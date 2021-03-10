台南最大藝術盛會 ART TAINAN 2021 3月12日隆重登場

社團法人中華民國畫廊協會主辦的ART TAINAN 2021台南藝術博覽會，於3月5日在香格裡拉台南遠東國際大飯店9樓大學廳舉辦展前記者會，會後至36樓總統套房參觀展前貴賓預覽。今年畫廊協會特別將展前記者會與百富單一麥芽威士忌跨界合作貴賓預覽，分眾細緻的貴賓操作為今年畫廊協會主辦的藝博會之精彩亮點。展前記者會中與會貴賓包括社團法人中華民國畫廊協會（以下簡稱畫廊協會）理事長張逸羣、秘書長游文玫、臺南市政府文化局局長（以下簡稱文化局）葉澤山、香格裡拉台南遠東國際大飯店總經理周麗華、臺南新藝獎參展藝術家葉仁焜及媒合畫廊大新美術館行政總監郭玫君等。

ART TAINAN台南藝術博覽會（以下簡稱台南藝博）創辦之初即積極帶動美學欣賞的風氣，開拓南臺灣藝術收藏的市場，ART TAINAN 2021台南藝術博覽會報名踴躍，展商數擴增為56家畫廊，含臺南新藝獎展間，總展間數量達到63間。今年邁入第9年，特別選址於「香格裡拉台南遠東國際大飯店」辦理，與臺南市政府合作，配合臺南市的文藝氛圍與觀光行旅資源，呼應火車站後站、前鋒路與大學路的「首府門戶意像再造計劃」，打造臺南觀光、文化、藝術的新亮點。今年更透過整合南臺灣視覺藝術產業的資源，以及開發嶄新的藏家服務策略，藉此深化台南藝術博覽會的品牌價值。

畫廊協會理事長張逸羣致詞時感性地說，自己是臺南人，畫廊協會深耕臺南藝術市場9年，自己每次回來總是近鄉情怯，今年的台南藝博畫廊協會非常努力，爭取了56家展商，是參展畫廊最多的一屆。透過協會的觀察，以及產業的第一手訊息，他表示臺南新藝獎是所有新人獎項中最成功的一個獎項。因為新藝獎獲獎藝術家與當地10家畫廊媒合，讓當地市民就近欣賞藝術，也結合巷弄、觀光、美食與美學，這在全臺灣是獨一無二的展出。畫廊協會是視覺藝術產業的領頭羊，那麼文化局則引領全國新人獎項，透過台南藝博做為平台、做為引爆點，共同引領臺南當代藝術風潮。

2021台南藝博展前記者會，左起臺南市文化局局長葉澤山、藝術家許芝綺、畫廊協會理事長張逸羣

文化局長葉澤山表示，非常感謝畫廊協會帶著文化局一起成長，走過9年的歷史，讓臺南新藝獎獲得大家的矚目，讓青年藝術家能夠透過與產業結合，被大家看見。他表示台南藝博始於臺南市縣市合併的初期，因過往臺南被視為傳統城市，而畫廊協會舉辦的台南藝博替臺南帶來了當代的藝術作品，因此會是臺南當代藝術史上重要的一筆。局長也鼓勵全臺喜歡藝術、愛好收藏的觀眾，，希望大家把握3月12日至14日的時間來參觀全臺開春最大的藝術盛事；臺南新藝獎則將在3月18日展開為期一個月的展覽，臺南不再只是文化古都，同時也是「藝術新城」！

細緻的分眾藏家策略

隨著全球的藏家分眾趨勢，ART TAINAN台南藝術博覽會主辦方社團法人中華民國畫廊協會近年來觀察到臺灣收藏家的年齡分層與分眾也漸趨明顯，其中尤以新世代藏家、女性藏家最為活躍。有鑒於此，今年的台南藝博特別嘗試針對不同藏家群眾的需求，與百富單一麥芽威士忌跨界合作，舉辦為期三天兩夜的貴賓預覽，提供有別於以往的VIP貴賓服務，針對資深藏家、新世代藏家、女性藏家量身訂做專屬的貴賓預覽體驗。百富本次與ART TAINAN共同策劃台南藝術博覽會 - 藏家預覽，以百富年度限量商品 – 百富故事系列做為策展概念，利用有限的展示空間場域，試圖與台南當地風土文化產生最大共鳴，展區內除展出三大藝廊特選展品外，特邀與台南有地緣關係的三位藝術家分享當地文化對個人創作的影響，貴賓透過與藝術家的對談，共同探索在地風土人情、與環境對話，看藝術家如何將蒐集的故事化為創作的材料，醞釀發酵成一件件獨特的藝術作品。以充滿故事性的策展概念，與觀展貴賓一同激盪出猶如威士忌般餘韻悠長的心靈感動。

