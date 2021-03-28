台南耘非凡美術館【山靈水秀 】陳聰創作個展

展覽現場

本次的展覽主題【山靈水秀 】為藝術家陳聰創作個展。山、靈、水、秀分別呼應陳聰的創作主題，涵蓋了人文、古蹟、自然與自我在藝術道路上的精神追求。

特別是在「靈」的主題中可以看陳聰的創作精神，由靈取代山林水秀中的林。表達林不僅僅只是樹木、森林這些具體可觀的事物，而更多的代表了靈魂與精神。山不僅是山、水不僅是水，更代表了自然的力量與生命的延續。古蹟不僅是古蹟，而是承載著歷史脈絡的長河。

展出的作品主要由刀畫與漂流兩種創作方式組成。在秀—芭蕾系列中，以刀畫的手法表達，充分展現出芭蕾中的力與美。另外，以夜色為主題的畫作，是陳聰特別為耘非凡美術館個展所創作的系列作品。以老師主要的表現手法—漂流去表現夜間的圖像，充分展現出夜色的豐富多彩、朦朧柔和。

個展的展場布置，放置了許多由陳聰的創作製成的桌椅與大小近300幅的畫作，讓觀眾可以悠閒地坐下來欣賞，也讓藝術與觀眾之間的距離能夠縮短，傳達出一個很重要的概念—藝術始終與生活密不可分。

陳聰 藝術家

陳聰在藝術的道路上不斷摸索，也因為在人生的歷練中，經歷了商業海報設計與建築等，不同領域卻與藝術、美感息息相關的產業，讓老師在進行創作的時候，擁有許多不同的視角。從台北到台東，再回歸台南，在本次展覽的畫作中，也充分地體現出來，讓觀眾可以在好玩、輕鬆的展覽空間中，進行一場精神上的遠行。