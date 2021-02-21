2020亞洲當代藝術之最 年度最佳美術單位執行長

JUT Art Museum Aaron Lee

忠泰美術館/

財團法人忠泰建築文化藝術基金會執行長

李彥良

忠泰美術館 / 財團法人忠泰建築文化藝術基金會執行長 李彥良

聚焦未來與城市議題的美術館 展覽均質屢屢超越大型美術機構

舉薦原則：以公私立美術單位暨基金會執行長／館長為對象

為了因應藝術生態組織與執行者的專業分類，「亞洲當代藝術之最」評委建議增列「年度最佳美術單位執行長」，主要圈選的對象是公私立美術館、基金會的館長/執行長，從她(他)們在一整年的工作表現上，讓大家更有機會認識/理解她(他)們如何塑造運營性格、超越常態藝術人與事的方向拿捏。

首度出現在「年度最佳美術單位執行長」榜單裡，簡直是武林菁英大會串，各個大有來頭；且都有超凡身手。讀者票選氣勢最強的是設置才不過2年的文心藝所，這個由年輕藏家葉曉甄所創設的基金會會所，已成為台北網紅首選的美術單位，也是欣賞西洋頂尖當代藝術家作品的最佳處所。東京森美術館館長片岡真實，則是屬於美術館紅、館長也紅的雙重加持。嘉美館、北美館；兩位都屬於美女級館長，專業素養同樣也是優秀。評委最後的落點是在忠泰美術館/忠泰文化藝術基金會執行長李彥良，這與讀者票選數最高的文心藝所執行總監葉曉甄有著極大的高反差。評委的意見是，「忠泰」的定位清楚，展覽的均質超越其他私人美術館；甚至專業精緻度也屢屢有凌駕政府單位所屬美術館的現象，顯見專業素養扣接與運營特質是趨同的。

忠泰美術館

李彥良的忠泰美術館係於2016年創設，其背後有創業已達30年的忠泰建設、已有10年基礎的忠泰基金會，由於建築的本業，使得「忠泰」成為台灣首座聚焦未來與城市議題的美術館。李彥良本身一開始只是一位藝術愛好者，接著進入推廣者角色；甚且成為一位參與者，這樣的歷程似乎也多少說明「忠泰」在展覽事務是具有拓展性，從對環境與人的關係再到藝術與環境關係，始終能讓展覽具有文本性被觀視度，跨越只是純視覺的感官欣賞。例如，2020年【失樂園-當代城市文明的凝視與寫意】、【SOS拯救混凝土之獸-粗獷主義建築】、【無重力星空-奧夫塞計畫】，藝術在這個美術館不再只具備傳統的意識，而是能被擴及到紀錄與關懷城市環境的消長，這樣的精神不斷被演繹到每個展覽，與「忠泰」設立的核心達到相對融入與共契的程度。