貴賓預覽於台南遠東國際大飯店總統套房展出三位別具臺南在地特色的藝術家作品，例如尊彩藝術中心展出吳耿禎的剪紙藝術，吳耿禎出生於臺南，童年的記憶是安平漁港、民間廟宇文化與農田風貌。他的創作關注於傳統民間與當代的交互可能，實驗出個人特質的演繹。另一方面，一直以來執行許多參與式計畫，是來自於生命與社會經驗的提問。伊日藝術計劃呈現陳漢聲的作品，陳漢聲為2015年臺南新藝獎得主。臺南新藝獎近年被譽為最有人氣的獎項，始於2013年，由畫廊協會與臺南市文化局合作共同舉辦。陳漢聲擅長實驗動畫/複合媒材與動力裝置，並從自身家庭背景、身份延伸至創作，關注農業、自然、人與環境間彼此共存卻緊張的關係。曾獲臺南新藝獎的陳漢聲，在本次台南藝博貴賓預覽展出，別具意義。臺南在地畫廊索卡藝術．台南則展出許芝綺的作品，她畢業於國立台南藝術大學應用藝術研究所陶瓷組。在她作品蜷曲的白色空間中，保有多方翻轉倒置的可能，隨著環境、位置、高度、光線、視角的不同而呈現不同的姿態。她期望觀者能跳脫單向的眼界、鬆脫既定的標籤，試圖重新定義我們所看到的事物，有時相異的解讀能產生不同的關係和張力，帶出不同的格局與思路，豐富事件和生命的厚度。

專業的收藏藝術講座

收藏源自於對作品的喜好與欣賞，可以輕鬆入門；收藏同時可以培養自我審美觀，進而將審美價值與累積的知識轉化為系統收藏的基石。ART TAINAN特別規劃兩場深化收藏理念的講座：由三位收藏家：李世傑先生、許智堯先生、陳冠華先生，三位所主講的《雲遊藝術．玩味收藏》，以及由臺南市美術館美術科學研究中心余青勳主任、吳宛瑜修復師主講的《如何延長藝術品的壽命》。李世傑先生為永達保險經紀人業務副總，收藏遍及楊英風、朱銘、蕭勤、草間彌生，及新生代的曾雍甯、不二良等等。許智堯先生為堅山建設機構總經理，收藏由學生時期至博物館欣賞作品與建築物的美感開始，將藝術收藏融合於自己建築的工作與日常生活中。陳冠華先生為惠光股份有限公司董事長，收藏偏好日本藝術家與臺灣當代藝術作品，以直覺的方式挑選獨一無二的作品，再回頭歸納自己的收藏脈絡。三位收藏家的收藏軌跡可謂滿佈臺灣當代的藝術歷史，期待三位的觀點激起分眾藏家對藝術收藏相互交流的風潮。

臺美市美術館美術科學研究中心是臺灣唯一對外開放的美術館修復中心，除了美術館作品的檢測與修復，也可以接受外界公私單位的委託。藝術品的保存與修復一直是收藏的重要課題，觀念深入淺出，卻需要以正確的保存維護概念貫穿整個收藏的體系，講座中會針對延長藝術品壽命進行講解，會是各個領域的收藏家都應該具備的專業知識。

兩場講座從收藏的面向、品味、樂趣，到專業收藏的保存維護觀念，由實務到學術，在今年台南藝博的藝術講座一步到位！

豐富的南方館際聯盟

畫廊協會以視覺藝術產業領頭羊的目標為己任，在台南藝術博覽會期間積極串聯高雄美術館、台南美術館、台南生活美學館、屏東美術館、奇美博物館、台東美術館，以及畫廊協會南部會員等單位，相互增進貴賓服務、宣傳展覽資訊。台南藝博與臺南市美術館進一步合作，提供台南藝博貴賓優惠及美科中心暨洪通特展導覽服務；持台南藝博貴賓卡至高雄市立美術館則享受提供免費導覽機服務，一般票券與貴賓卡也能以優惠價格購入《黑盒》特展門票。期許以台南藝博的契機能多方交流產業資源，活絡藝術欣賞、收藏的廣大市場。

