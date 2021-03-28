快訊

長賜號擱淺蘇伊士運河第六天 長榮說話了！

一張圖看天氣！清明連假快到了 各地降雨熱區曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高美館首度自製國際大展 湯尼‧奧斯勒【黑盒-幻魅於形】重度吸睛

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
【黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒】展覽作品〈茱蒂Judy〉， 以投影結合物件呈現多重人格障礙的心理狀態。(Photo Credit：高美館)
【黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒】展覽作品〈茱蒂Judy〉， 以投影結合物件呈現多重人格障礙的心理狀態。(Photo Credit：高美館)

錄像藝術鬼才 湯尼·奧斯勒

亞洲超跨界磅礡登場

本次在高美館登場的【黑盒-幻魅於形】爲高美館首度與單一藝術家工作室直接策劃的自製特展，也是Tony Oursler首次在亞洲最完整的經典作品回顧展。

現場展出自1980年起至今約40年的經典錄像裝置作品、實驗短片及電影，超過60組作品，完整呈現奧斯勒自早期生涯至今其影像創作軌跡。為此藝術家也歷經長時間隔離，親自訪台，不只參與展覽，同時也將與藝術粉絲進行交流。

【黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒】展覽作品〈漫畫詭態〉。 (Photo Credit：高美館)
【黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒】展覽作品〈漫畫詭態〉。 (Photo Credit：高美館)

此次作品結合獨特且創新的錄像雕塑、雕塑與展演，將影像自二維空間中解放，實驗影像虛實交錯的介面，創造獨特且變動的影像空間。【黑盒-幻魅於形】開啟顯影空間內部的神秘未知及源起，透過光線與科學喻象所展開之無限可能。在光影，影像科技，聲音與詩文交錯之間，模擬人類和情感特徵，創造宛如附有生命的雕塑個體，並以幽默又譏諷的語彙，引領觀者穿梭於影像空間，探索個體心靈、精神及大眾文化及現代科技之虛實。此次亞洲首次大型個展展出之經典錄像裝置作品，實驗短片及電影作品，呈現奧斯勒自早期生涯至今其影像創作軌跡。展期至5/16日止。

2021年3月號No.194
2021年3月號No.194

延伸閱讀

藝人夏于喬與鄒族美女藝術家 為首屆穹頂國際影展代言

高美館重啟升級 創造空間、人文與藝術交織的美好時刻

足球／聯手北市大 展逸天行者挑戰企足

鯛魚燒、魚板買1送1！中友百貨日本美食物產大展 帶你舌尖神遊日本

相關新聞

一個講述「世界」故事的國家博物館

位於阿拉伯聯合大公國的沙漠和海洋的邊界，有著一個由將近兩座艾菲爾鐵塔重量的鋼材打造，直徑180公尺的巨大銀白色穹頂，籠罩著彷彿城市縮影的大大小小白色建築量體，如同浩瀚沙漠中漂浮的閃閃發亮綠洲。它是在沙漠中綻放的藝術殿堂，被譽為「整個阿拉伯世界首座全球性博物館」的建築，由法國著名建築師讓‧努維爾（Jean Nouvel）設計，項目歷時10年，耗資10億歐元的阿布達比羅浮宮。

高美館首度自製國際大展 湯尼‧奧斯勒【黑盒-幻魅於形】重度吸睛

本次在高美館登場的【黑盒-幻魅於形】爲高美館首度與單一藝術家工作室直接策劃的自製特展，也是Tony Oursler首次在亞洲最完整的經典作品回顧展。

台南耘非凡美術館【山靈水秀 】陳聰創作個展

本次的展覽主題【山靈水秀 】為藝術家陳聰創作個展。山、靈、水、秀分別呼應陳聰的創作主題，涵蓋了人文、古蹟、自然與自我在藝術道路上的精神追求。特別是在「靈」的主題中可以看陳聰的創作精神，由靈取代山林水秀中的林。表達林不僅僅只是樹木、森林這些具體可觀的事物，而更多的代表了靈魂與精神。山不僅是山、水不僅是水，更代表了自然的力量與生命的延續。古蹟不僅是古蹟，而是承載著歷史脈絡的長河。

架上繪畫也感染變種病毒

因為參與一項藝術海選的事務工作，先是從線上看了二天的百多件架上繪畫作品，整個看完，心理卻一陣反胃到不可理喻程度！我想，從線上就已經覺得無力到極點，那…還得到現場參與實際選件，這般內心折磨如何能消受呢？硬著頭皮如約到場，果然在第一輪篩選裡，先做好記號的作品與第一輪初選件數，竟然連一半都達標不了。在現場，沮喪到好像自己是送件的藝術家！

台南最大藝術盛會 ART TAINAN 2021 3月12日隆重登場

社團法人中華民國畫廊協會主辦的ART TAINAN 2021台南藝術博覽會，於3月5日在香格裡拉台南遠東國際大飯店9樓大學廳舉辦展前記者會，會後至36樓總統套房參觀展前貴賓預覽。今年畫廊協會特別將展前記者會與百富單一麥芽威士忌跨界合作貴賓預覽，分眾細緻的貴賓操作為今年畫廊協會主辦的藝博會之精彩亮點。

從阿布達比藝術博覽會看蓬勃的中東藝術市場

阿聯酋政府在控制新冠疫情大流行方面取得不錯的成果，更在研發疫苗方面與中國合作並投入大量心力。自去年疫情爆發以來，全球藝術市場萎縮了很大比例（約70％），導致藝術產業陷入困境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。