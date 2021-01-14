東京森美術館新年度令人肅然起敬的大展

16位年齡介於71-105女性藝術家【另一種能量】

先閉上眼睛試著想想看，16位年齡在71-105歲、活躍於1950-1970年代，創作年限都超過50年的女性藝術家作品齊聚在一堂，這將會是一個怎樣的展覽？它又將提出給觀眾怎樣的訊息呢？這個答案將會在於新年度2021年4月22日至9月26日在東京森美術館提出答覆。

Phyllida Barlow Installation view: dock, Duveen Galleries, Tate Britain, London, 2014 Courtesy: Hauser & Wirth Photo: Alex Delfanne

這項被森美術館列為新年度重要展覽的【另一種能量：繼續挑戰的力量-來自世界各地的16位藝術家】，係由森美術館館長片岡真實Kataoka Mami及獨立策展人Martin Germann擔任策劃。片岡真實在之前接受《亞洲藝術新聞》專訪時曾透露，近幾年關注的焦點是在於世界各地的女性藝術家身上，尤其是這些女性長期以來一直在挑戰職業，她們始終貫徹創作這條路。

因此，這個展覽再度印證森美術館向來多元視野，呈現貝魯特、英國、埃及、瑞士、比利時、理約、哥倫比亞、巴西、美國、紐西蘭、印度、韓國及日本的16位含括繪畫、錄像、裝置、雕塑表現的女性藝術家作品，以所謂一成不變的信念繼續接受明天的挑戰。

再者，森美術館也公布新年度另一項尚未定名新展【Chim↑Pom】，則是在2021年10月21日至2022年1月30日。