密切的在地產官合作

今年台南藝博擴大與臺南市政府合作，每年與文化局合作的「臺南新藝獎」已被喻為最有人氣的新人獎，今年擴大為6間展間，展出2020年、2021年臺南新藝獎獲獎藝術家，並於3月18日延續展會熱度於臺南在地藝文空間展出。與觀光旅遊局的合作也是重要亮點，配合臺南火車站後站的相關景點如：知事官邸、臺南廳長官邸、西竹圍之丘，台南藝博也與KKday合作，推出藝文旅行優惠票券，結合旅遊、觀光、文化、藝術，重新定位臺南市的美學焦點。

曾雍甯的作品《嶢嶢01》，如同細胞繁殖增長的方式，將圓點與線條以繽紛的色彩、豐富的圖像堆疊於畫面，彷彿臺南春天的姹紫嫣紅。

高士畫廊 台灣 Room 1112

藝術家 │ 曾雍甯

作品名 │ 嶢嶢01

媒 材 │ 原子筆壓克力紙

尺 寸 │ 75 x 107 cm

年 份 │ 2019-2020

中原千尋的作品《達米恩‧赫斯特的房間》，達米恩‧赫斯特創作了名為《Butterfly Rainbow》的作品，呼籲不管是藝術家還是普通人都來畫出從事醫療者們的這顆心，因此中原千尋在作品中呈現一顆彩虹的心，表達對醫護從業人員的敬意。

傳承藝術中心 台灣 Room 1505

藝術家 │ 中原千尋

作品名 │ 達米恩‧赫斯特的房間

媒 材 │ 紙本混合媒材

尺 寸 │ 72.7 x 50 cm

年 份 │ 2020

getFreaky的作品《Like A Ghost》getFreaky受到了全球多元文化以及媒體的啟發，他運用諷刺流行文化的方式並以衝擊性的畫面震驚觀眾，並對圖像進行切割和分層以創建全新的戲劇性構圖。

333畫廊 台灣 Room 1509

藝術家 │ getFreaky

作品名 │ Like A Ghost

媒 材 │ 複合媒材

尺 寸 │ 100 x 80 cm

年 份 │ 2021

葉仁焜作品既有西方風景畫的構圖，也有東方林園造景的聯想，突顯人們對自然矛盾的情懷和「既渴望又消費」的方式。展現了藝術家對於世界多樣觀察的角度以及從自身反省過後所創作的不同面相。

大新美術館 台灣 Room 1210

藝術家 │ 葉仁焜 X 臺南新藝獎

作品名 │ 密林

媒 材 │ 水墨，膠彩、銀箔、畫布、絹尺

尺 寸 │ 125 x 70 cm

年 份 │ 2019

許芝綺的作品，蜷曲的白色空間中，保有多方翻轉倒置的可能，隨著環境、位置、高度、光線、視角的不同而呈現不同的姿態。她期望觀者能跳脫單向的眼界、鬆脫既定的標籤，試圖重新定義我們所看到的事物，以不同的格局與思路，豐富事件和生命的厚度。（索卡藝術．台南）

索卡藝術 ‧ 台南 台灣 Room 1403

藝術家 │ 許芝綺

作品名 │ 經緯外的光照20-15

媒 材 │ 陶瓷

尺 寸 │ 71 x 53 x 49 cm

年 份 │ 2020

吳耿禎出生於臺南，童年的記憶是安平漁港、民間廟宇文化與農田風貌。他的剪紙作關注於傳統民間與當代的交互可能，實驗出個人特質的演繹。另一方面，一直以來執行許多參與式計畫，是來自於生命與社會經驗的提問。

尊彩藝術中心 台灣 Room 1405

藝術家 │ 吳耿禎

作品名 │ 剪花

版 次 │ 2/3

媒 材 │ 絲巾、皮革

尺 寸 │ 70 x 70 cm

年 份 │ 2014

ART TAINAN 2021 台南藝術博覽會是社團法人中華民國畫廊協會開春第一聲藝術炮響，已成為每年春天南臺灣藝術愛好者引頸企盼的藝術盛會。本屆台南藝博以畫廊協會對產業的觀察分析，啟動分眾藏家策略，深化藏家預覽體驗；以全面的戰略考量，結合政府文化、觀光與產業資源以推動大眾美學生活。畫廊協會理事長張逸羣表示：自己身為臺南人，深化藝術與臺南人文的連結，是責任也是夢想！ART TAINAN 2021台南藝術博覽會，將以最為盛大的展商名單，呈現藝術最美好的一面，在春暖花開的3月，迎接嶄新的一年！