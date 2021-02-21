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2020 亞洲當代藝術之最 年度最佳展場設計 Best Exhibition Design

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

Vision in Space-Ho Kan Unlimited

Spatial Design/ Andrew Huang

CHINI Gallery

空間視界-霍剛無限

視覺設計：黃金樺

台北采泥藝術

【空間視界-霍剛無限】四位重要推手： 策展人王焜生(左起)、霍剛、采泥藝術總經理林清汶、視覺設計黃金樺
【空間視界-霍剛無限】四位重要推手： 策展人王焜生(左起)、霍剛、采泥藝術總經理林清汶、視覺設計黃金樺

玩色玩得最盡興 達到最高密度的視覺和諧感

舉薦原則：含括美術館及私人畫廊、藝術中心，空間處理也是一件能被欣賞的作品；而不是一個基地。

2019年我們嘗試推出「最佳展場設計」這個項目，進入提名只有6項。可是，2020年，進入這項榜單總計有22個單位，最後入圍的則有10個單位。由此可見，良性的競爭；不僅能激發各個單位對於展覽空間規劃的講求，同時也讓參與展覽的背後專業人士有個被重視的表現舞台。

2020年最佳展場設計，競爭相對激烈。最受到討論是落在劉韡在上海龍美術館展現的高度空間掌控力、2020台北雙年展則是空間與藝術的閱讀一氣呵成、台北TKG+的陳傳興則是燈光/空間/影像作品達成最和諧的詮釋、埃利亞松在東京都現代美術館是視覺實與虛的加乘…。但最後拿得榜單首位的則是霍剛在台北采泥藝術的【空間視界】。

評委將2020年這個項目給了台北采泥【空間視界-霍剛無限】，有二個主要因素：第一，這是畫廊很慎重邀請專業空間設計入駐，黃金樺；這位首度觸碰藝術產業的空間規劃設計師，卻展現高度推翻/再構能力。第二，這個展覽的空間大膽且深諳霍剛藝術中色彩挪用的與轉介，讓霍剛本來就色彩獨立的作品，置身在同樣充滿色彩語緒的空間中，竟然能展現前所未有的相互依偎親密感與和諧度。同時，也切中展覽主題「空間視界」的意涵。

台灣藝術產業近年來對於展覽空間的重視遠遠超過亞洲其他地區，無論是在空間與作品的銜接規劃與設計上用心，更在燈光的掌控專業愈來愈加強，這樣的重視程度，相對也提振這個行業不同於過往的專業人士進駐，也同時讓欣賞展覽不再只是面對展出作品，空間與燈光的雙重加持，也成為年輕世代觀眾打卡、口語傳播的材料之一。

以黃金樺此番為霍剛展操刀的空間來說，就充分掌控作品的顏色「跑出」畫框的奇幻視覺張力，整個畫廊的空間並不是一個被打翻的調色盤；而是一個充滿視覺延伸的疊映，觀眾在裡面，有一種進入霍剛作品世界、又好像踏著霍剛作品往前移動的不真實感，這位喜歡玩色的設計師好像終於遇到能夠讓他釋放色彩的藝術家、畫廊老闆、展覽策展人，形成相互共構的惺惺相惜，也讓這個展覽開啟畫廊對空間設計規劃的再重視。

2021年2月號(合刊),No.277
2021年2月號(合刊),No.277

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