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2020 亞洲當代藝術之最 年度最佳展覽 Best Exhibition

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
【2020 年台北雙年展：你我不住在同一星球上】現場
【2020 年台北雙年展：你我不住在同一星球上】現場

Taipei Biennial - You and I Don't Live on the Same Planet

台北市立美術館

【2020 年台北雙年展：你我不住在同一星球上】

雙策展人布魯諾‧拉圖(左起)、馬汀‧圭納、北美館館長林平、公眾計劃執行人林怡華
雙策展人布魯諾‧拉圖(左起)、馬汀‧圭納、北美館館長林平、公眾計劃執行人林怡華

跳脫藝術本位格局　邁向社會永續思考與實踐的文化載體

舉薦原則：以美術館、博物館所統籌發生者

回顧2020年於亞洲美術館、博物館機構所發生的大型展覽中，《亞洲藝術新聞》連同《罐新聞》從30多間舉薦的展覽中，挑選出了10間入圍名單：其中有7個展覽是以藝術家為專題的個展，兩個亞洲雙年展及一個專題群展。在微信平台及Google表單獲得最多票數的前三名，均由台北市立美術館統籌策劃：首位的【未完成，黃華成】以深度史料梳理，賦予閱讀新意，在微信和Google分獲10.8%和23.4%；居次的【2020 年台北雙年展】則是串連學科、提出面向永續生存諸多切身詰問，各獲得11.1%及18.1%的百分比；【布列松在中國：1948-1949/1958】清晰還原歷史，透過布列松細數大時代底下的小人物光景，搶進第三名。

在評委斟酌讀者票選後，最終【2020 年台北雙年展：你我不住在同一星球上】因其成功翻越城市雙年展格局，將美術館作為生態意識發動與持續普遍化的基地，獲得了年度最佳展覽。

自2018年起，連續兩屆的台北雙年展即開始鎖定對生存環境關注的議題。在第十二屆的台北雙年展，策展人法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與法國獨立策展人馬汀．圭納（Martin Guinard）共同發起恢宏計劃，邀請五十七位/組參與者且與橫跨政治學、社會學、地理學、海洋科學、人文歷史研究的學者與校系一同攜手跨領域合作，企圖以星球的角度審視人們價值之間的差異及其所帶來的影響，對於如何在這塊我們無以逃脫、資源有限且面臨危機的大地，持續探索解方和共存共榮，提出了適時且切身的詰問。

誠如策展人拉圖所定義自己，是「展覽和思想實驗」的策劃人，【2020 年台北雙年展：你我不住在同一星球上】跳脫往常雙年展的藝術本質思考，在深入論述當代社會關注議題的策展基礎之上，策展人及館方連結在地社群，把看似艱澀、冷硬的科學知識及政經、外交衝突議題，以美感、幽默等形式包裹的創作，納進公眾的視野之中，使得本屆雙年展更趨立體而具有層次。

在歷經去年一場打亂全球人類生活步調的疫情，讓我們對現有的金融貿易體制乃至永續生存冒出質疑的當下，【2020 年台北雙年展】無論是親身參觀或透過網路，都值得每個人細加探索，只因這是人類面對未來的共同任務。

2021年2月號(合刊),No.277
2021年2月號(合刊),No.277

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