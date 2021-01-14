2021年藝術品市場走向 將出現「三個確定」、「一個可能」

無疑的，2020年是一個讓人鬱悶且又沮喪的一年，因受疫情的影響，全世界藝術品市場運作都受到嚴重的衝擊；因疫苗還未普遍被施打，疫情仍然嚴峻，大家對於新一年展望還是存在無比的擔憂。也就是說，2021年還會是2020年的延續，只是大家會更習慣過去一年的疫情生活吧！

如果新的一年，疫情陰霾仍然未能散去，人們還是無法回到過去自由往來的生活，這個世界的運行將逐漸從受制疫情到適應疫情，從而發展出「後疫情時代」的人類生活模式。

個人認為2021年藝術品市場走向，將會出現「三個確定」

一、實體與網上互動模式的確定

受制於疫情，國內外各家拍賣公司和博覽會組織都紛紛推出更多便捷的網路渠道讓藏家接觸多元化藏品，並帶動新客戶增長。而這一系列數碼工具亦大幅拓展客戶接觸面，包括全新電子圖錄，以及重新演繹現場拍賣，推出嶄新數碼化現場直播。根據蘇富比所提供的資訊，在去年逾380場網上拍賣，有逾40%競投者及買家為蘇富比新客戶，40歲以下年輕買家人數較去年翻一倍。可見過去一年的網上拍賣加強，也帶來年輕的新客戶的增長。縱然2021年疫情逐漸消散，實體拍賣得以恢復，但便捷的網路渠道與實體拍賣互動已然是確定的運作模式。

二、中國將成為全世界最蓬勃藝術市場的確定

在各國政府紛紛採取閉關鎖國的有效管理下，「內循環」會是未來新的經濟模式。也就是說，美國、英國、澳洲、日本、韓國及中國等國家，未來都會以不與外國互動的內需模式來運作本國經濟。因此全世界各國國際化的腳步將會變緩，本國藝術的發展與能見度將被提升。無疑的，對於擁有13億人口的中國而言，它會是全球最大的「內循環」經濟體，同時會是全世界最蓬勃的藝術市場。2021年疫情還未能完全無慮，加上中國內循環龐大的經濟動能，的確給了北京、上海、深圳彎道超車香港、紐約、倫敦的機會；尤其是在中國將成為全世界最蓬勃藝術市場的確定下。

三、中國藝術拍賣中心往北京移動的確定

香港受疫情未解、中美角力對抗，其中國藝術交易中心的地位已經動搖，如今「骨董及書畫」二大板塊已經位移到北京，北京名符其實的已是中國藝術品的交易中心。因為中國的「內循環」及中國人對於藝術品收藏的渴望，它將提供中國藝術品拍賣行業發展最大的助力。所以在2020年最後一個月，我們看到北京嘉德、保利、華藝、永樂、中貿、誠軒、瀚海等拍賣公司，在封關前緊鑼密鼓把秋拍都安置在12月初上場，這是過去前所未有的現象，而且國人在北京參與拍賣的熱情，遠遠勝過以往的香港。

2021年還有一個「上海將趁勢取代香港成為亞洲藝術中心」的可能

2020年上海如期舉辦Art021 和西岸藝術博覽會，說明上海在疫情的控制能力，當然上海也成為今年全球唯一的線下博覽會。因為今年能讓觀眾到場參與的線下藝術活動幾乎面臨取消或延期，而最被關注的瑞士巴塞爾博覽會2020年也取消現場聚展只進行了線上展覽；同樣的去年三月香港巴塞爾博覽會也取消了現場展覽，所以這回上海有幸成為今年全球唯一可以狂歡的線下藝術博覽會。上海，除有二個博覽會外，還有許多公私立的美術館、畫廊、藝術單位都紛紛推出展覽共襄盛舉，歸納為「上海藝術週」相關活動就多達30多個，這次上海Art021和西岸藝博會的舉辦為全球藝術圈帶來的希望與振奮。因中美貿易戰被中美雙方弱化的香港，在疫情過後，是否還能保持著過去的優勢，實在令人擔憂與難以樂觀。如果西方畫廊被迫撤離香港，但還想留在亞洲發展的話，上海必然是首要的選擇，所以個人認為「上海將有趁勢取代香港成為亞洲藝術中心」的可能。