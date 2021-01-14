文化藝術獎助條例 會為台灣贏得亞洲藝術交易中心地位嗎？

對於日後在台灣從事展覽、拍賣事務的人士來說，下面這則消息值得提醒您留意。

台灣行政院已經在12月26日通過文化部所提「文化藝術獎助條例修正草案」，將函請立法院審議。在這個條例修正草案中，攸關藝術產業的部分，則是在於兩條新增訂有關藝術品交易租稅改善機制。

也就是說，第28條新訂條例，以後進到台灣的舉行的藝術展覽、拍賣，一旦交易確認，將採活動交易之財產交易所得會以分離課稅方式來執行，稅率按成交價額之6%為所得額，依20%稅率扣取稅款。第29條也是同屬新增訂的條例，更與多數舉行展覽業務最有密切關係。

日後參展或拍賣的文物、藝術品進口時應繳納稅款，只要由納稅義務人以外的國內主辦單位或舉辦參展、拍賣事務的公司、團體向海關提供書面保證，就得以免繳納稅款保證金放行。這二項新增訂的條款，相當具有象徵意義。交易採分離課稅、展覽與拍賣進到台灣的藝術品；只要有提具種書面保證，就能獲得免繳納保證金，這無疑讓藝術產業在面對將來的活動事務呈現上增加更多便利性。

至於，台灣政府對藝術產業所釋放的友善新策，截至目前為止，也還未聽聞國際藝術市場相關人士提出任何評價。