ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會將臺南化為藝術新城

李玥瑱 / 整理報導

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會於3月14日晚間正式落幕，本次展會以四大策略打造歷來最盛大的藝術博覽會，首創的藏家分眾策略即獲得優異成效，臺南在地的畫廊如水色藝術工坊表示近7成的藏家為新面孔，並以青壯輩知識份子為主。而索卡藝術．臺南，也表示今年的貴賓預覽效成卓著，替今年的展會奠下良好的基礎。依據大會的統計，有超過3成的展商回饋，今年的購藏者中，近7成以上皆為新開發的收藏家，顯見畫廊協會的藏家分眾策略對畫廊產生的實質效益。

此外，臺南新藝獎也仍然是臺南藝博會的亮點活動，如本屆畫廊協會理事長張逸群致詞時提到：「今年的臺南藝博畫廊協會努力爭取了56家展商，為歷屆參展畫廊最多的一屆。尤其臺南新藝獎是所有新人獎項中最成功的一個獎項，因為新藝獎將獲獎藝術家與當地10家畫廊媒合，讓當地市民就近欣賞藝術。」

臺南新藝獎藝術家也獲利於藏家分眾策略，於大新美術館展出的葉仁焜本屆成績最佳，開幕至落幕捷報連連，總計售出9件作品。大新美術館總監郭玫君表示：「此次與臺南藝博會的合作也讓我們收穫大家對於大新美術館做為一個新興藝文空間的肯定，尤其這次展出葉仁焜的作品特別收到歡迎，甚至能導入喜愛葉仁焜作品的藏家，會後再特地前來我們空間拜訪。」

而與索卡藝術．臺南媒合的張靜雯，作品廣受好評，張郁田的雕塑在水色藝術工坊的推廣下，多件多版次售出，繳出漂亮的成績單。葉治伸（德鴻畫廊）、李迪權（木木藝術）也有不錯的表現；在加力畫廊展出的潘勁，錄像作品也成功覓得藏家，為臺南的藝術收藏多增添一筆當代氛圍，為即將於3月18日開始的臺南新藝獎展覽揭開序幕。

產業方面，臺南藝博此次串聯南部的會員、美術館等單位，組成南方館際聯盟，與在地的臺南市美術館合作貴賓活動，參訪當期展覽及美術科學研究中心，也合作推出講座《如何延長藝術品的壽命》，與收藏家分享最新的藝術品保存概念。學術與教育方面則進行「藝術服務人才培養運用計劃」、「媒體公關實習計劃」、「教育課程鏈結計劃」，成功結合講座與聽眾，將臺南藝博的藝術講座聽眾人數推向高峰，期許2022年，畫廊協會以更加多元細緻的策略運營ART TAINAN 臺南藝術博覽會，以產業龍頭之姿引領南臺灣藝術產業。