高美館首度自製國際大展 湯尼‧奧斯勒【黑盒-幻魅於形】重度吸睛

錄像藝術鬼才 湯尼·奧斯勒

亞洲超跨界磅礡登場

本次在高美館登場的【黑盒-幻魅於形】爲高美館首度與單一藝術家工作室直接策劃的自製特展，也是Tony Oursler首次在亞洲最完整的經典作品回顧展。

現場展出自1980年起至今約40年的經典錄像裝置作品、實驗短片及電影，超過60組作品，完整呈現奧斯勒自早期生涯至今其影像創作軌跡。為此藝術家也歷經長時間隔離，親自訪台，不只參與展覽，同時也將與藝術粉絲進行交流。

【黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒】展覽作品〈漫畫詭態〉。 (Photo Credit：高美館)

此次作品結合獨特且創新的錄像雕塑、雕塑與展演，將影像自二維空間中解放，實驗影像虛實交錯的介面，創造獨特且變動的影像空間。【黑盒-幻魅於形】開啟顯影空間內部的神秘未知及源起，透過光線與科學喻象所展開之無限可能。在光影，影像科技，聲音與詩文交錯之間，模擬人類和情感特徵，創造宛如附有生命的雕塑個體，並以幽默又譏諷的語彙，引領觀者穿梭於影像空間，探索個體心靈、精神及大眾文化及現代科技之虛實。此次亞洲首次大型個展展出之經典錄像裝置作品，實驗短片及電影作品，呈現奧斯勒自早期生涯至今其影像創作軌跡。展期至5/16日止。