫作 義賣助偏鄉醫療

李天怡開斜槓暴瘦三公斤！許願催出女神馬甲線

藝術奇幻森林詩意展出 梵克雅寶高級珠寶經典月底登台

相關新聞

2021臺南新藝獎 南臺灣藝術單位負責人的期許

3月的臺南在文化藝術氣氛能如此高昂，可以從二方面來談。 一，臺南藝博因為去年受到疫情影響，只能以線上來呈現，但也說明這個活動並沒有中斷。今年恢復常態型方式，正式活動開跑前，畫協非常積極與產業、社團溝通、拜訪，先做了相當程度的擾動計劃，提升賞藏界對這活動的期待與興趣。因此，今年產業參與度很高，同時年輕族群也相當踴躍前來參觀，我就發現今年有了很多新面孔。 這點，畫協的努力功不可沒。

藝術有著非凡的力量 能療癒眾生

1989年創立久光車鏡的林碧戀女士，從臺南一間小廠房白手起家，到擴廠買下新廠房後，一開始只想單純地用藝術品來裝飾家裡或是廠房空間，直到一場藝博會上遇見李光裕的作品〈望醉〉後，讓她一頭栽進藝術的收藏世界；進而在2018年，在台南市成立了藝非凡私人美術館，該館不僅展呈她多年來的收藏，更提供了一個作為藝術家展覽的平台。

具有機特色的首屆 ART BOUNCING SHOW

今屆臺南藝博會或許可被視為台灣藝文圈南來北往活躍交流的一年，由於臺南182空間主理人陳正杰，於臺南藝博會期間，同期舉辦了首屆Bouncing Art Show策展型藝博會，營造宛如衛星展可以跑攤的氛圍，而主辦人陳正杰回應道：「我還是將我們的藝博會視為與臺南藝博會各自獨立的活動，當然我們很樂見大家多一點地方可走動，但這個活動對我們有三層意義，第一、我們使用佳佳市場旅店這座閒置空間辦展，宛若短期的替這個空間回春，活絡閒置空間，也是我們未來辦展尋找空間的方向。

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會將臺南化為藝術新城

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會於3月14日晚間正式落幕，本次展會以四大策略打造歷來最盛大的藝術博覽會，首創的藏家分眾策略即獲得優異成效，臺南在地的畫廊如水色藝術工坊表示近7成的藏家為新面孔，並以青壯輩知識份子為主。而索卡藝術．臺南，也表示今年的貴賓預覽效成卓著，替今年的展會奠下良好的基礎。依據大會的統計，有超過3成的展商回饋，今年的購藏者中，近7成以上皆為新開發的收藏家，顯見畫廊協會的藏家分眾策略對畫廊產生的實質效益。

安棲之嶼 今年春季最具療癒效益的藝術節

伊塔羅．卡爾維諾(Italo Calvino,1923-1985)教你認識一個城市是『每當抵達一個新城市，旅人就再一次發現一個他不知道自己曾經擁有的過去；你再也不是，或者再也不會擁有的東西的陌生性質，就在異鄉、在你未曾擁有的地方等著你』。

一個講述「世界」故事的國家博物館

位於阿拉伯聯合大公國的沙漠和海洋的邊界，有著一個由將近兩座艾菲爾鐵塔重量的鋼材打造，直徑180公尺的巨大銀白色穹頂，籠罩著彷彿城市縮影的大大小小白色建築量體，如同浩瀚沙漠中漂浮的閃閃發亮綠洲。它是在沙漠中綻放的藝術殿堂，被譽為「整個阿拉伯世界首座全球性博物館」的建築，由法國著名建築師讓‧努維爾（Jean Nouvel）設計，項目歷時10年，耗資10億歐元的阿布達比羅浮宮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。