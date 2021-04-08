安棲之嶼 今年春季最具療癒效益的藝術節

3/27-4/18 臺南 2021漁光島藝術節

鄭乃銘 / 整理報導

圖片提供 / 都市藝術工作室

伊塔羅．卡爾維諾(Italo Calvino,1923-1985)教你認識一個城市是『每當抵達一個新城市，旅人就再一次發現一個他不知道自己曾經擁有的過去；你再也不是，或者再也不會擁有的東西的陌生性質，就在異鄉、在你未曾擁有的地方等著你』。

但是，或許你未曾仔細深思過，即便是在自己居住的城市裡，也能因為環境的改變、新元素的植入、季節的限定，就整個能翻轉你對於城市的記憶，進而能給你不同的閱讀經驗。

臺南，一個目前臺灣最擅長行銷城市美學的城市。

屬於季節限定版、雙年一輪的臺南【2021漁光島藝術節】，就是一個能翻轉你對既定城市記憶的藝術活動。

後疫情時候的今天，臺南【2021漁光島藝術節】未必只是因為疫情才提出療癒的核心精神，更真確說；這次的漁光島藝術節是從療癒的基礎點上來作提出，但是卻更具深意要提醒大家；有沒有疫情，都需要為自己從環境周遭梳理出讓自己更開心、歡喜的日常新價值。

今年漁光島藝術節提出「安棲之嶼」的活動主題，透過12+1的藝術家/藝術團隊，以現地創作的方式，再一次讓位於府城平安港南側的漁光島有了新的具有視覺詩韻的閱讀感。同時也還有漁光市集、特別企劃的「海邊觀星」活動，在特定日期推出。

基本上，12+1的藝術家/藝術團隊在這次【2021漁光島藝術節】，就是以各自表述的方式，建構出12+1的療癒「環境」來讓活動期間前來的你，都能帶走12+1道療癒新方法/感受。他們分別是：漁光島國國旗／Ali Chen & 億載國光漁光分校學生，以太陽、星星、月亮、海浪的必備元素來創造出理想旗幟豎立於通道入口，展現歡迎入內等待發現驚喜的期盼。浮生／禹禹工作室，種子造型的雕塑，如浪般落定於林海中，是引導也是人與土地情感聯繫。脫殼激動／陳建智，如生物透過脫殼概念，展開自體與環境間關係。築林織間／曾靖婷，林間錯落的水滴就像個小包廂，讓人有被柔軟的編織包圍。起伏／何采柔，放大的枕頭，教人看到就有一種放鬆酥軟的休憩感。夢想之框／石昭永，蚵棚是漁光島外海最常見的物件，藝術家充分利用環境的光線與竹框的對話，提供了無限想像。海朝你的方向吹來／南藝大建築所B群，想像風的樣子，這件作品給了海浪與風的關係，有了最適切的視覺範本。海的耳語／蔡筱淇&吉川公野，以大海的氣息和聲音作為元素，呈現出樹上的雕塑裝置。漁光／邱承志，由工業吊車與水晶燈組合而成，置身於樹林與海灘的交界處，帶觀者進入一個凝結風景中。筌屋／范承宗，魚筌是古老時代捕魚的容器，此刻，筌屋並不是拿來補魚，而是引人如魚般游入其中。平行宇宙／徐婷，雙數等大的圓，在海與路的交融無邊中，平稜對等的構圖帶來寧靜視覺意象。將變成樹與天空／阿部乳坊，這是一件具有戲劇感的作品，從旅行者必備道具賦予無限想像，呈現天空與樹共融的另類宇宙。聲音地誌／劉致宏，島內的聲音是觀眾最大的視覺意象，這件作品是聲音藝術，也是聲音的素描。